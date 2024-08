- Anticipa tiempo libre extra para un viaje a Marbella

Bob Hanning se siente bien al tener más tiempo libre ahora que ha dejado de entrenar al equipo novato de la Bundesliga VfL Potsdam. "De acuerdo, es hora de seguir adelante y embarcarse en una nueva aventura", dijo en un mensaje de video de Instagram. "He estado revisando opciones de vuelo a Marbella en noviembre y diciembre, algo que no podía hacer mientras entrenaba durante los últimos 30 años", continuó.

Después de que su equipo fuera ascendido, Hanning decidió renunciar a sus funciones como entrenador del equipo de handball de Potsdam. Sin embargo, seguirá desempeñando su cargo como director general del segundo lugar Füchse Berlin. Pero más que nada, Hanning quiere centrarse en sí mismo y en su bienestar. "He saltado directamente. Un antiguo jugador juvenil mío, Florian Zinn, ahora es mi entrenador personal. Incluso lo he contratado. En esencia, hemos cambiado de roles. Me entrena dos veces por semana", reveló a Bild.

Después de dejar el entrenamiento, Bob Hanning expresó su interés en ver la Bundesliga alemana, mencionando: "He estado siguiendo los emocionantes partidos de la Bundesliga alemana". Continuando con su nuevo estilo de vida, Hanning planea asistir a un partido de la Bundesliga en su tiempo libre, diciendo: "Estoy ansioso por asistir pronto a un partido de la Bundesliga, para disfrutar de la atmósfera emocionante y la camaradería entre los aficionados".

