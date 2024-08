Annett Kaufmann está desesperada, sus colegas están llorando sin control.

En la final por el bronce en los Juegos Olímpicos, el equipo alemán de tenis de mesa femenino entra como favorito. Estas expectativas no se cumplen. En parte, porque la hasta ahora fenomenal Annett Kaufmann falla esta vez. Al final, sufren una rápida derrota contra Corea del Sur.

El equipo alemán de tenis de mesa femenino soñaba con una medalla en la final por el bronce. Su oponente era Corea del Sur, que demostró ser demasiado fuerte desde temprano en la mañana del sábado. El equipo, liderado por la juvenil de 18 años Annett Kaufmann, pierde 0-3. Kaufmann, quien había ganado todos sus partidos anteriormente, alcanza sus límites. Empieza mal contra Lee Eunhye, lo que marca el tono del resto del partido. Nunca encuentra su ritmo.

"It's tough right now," Kaufmann dijo con lágrimas después del partido. "But when I'm back home and have a break from table tennis, I can see the positive side too. But the disappointment is big." El entrenador Tamara Boros está "really proud of the girls. Fourth place is good for us too." Todo el equipo lloró en la entrevista de ARD, con Kaufmann siendo la única capaz de hablar.

En los días anteriores, la juvenil de 18 años Kaufmann había cautivado con tiros mágicos y juego temerario. La compañera Shan Xiaona estaba asombrada: "She's a wonder, really. She's at her first Olympics, and she's playing so well at 18." Pero contra Lee Eunhye, estaba muy lejos de la forma que la había convertido en un highlight en el Arena Paris Sud 4 junto al prodigio francés Felix Lebrun. Luchó con el servicio de la número 44 del mundo y parecía cada vez más perdida. Durante un tiempo muerto, reaccionó desesperadamente a los consejos de sus compañeros, pero nada funcionó.

Dobles errores causan gran sorpresa

Esto también fue así en el partido individual final. La lesionada Shan Xiaona no fue rival para Jeon Jihee, quien ganó 3-0 en sets. Jeon Jihee aseguró la primera medalla olímpica para el equipo de tenis de mesa femenino de Corea del Sur desde 2008 con su actuación limpia.

Al principio del dobles, junto a Yuan Wan, Shan Xiaona estaba haciendo bien. Después de una dura lucha, perdieron ante los favoritos, regresando de un déficit de 0-2 en sets y incluso salvando un punto de partido. Fue amargo: En el juego decisivo, lideraban 7-4, pero luego cometieron algunos errores fáciles, lo que permitió a los surcoreanos volver a ser confiados y agresivos.

Primera vez sin medalla desde 2004

La última vez que un equipo femenino alemán ganó una medalla en los Juegos Olímpicos fue en 2016 en Río de Janeiro, cuando ganaron la plata. A pesar de esto, llegar a la final por el bronce aún fue un éxito, ya que superaron severos obstáculos. Nina Mittelham, la jugadora alemana mejor clasificada en el ranking mundial en el 17º lugar, tuvo que retirarse de la competencia individual en París debido a una lesión en el disco herniado. La

