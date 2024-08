Anna-Carina Woitschack disfruta el momento desnudo

Durante 13 años, Anna-Carina Woitschack ha estado exponiendo su alma a través de su música, como ella dice. Pero es solo ahora, en la edición de septiembre de la revista alemana 'Playboy', que la cantante, ex 'Traidora' y ex de Stefan Mross, se está desnudando verdaderamente.

Anna-Carina Woitschack ha tenido su propia carrera durante mucho tiempo. Después de todo, ha estado en la industria de la música desde su aparición en 'Germany's Got Talent' en 2011, que terminó con ella quedando en octavo lugar en el show de RTL. También hizo titulares con su participación en el nuevo formato de RTL 'The Traitors - Trust No One!' el año pasado, que ganó junto a su colega de schlager Vincent Gross.

Sin embargo, fue probablemente su relación con otro colega lo que le llamó más la atención. Su matrimonio con Stefan Mross, que había contraído dos años antes, terminó en 2022. El proceso de divorcio se convirtió en una fea batalla por la custodia que aún continúa.

No obstante, Woitschack cree que ahora es el momento perfecto para mostrar un lado completamente diferente de sí misma. ¿Dónde? En 'Playboy', por supuesto. ¿Cómo? Naturalmente, desnuda. Ha decidido abrir nuevos caminos y "hacer todo lo que me apetezca", explica en una entrevista para la edición de septiembre de la revista.

"Nunca un error, siempre una lección. Para mí, todo lo que me cumple y que puedo respaldar al 100% está bien", dice la joven de 31 años, resumiendo su nuevo enfoque de la vida. "Estuve influida por las expectativas externas y temía cometer un error", explica. Pero ahora, dice, entiende que "no hay tal cosa como un error".

Por supuesto, no tiene que justificar su sesión de fotos de 'Playboy'. Después de todo, no le parece un paso extraordinario. "Quizás me veas desnuda por primera vez en estas fotos, pero he estado exponiendo mi alma con mi música durante 13 años. Estar en el escenario también es una forma de desnudez para mí", explica. Y añade: "Las fotos de 'Playboy' subrayan lo que quiero decir con mi música: Disfruta el momento y vive tu vida ahora - de la manera que quieras. Porque no hay un momento adecuado. Solo hay uno que se siente bien".

No sabemos cómo se siente Stefan Mross al ver a su ex desnuda en una revista para hombres. Pero ambos sin duda están acostumbrados a poner sus vidas privadas en el ojo público. Después de todo, ambos celebraron su compromiso y boda en la televisión. Al menos Woitschack no lo lamenta hasta el día de hoy. "Una gran experiencia que respaldé al 100% en ese momento y que nadie puede quitarme", recuerda en la entrevista de 'Playboy'. Pero también añade: "Pero prefiero mirar hacia el futuro, no al pasado, y está bien que esta relación esté en el pasado".

Mirando hacia adelante, la cantante lanzará un nuevo álbum el 16 de agosto, que sin duda tendrá sonidos familiares. Después de todo, Woitschack explica: "Amo a la gente que escucha schlager. Son almas tan leales, los fans son inquebrantables. Y simplemente es un género musical cautivador que une a las generaciones. La gente de todas las edades celebra el schlager".

El despliegue de Woitschack en 'Playboy' no debería celebrarse de manera tan generacionalmente transcendente. Los mayores pueden disfrutarlo, pero de lo contrario: Por favor, solo a partir de los 18 años.

