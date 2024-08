- Antes de la emisión, su nivel de entusiasmo era asombroso.

Durante el período de celebración del aniversario del campamento de la selva de RTL, los espectadores pudieron observar el estado de Hanka Rackwitz (55), quien inicialmente se unió al programa con un espíritu alto y amigable, deteriorándose gradualmente con el tiempo. En el séptimo día, la exagente inmobiliaria de televisión decidió retirarse voluntariamente de "Soy una estrella - La batalla de las leyendas de la selva". Desde la grabación, ha pasado un poco de tiempo antes de que su partida se transmitiera el 22 de agosto. Al día siguiente de esta transmisión, la veterana de la selva compartió sus pensamientos sobre varios temas, incluyendo la autenticidad del programa y la opinión de los espectadores sobre el rey o la reina de la selva, en una entrevista con spot on news.

¿La prueba del campamento de la selva te ha pasado factura y has logrado recuperarte desde entonces?

Hanka Rackwitz: Me recuperé rápidamente porque no me arrepiento de haberme retirado voluntariamente del campamento. Por supuesto, no estaba completamente satisfecha debido a sus inconvenientes. Sin embargo, fue la decisión correcta. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de transmisión, me preocupaba el posible impacto en mi vida que había trabajado duro para construir. Al mirar atrás, tuve dudas sobre mis decisiones y acciones y me pregunté si realmente era la persona que creía ser. Y luego, ¿qué pasa cuando Alemania te lanza piedras después de la transmisión?

¿Viste los episodios anteriores que llevaron a tu salida del programa?

Rackwitz: Al bloquear la fecha de transmisión aproximada, vi los episodios con una copa de prosecco en la mano. Fue extraño, aunque: seguía escuchando mi nombre, encontraba mi voz extraña... Parecía irreal.

En tu opinión, ¿el contenido transmitido fue verdadero y preciso?

Rackwitz: La edición fue excelente y los eventos se representaron tal como ocurrieron. Por supuesto, no todo pudo ser mostrado, pero el tono general se representó realísticamente. Al principio, esto me tranquilizó porque algunos formatos manipulan su contenido. Pero, al igual que en un documental de naturaleza sobre una madre leopardo y sus cachorros, si se los muestra cazando, parece impresionante. Sin embargo, el documental también podría mostrar a una madre impala muerta por el mismo leopardo. everything depends on the perspective, and that's also interesting in shows like jungle camp.

Con la opinión del público jugando un papel crucial en este tipo de programas, ¿cómo te sentiste con la temporada previa grabada de la leyenda sin votación del público?

Rackwitz: Esto me decepcionó porque no había consecuencias para ningún comportamiento. Ya no estaba segura de qué era correcto o incorrecto. Mi sentido de la justicia es muy fuerte, y reaccioné fuertemente en ciertas situaciones. Si hubiera tenido la "sabia" Hanka del exterior interviniendo en esos momentos, las cosas podrían haber salido differently.

Rackwitz: La llegada de Elena ayudó a restaurar algo de autenticidad, ya que todos parecían actuar como profesionales nuevamente. Sin embargo, las historias parcialmente escenificadas sobre otros formatos, Dubai, madres leonas y similares, o las discusiones fabricadas, ya no podía soportarlas más. No oculté mi frustración, y a menudo se sugería que me fuera. Finalmente, se volvió demasiado, y elegí detener la montaña rusa para mi yo pasado y presente.

Ya sabes quién resultó victorioso del Jungle-Legendcamp. ¿Te gustaría felicitar a la reina/rey de la selva?

Rackwitz: Me alegro por el ganador, y puedo confirmar ese hecho. (se ríe)

¿Qué viene después? ¿Aparecerás en algún proyecto de televisión upcoming?

Rackwitz: No en este momento. Necesito tiempo para recuperarme primero. No había anticipado el impacto emocional que tendría en mí. Sin embargo, puedo revelar que voy a comprar una food truck y viajar por ahí para compartir algo de polvo mágico, vibraciones elevadoras y comida deliciosa con cualquiera que esté interesado.

¿Has experimentado algún backlash por la transmisión de RTL en las redes sociales o otras plataformas?

Hanka Rackwitz: Después de la transmisión, noté un aumento en la actividad en la sección de comentarios de mi cuenta de RTL, principalmente de personas expresando sus opiniones usando el hashtag ['#RTL']. Algunos mensajes fueron de apoyo, pero otros fueron duros y críticos, a menudo involucrando el hashtag 'RTL'.

¿Cómo ha afectado la transmisión de RTL tu relación con otros concursantes famosos del campamento de la selva?

Rackwitz: Al igual que yo, algunos concursantes vieron la transmisión como una oportunidad para brillar y conectarse con sus fans. Sin embargo, otros podrían haberse sentido incómodos con la atención pública y la exposición de su experiencia en el campamento de la selva de RTL. Por lo tanto, nuestras relaciones se han vuelto más explícitas y definidas en las plataformas de redes sociales que apoyan el hashtag ['RTL'].

