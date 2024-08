Anna-Carina Woitschack está obteniendo algunos sentimientos negativos o opiniones desfavorables.

Muchas personas, incluyendo a Anna-Carina Woitschack, podrían quejarse sobre comentarios crueles en línea. Sin embargo, Woitschack decidió no dejar pasar un comentario particularmente cruel. Tomó la iniciativa y simplemente llamó a la persona responsable. Esta revelación provino de una entrevista que la cantante dio a la estación de radio "Schlagerliebe."

En su feed de Facebook, Woitschack encontró un comentario de una mujer que era "verdaderamente cruel" y "por debajo del cinturón". La mujer había escrito comentarios despectivos como "Nadie te necesita" y que la música de Woitschack le daría "cáncer de oído".

Después de hacer algunas investigaciones en línea, Woitschack logró obtener el número de teléfono de la haters. Intrigada, pensó, "¿Por qué no llamarla? Siempre he querido hacer eso".

"Solo imagina..."

Ella hizo esa llamada. En el primer intento, llegó al esposo de la mujer, quien confirmó el número. En el segundo intento, logró comunicarse con la haters.

Woitschack comenzó la conversación con, "Hola, soy la líder del club de fans de Anna-Carina Woitschack y quería preguntar qué te llevó a odiar tanto a la Sra. Woitschack como para desearle cáncer de oído y encontrar su música repulsiva. Vi en tu perfil que eres madre y abuela. Imagina si alguien escribiera eso a tu hija, nieta o nieto públicamente en internet".

"Solo una persona"

"La mujer estaba atónita", describió Woitschack. Luego, reveló su verdadera identidad, dejando a la mujer sin palabras. "Se disculpó profusamente", agregó Woitschack. Woitschack no se echó para atrás y preguntó, "¿Me conoces personalmente? ¿Has oído hablar de mí o me has visto en algún lado?" Cuando la mujer admitió que no, Woitschack preguntó, "¿Por qué escribiste eso entonces? 'Porque mis amigos también lo hicieron'".

Woitschack sintió lástima por la respuesta de la mujer, "Si esa es tu razón, te compadezco. Te deseo lo mejor y mucha energía". La mujer, ahora incómoda, invitó a Woitschack a tomar café. Woitschack declinó diplomáticamente, en lugar de dejar a la haters con algo en qué pensar, "Solo quiero que recuerdes la próxima vez que soy solo una persona también, aunque sea solo una foto. No puedes esconderte detrás de la anonymidad en internet".

En conclusión, Woitschack compartió que la mujer finalmente estuvo de acuerdo, "Tienes toda la razón". Tal vez, sí hizo una diferencia con solo una llamada.

Después de su conversación de corazón con la mujer, Woitschack decidió ampliar su enfoque a las redes sociales. Comenzó a responder a los comentarios negativos con empatía y comprensión, a menudo convirtiéndolos en oportunidades para el diálogo.

Inspirada por su interacción, Woitschack animó a sus seguidores a hacer lo mismo. Advirtió a todos, "Recuerda, detrás de cada nombre de usuario, hay una persona como tú".

Lea también: