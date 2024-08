Antes de la muerte de Matthew Perry, los profesionales habían expresado su preocupación por el ámbito no regulado de la terapia con ketamina.

Perry fue administrado múltiples veces el día de su fallecimiento, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, y una autopsia reveló un nivel excesivamente alto de ketamina en su sistema, suficiente para anestesia general.

Este incidente ha llevado a la luz prácticas cuestionables en la prescripción de ketamina, una alucinógeno con una historia que se remonta a décadas como anestésico. También es ampliamente reconocido por sus usos en fiestas y, más recientemente, como posible tratamiento para la depresión, el TEA y el dolor crónico. Dado que ya está en circulación, los pacientes en busca de alivio pueden acceder a ella, a veces a través de clínicas solo en efectivo con mínima supervisión.

La ketamina está clasificada como una droga de la lista III por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, lo que indica un potencial moderado de dependencia física o psicológica. Esta clasificación impone limitaciones en los recetas de renovación y requiere registro y cumplimiento con ciertas normas de la DEA para la dispensación y almacenamiento.

Sin embargo, la gente sigue encontrando formas de malutilizar la droga, especialmente las drogas compuestas y las versiones genéricas, a menudo desviándolas de sus aplicaciones médicas previstas.

Los médicos tienen margen para prescribir drogas para usos más allá de sus propósitos originales, conocido como "uso fuera de etiqueta". Este uso fuera de etiqueta suele representar una minoría de las recetas.

En el caso de la ketamina, el uso fuera de etiqueta de la versión genérica ha aumentado significativamente, debido a la prevalencia de negocios solo en efectivo y a la creciente reputación de la ketamina como un remedio rápido para various afecciones.

El Dr. Gerard Sanacora, director del Programa de Investigación sobre Depresión de Yale, opina que se necesita una mayor regulación en el uso médico de la ketamina, pero reconoce los equilibrios.

"Hay esta paradoja de cuánta restricción se debe imponer, ya que no quieres hacer que sea más difícil para la gente usarla como anestésico, pero, evidentemente, necesitamos algún sistema para monitorear su uso fuera de situaciones médicas", dijo Sanacora.

"No sabemos cuántas personas están recibiendo esta droga. No podemos determinar las dosis que se están usando. No tenemos información sobre eventos adversos".

El creciente negocio de la ketamina

Los datos oficiales del Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud del gobierno federal sugieren que el uso de ketamina sigue siendo poco común, con aproximadamente el 2% de los adultos que informan su uso en toda la vida en 2023.

Sin embargo, un estudio de 2023 de Epic Research descubrió que la tasa de recetas de ketamina en los Estados Unidos aumentó más de un 500% entre 2017 y 2022, con una gran mayoría de las recetas emitidas para el manejo del dolor.

Los datos de Epic cubren solo los entornos médicos tradicionales que utilizan su sistema de registros médicos, por lo que excluyen las pequeñas clínicas solo en efectivo.

Mientras tanto, se ha observado un aumento en las clínicas de ketamina en los Estados Unidos, según la investigación, que ofrecen infusiones intravenosas, inyecciones o incluso formas orales de ketamina, como las pastillas, para various afecciones. Para 2023, el mercado de clínicas de ketamina había reportado haber superado los $3.4 mil millones, con un crecimiento anual proyectado de otros 10% para 2030, según Grand View Research.

El aumento de la prevalencia de proveedores de telemedicina que prescriben terapia de ketamina en línea durante el período de aislamiento por Covid-19, ofreciendo orientación sobre el uso en el hogar. Hoy en día, la prescripción en línea representa casi la mitad del mercado, según Grand View.

En octubre de 2023, la FDA emitió un aviso sobre el aumento del uso compuesto de ketamina, incluyendo pastillas, citando eventos psiquiátricos, presión arterial elevada y depresión respiratoria como posibles peligros.

"La ketamina no está aprobada por la FDA para el tratamiento de ningún trastorno psiquiátrico, y se necesitan estudios clínicos adicionales para explorar a fondo el perfil de beneficio-riesgo y las condiciones de uso seguro de la ketamina en el tratamiento de trastornos psiquiátricos", dijo la FDA.

El Dr. Steven P. Cohen, profesor de anestesiología en la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, cree que algunas clínicas de ketamina priorizan los beneficios sobre el cuidado del paciente.

Cohen dijo que estas clínicas a menudo omiten las evaluaciones médicas para los pacientes, administrando dosis tan altas como 35 a 40 miligramos a la vez, que en su experiencia pueden ser subterapéuticas. Las clínicas pueden no monitorear el progreso del paciente, y se espera que los pacientes paguen por cada tratamiento en efectivo. "Es desalentador. Es un Salvaje Oeste", dijo.

Esto contrasta agudamente con las estrictas regulaciones de la FDA para el uso de esketamina, un derivado de la ketamina aprobado para la depresión resistente al tratamiento y disponible con receta.

La ketamina se promueve para abordar various problemas, como el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de ansiedad generalizada, a veces antes de que la investigación científica sustancial respalde estas aplicaciones. Según el informe de autopsia, el actor Perry estaba utilizando ketamina para combatir la depresión, pero había indicios de una creciente dependencia de la sustancia. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Central de California reveló en un comunicado de prensa sobre los cargos relacionados con el fallecimiento de Perry que los médicos continuaron proporcionando la droga a Perry a pesar de haber sido informados al menos una semana antes sobre su creciente adicción a la ketamina. Perry fue franco sobre sus luchas con el trastorno por uso de sustancias.

"No es el más perjudicial por ningún medio, pero puede ser perjudicial si se abusa de él", dijo Palamar, quien también es el subdirector del Sistema Nacional de Alerta Temprana de Drogas (NDEWS), responsable de monitorear las primeras indicaciones de epidemias de drogas.

Palamar reconoce que es difícil recopilar datos sobre muertes relacionadas con ketamina, pero ha oído hablar de al menos dos casos más a través de colaboradores de NDEWS.

"Incluso si eres la persona más responsable, la ketamina es una sustancia programada que puede ser peligrosa".

Al lidiar con la droga en casa sin supervisión, Palamar plantea preocupaciones como cocinar bajo la influencia y causar involuntariamente un incendio en la casa, o pensar que es seguro conducir o dar un paseo afuera y terminar siendo atropellado por un vehículo.

"Todos estos factores, todos estos problemas de comportamiento me preocupan porque está sin regular", dijo.

A pesar de sus posibles beneficios para la depresión y el TEP, el abuso de ketamina puede llevar a graves problemas de salud. Por ejemplo, la FDA emitió una advertencia sobre el uso de ketamina compuesto debido a posibles peligros como eventos psiquiátricos, presión arterial elevada y depresión respiratoria.

Además, el uso no supervisado de ketamina en el hogar puede llevar a accidentes como incendios de cocina, conducir bajo los efectos del alcohol o incluso accidentes al caminar afuera. Estos riesgos para la salud destacan la necesidad de una regulación y supervisión más estrictas en el uso de ketamina, incluso para usos fuera de la etiqueta.

