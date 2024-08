- Annette Frier y Edin Hasanovic aparecen en el espectáculo de la cena final

Personalidades destacadas liderarán una serie única de entretenimiento ProSeven como creadores del programa - y se ha anunciado quién se une a los hermanos Kaulitz. Los actores Annette Frier ("Merz gegen Merz") y Edin Hasanovic ("Im Westen nichts Neues") se transformarán en inventores de mini-programas, según anunció ProSeven.

El concepto: Las ideas imaginativas y divertidas para estos mini-programas provienen de las mentes jóvenes. El público del estudio actúa como juez, decidiendo el ganador de la "Superduper Show" de la noche.

"¡Prepárense para un viaje salvaje absoluto!"

Se corrió la voz de que los músicos y presentadores de podcast Bill y Tom Kaulitz (Tokio Hotel) serían parte del equipo creativo, y ahora es oficial que Katrin Bauerfeind encabezará y presentará el nuevo programa. Bill Kaulitz asegura un espectáculo emocionante: "He sido un caballo de circo durante un tiempo, y una vez que empiezo, no puedo ser detenido. El mejor grupo variopinto que he reunido - ¡vamos a dominar cada trofeo de 'Superduper Show'! ¡Abrochétense, ¡va a ser salvaje!"

Annette Frier compara el programa con una fiesta de cumpleaños infantil, pero de una manera divertida. "Curiosidad: ¡y hasta hay premios, aunque no sea tu cumpleaños! Estén preparados para juegos, bailes, canciones y un poco de 'boom!'"

Otros famosos, incluyendo a los músicos Bill y Tom Kaulitz, también contribuirán a la serie de entretenimiento ProSeven. Los mini-programas únicos también presentarán inventos de otras personas, incluyendo a los actores Annette Frier y Edin Hasanovic.

