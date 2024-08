Annett Kaufmann de clase mundial sólo está despertando brevemente sus sueños finales.

Ella solo logra entrar en el equipo de tenis de mesa debido a la lesión de Nina Mittelham, pero luego Annett Kaufmann juega sensacionalmente en los Juegos Olímpicos. En las semifinales, apenas puede creer en su propio éxito, pero no es suficiente. Las mujeres alemanas luchan por el bronce.

A pesar de otra actuación destacada de la debutante olímpica Annett Kaufmann, el equipo femenino alemán de tenis de mesa no logró clasificar para la final por equipos. Kaufmann, Yuan Wan y Xiaona Shan tuvieron que conformarse con una derrota de 1:3 ante los claros favoritos de Japón en las semifinales. Alemania ahora se enfrentará a Corea del Sur en la medalla de bronce el sábado a las 10:00 a.m., quienes perdieron 0:3 ante el favorito número uno China en la segunda semifinal.

Japón ahora intentará romper la dominancia de China en la final subsiguiente. China ha ganado todos los eventos de equipo de tenis de mesa en los Juegos Olímpicos desde 2008, tanto en hombres como en mujeres.

La fenomenal actuación de Kaufmann no pudo evitar la derrota ante Japón. La joven de 18 años ganó el primer partido individual contra Miwa Harimoto, la número ocho del mundo, 3:0, mostrando un rendimiento de clase mundial. Después de su quinta victoria en el quinto partido del evento por equipos, la adolescente de SV DJK Kolbermoor, que recently joined the squad due to Ying Han's withdrawal, se quedó sin palabras.

"Estoy decepcionada con la pérdida, pero contenta con mi victoria individual. Simplemente voy a la mesa con confianza, sin importar quién esté allí", dijo Kaufmann. "Hemos jugado muy bien. Y estamos listos para enfrentar a Corea del Sur el sábado, tenemos una oportunidad", dijo el entrenador jefe Tamara Boros, quien una vez más quedó impresionada por su nueva delantera: "Lo que Annett está jugando aquí es de nivel superior 10, de clase mundial. Realmente puede convertirse en una jugadora de alto nivel".

Un boleto para la final aún estaba fuera de alcance. En el partido individual subsiguiente, Wan perdió ante Miu Hirano (0:3) y Shan ante Harimoto (0:3). El dúo había perdido anteriormente el partido de dobles ante Hina Hayata/Miu Hirano 1:3.

