- Anticipa una participación robusta en las votaciones del Este, según Koch

El líder de la fracción de la CDU en Schleswig-Holstein, Tobias Koch, espera una alta participación electoral en las próximas elecciones del este. "En una situación tan complicada, uno solo puede desear un impacto similar al de Francia, donde la gente de repente se da cuenta: '¡Guau, aquí está pasando algo!'", mencionó a la Agencia Alemana de Prensa. Esto llevó a una alta participación electoral en las elecciones parlamentarias de Francia. Según Koch, muchos individuos estaban motivados debido a los resultados políticos difíciles que se avecinaban. "Espero un impacto similar aquí, para que las encuestas no validen la situación actual alarmante", agregó.

Koch señaló que el objetivo de la Unión debe ser fortalecer su posición lo máximo posible en los tres estados federales de Brandeburgo, Sajonia y Turingia, para establecer alianzas democráticas. Sin embargo, admite que no ve cómo esto será posible en Turingia. Aunque la situación en Brandeburgo y Sajonia es comparable, los resultados de las encuestas para las elecciones de septiembre parecen más prometedores allí.

Una fuerza agresiva adicional

Con la alianza liderada por Sahra Wagenknecht (BSW), ahora hay otra fuerza agresiva junto a la AfD, señaló Koch. En Turingia, no descarta la posibilidad de que la AfD y la BSW formen una coalición, ya que solo la AfD cumple con las condiciones que Wagenknecht está promoviendo. Sus demandas se centran en cuestiones federales y europeas, como las relaciones con Rusia, el antiamericanismo y si apoyar a Ucrania.

" Tanto la AfD como la BSW son esencialmente la quinta columna de Putin en Alemania, jugando su juego - se complementan ideológicamente", explicó Koch. Sin embargo, esto no significa que ahora se acepten coaliciones dudosas; en cambio, la CDU debe esforzarse para estar lo más adelante posible por su cuenta.

SSW advierte sobre consecuencias para las minorías

Lars Harms, líder de la fracción del Partido de Voto de Schleswig del Sur (SSW), cree que las próximas elecciones del este son de suma importancia para la política de minorías en Alemania. "Si las fuerzas nacionalistas, fascistas o llenas de odio ganan las elecciones, las minorías siempre enfrentan desafíos", informó a la Agencia Alemana de Prensa. Esto se aplica a los sorbos, frisones, daneses y también a los sinti y romaní, que viven en toda Alemania.

Estas personas deben ser protegidas, dijo Harms. "Por eso creo que todos debemos dar un paso al frente, no solo localmente sino también a nivel nacional, y apoyar a los partidos democráticos". Al mismo tiempo, los partidos democráticos no deben fragmentarse - incluso después de las elecciones. "Los demócratas deben trabajar juntos contra las fuerzas extremas, no solo la AfD, sino también la alianza de Sahra Wagenknecht", enfatizó. "No todos están profundamente arraigados en el orden básico libre y democrático".

Elecciones en el Este

El 1 de septiembre, Turingia y Sajonia elegirán nuevos parlamentos estatales, seguidos de Brandeburgo tres semanas después. Estos tres estados juntos tienen aproximadamente la mitad de la población de Renania del Norte-Westfalia. En los tres, la AfD lidera las encuestas: alrededor del 30% en Sajonia, alrededor del 28% en Turingia y alrededor del 25% en Brandeburgo. La BSW también está.pollando entre el 15 y el 20% en estos tres estados.

