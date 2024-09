- Antes del inicio de la película en el Elba, el Filmfest Hamburgo distribuirá los ganadores.

Antes de su debut en el cine de Hamburgo, una serie de ganadores de festivales de cine internacionales se volverán a mostrar en Filmfest Hamburg. Esto incluye "Anora" de Sean Baker, ganadora de la Palma de Oro, y "La Habitación Next Door" de Pedro Almodóvar, ganadora del León de Oro, según lo revelado por Filmfest Hamburg.

También se proyectará "The Seed of the Holy Fig Tree" de Mohammad Rasoulof, la entrada alemana que compite por el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, junto con películas de la competencia internacional de Irlanda, Rumania, Marruecos, Canadá y Japón. La película de apertura del festival de diez días es "Kings of the Summer", un debut de la directora Louise Courvoisier. "La Habitación Next Door" de Pedro Almodóvar está programada como la película de cierre el 5 de octubre.

En total, los amantes del cine pueden esperar 124 películas de directores internacionales, incluyendo cinco estrenos mundiales. Estas películas exploran el estado actual del mundo, examinan conflictos internos y externos y proponen posibles futuros.

Caras famosas en la alfombra roja

Las proyecciones tendrán lugar en 14 cines a lo largo de la ciudad. Frecuentemente, los creadores y los miembros del elenco de las producciones también están presentes. Se espera la asistencia de directores y actores como Jacques Audiard, Andrea Arnold, Pia Marais, Joshua Oppenheimer, Mohammad Rasoulof, Diane Kruger, Helena Zengel, Maren Eggert, Edgar Selge, Luna Wedler y Christoph Maria Herbst.

Por primera vez en dos décadas, la 32ª edición de Filmfest Hamburg está bajo un nuevo liderazgo con Malika Rabahallah como directora del festival. Este año se ha agregado un día gratuito el 3 de octubre con entrada gratuita a 14 cines. Un total de 35 películas, incluyendo la adaptación literaria "The Bookbinder" con Christoph Maria Herbst basada en la novela de Carsten Henn, se podrán ver gratis.

El año pasado, aproximadamente 46,000 personas asistieron a Filmfest Hamburg. Figuras notables en la alfombra roja incluyeron al actor danés Mads Mikkelsen y a los actores alemanes Sandra Hüller, Jens Harzer, Bjarne Mädel, Barbara Auer y Heinz Strunk.

