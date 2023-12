Lo más destacado

Annika Sorenstam: La gran golfista lucha contra los estereotipos de género en el diseño de campos

Sorenstam habla con Living Golf de la CNN

Aborda los estereotipos de género en el diseño de campos

La sueca sigue haciendo crecer la "Marca ANNIKA

La mayor lección: "aprender a decir no

En mayo de 2003, no contenta con ser la mejor golfista del planeta, la entonces sueca de 32 años arriesgó su reputación para enfrentarse al sexo opuesto en el Colonial Invitational de Fort Worth, Texas: la primera mujer que competía en el PGA Tour en 58 años.

Aquella semana no pasó el corte, pero sigue siendo uno de los momentos culminantes de su carrera, y podría decirse que contribuyó más a catapultarla a la conciencia pública que cualquiera de las 93 victorias de su carrera.

Catorce años después, Sorenstam se ha retirado, pero se está forjando una exitosa carrera como empresaria y sigue desafiando el statu quo en lo que ha descubierto que es un entorno igualmente dominado por los hombres en el diseño de campos de golf.

Jugaría contra ti en cualquier momento y lugar".

"Ha sido más duro de lo que pensaba", dijo Sorenstam a Shane O'Donoghue, de CNN Living Golf.

"Siendo mujer, cuando me nombran candidata a diseñadora, muchas veces dicen: 'Oh, entonces este campo será corto y fácil'.

"No sé de dónde viene. Creo que tienen esa idea predeterminada de que las mujeres diseñan campos más cortos, y no es eso lo que me viene a la cabeza.

"Me considero, por supuesto, una mujer, pero también soy golfista y siento que puedo jugar en cualquier campo de golf y supongo que quizá mi mecanismo defensivo es: 'oye, jugaría contigo en cualquier sitio, en cualquier momento y luego podemos seguir a partir de ahí'".

Sorenstam ha diseñado tres campos en diferentes partes del mundo y, a primera vista, seguro que no los describiría como "cortos y fáciles". Mission Hills, en Shenzhen, China, tiene 6.703 yardas de longitud, y su campo Euphoria, en Sudáfrica, supera las 7.000 yardas.

Sorenstam dice que sus campos están construidos de forma que puedan disfrutarlos golfistas de cualquier habilidad, edad o sexo.

"Si queremos que este juego crezca, tiene que ser más accesible para los juniors y las mujeres", dice Sorenstam, que recientemente capitaneó al Equipo Europa en la Solheim Cup 2017.

"Eso significa tener tees alternativos, pero también quieres asegurarte de tener campos que puedan satisfacer a los campeones y a los pegadores largos".

"Creo que durante mucho tiempo la gente sólo quería campos de campeonato, y para mí eso es una falta de visión. No se pueden construir campos de 7.600 o 7.800 yardas, eso no va a funcionar, tenemos que encontrar formas alternativas de hacer que este juego sea divertido".

"Creo que el juego es demasiado difícil y eso echa para atrás a la gente. No debería ser una cuestión de género".

El diseño de campos es sólo una parte de la marca ANNIKA, que actúa como paraguas para todos los aspectos de su próspero negocio, incluida la gama de ropa de Sorenstam, el trabajo de su fundación, su academia de golf y varios torneos juveniles.

Estaba decidida a triunfar

Su nombre tiene mucho peso y, al final de cada temporada, la LPGA concede el premio Rolex ANNIKA Major a la jugadora con el palmarés más destacado en los cinco majors.

La jugadora de 46 años es sin duda la primera golfista y posiblemente la única atleta femenina de cualquier deporte que ha transformado su nombre en una verdadera marca mundial después de retirarse.

"Cuando estaba pensando en el siguiente paso de mi carrera, decidimos hacer una pequeña encuesta", explica Sorenstam, que se retiró hace casi una década, pero dice estar más ocupada que nunca.

Pedimos a la gente que nombrara a atletas masculinos que hubieran construido una marca, y toda esa gente de la calle podía recitar de 10 a 15 nombres, pero no podían hacerlo con las mujeres, porque muchas veces lo que les viene a la mente son grandes atletas, pero no necesariamente constructores de marcas".

"Me pregunté cuál era la diferencia. ¿Por qué no puedo hacer algo como lo que ha hecho Greg Norman? ¿Por qué no puedo hacer algo como Jack Nicklaus, John Elway, Magic Johnson o quien sea?

"Así que, sí, supongo que se convirtió en un reto para mí y estaba decidida a tener éxito".

Aunque parte de su perspicacia para los negocios la ha heredado de su padre, Tom -ejecutivo jubilado de IBM-, Sorenstam reveló que ha adquirido la mayor parte de sus conocimientos simplemente emulando a personas de éxito a las que admiraba y rodeándose de un consejo asesor que le ayudara a orientar sus decisiones.

"Me limité a mirar y aprender, igual que hice con el golf", dijo Sorenstam, ganadora de 10 grandes campeonatos en 16 años de carrera. Fue la primera mujer en hacer una ronda de 59 golpes, y acumuló más de 22 millones de dólares en premios, más que cualquier otra jugadora de la historia.

"Mucho tiene que ver con los 59, ser una pionera en ese sentido y luego también jugar con los hombres y no tener miedo a los retos, así que crear la marca fue una mezcla de Annika la campeona y luego también la mujer, la madre, la persona innovadora y tratar de juntarlo todo".

Sabe cómo cuidar su marca

La marca ANNIKA está dirigida por un pequeño equipo de personas, entre ellas el marido de Sorenstam, Mike McGee, que es director general y describe a su mujer como alguien que "tiene mucha razón en los negocios". Ella y su marido tienen dos hijos, Ava, de ocho años, y Will, de seis.

La estrategia de Sorenstam es no ampliar demasiado el negocio porque quiere mantener un enfoque práctico y no quiere que bajen los estándares.

Dijo a Living Golf de la CNN que su mayor lección en la última década ha sido "aprender a decir no".

"Todo tiene que encajar con lo que yo defiendo", afirma.

Para mí es muy importante tener mi pie y mi mano en ello para dar esa sensación de autenticidad, así que intento ser quien soy y, si no encaja, entonces no forma parte del trato".

"Me gusta poner el listón alto, mis expectativas son muy altas y eso es lo que queremos ofrecer en todas las cosas que hago".

'No he bajado el ritmo en absoluto'

Gary Player, nueve veces ganador de majors y leyenda del juego masculino, es un gran admirador de la forma en que Sorenstam se maneja y la describe como "una gran colaboradora" que "realmente sabe cómo cuidar su marca."

Y Sorenstam, que también trabaja como analista para la cobertura de la NBC de los grandes campeonatos de la LPGA, parece totalmente centrada en "cuidar" esa marca en el futuro.

Su aparición en el PGA Tour en 2003 hizo que las cifras de audiencia televisiva del deporte femenino se dispararan un 44%, así que ¿qué tal si vuelve a enfrentarse a los hombres en el circuito senior?

"No, no", dice. "En cuanto al golf, estoy bastante contenta y muy satisfecha con lo que he conseguido y no tengo ganas de ponerme a prueba.

"Pero, en cuanto a mis negocios, no he bajado el ritmo en absoluto".

