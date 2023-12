Anime, esculturas de hielo y alitas de búfalo: Los equipos de la NFL se ponen creativos con la publicación del calendario de la temporada 2022

Pero para darle sabor a lo que suele ser un procedimiento relativamente sencillo, los equipos aprovecharon la oportunidad para ser creativos.

El jueves, la NFL y sus franquicias anunciaron el calendario para la temporada 2022, con las fechas exactas y las semanas reveladas para algunos enfrentamientos apetitosos.

Los Chargers de Los Ángeles, famosos por su creatividad en las redes sociales, decidieron anunciar su calendario en forma de película de anime.

Los Rams de Los Ángeles, vigentes campeones de la Super Bowl, publicaron un vídeo titulado "Robando el calendario", en el que algunas de las principales estrellas del equipo intentan llevar a cabo un atraco para revelar las fechas de los partidos del equipo.

Los Indianapolis Colts publicaron un vídeo del nuevo quarterback Matt Ryan, apodado Matty Ice, tallando hielo, mientras que los New York Jets publicaron su calendario "fuera de contexto", en el que lo más destacado eran los jugadores de los Jets remando junto a un barco vikingo, anunciando el partido de la semana 13 contra los Minnesota Vikings.

Partidos clave

Aparte de los vídeos graciosos y los tweets divertidos -incluido el hilo de los Chargers en el que sus rivales de 2022 son el popular alimento para el desayuno y los aperitivos, Pop Tarts-, el jueves se anunciaron partidos atractivos.

La temporada comenzará con una explosión el jueves 8 de septiembre con los Rams, actuales campeones, recibiendo a los Buffalo Bills en lo que podría ser un anticipo muy temprano del Super Bowl LVII.

Otros partidos importantes son el de los Kansas City Chiefs contra los Chargers en la segunda semana, el de los Green Bay Packers contra los Rams en la decimoquinta y el choque entre dos ciudades de Los Ángeles el día de Año Nuevo, en el que los Chargers recibirán a los Rams, aunque ambos jugarán en casa, en el SoFi Stadium.

Otro de los días más importantes de la NFL es el Día de Acción de Gracias, en el que suele haber tres partidos mientras las familias disfrutan de la comida.

Y este año no es diferente, con los Bills viajando para enfrentarse a los Detroit Lions para empezar, seguidos por los New York Giants contra los Dallas Cowboys y terminando con los New England Patriots viajando a Minnesota para concluir la bonanza del fútbol.

A diferencia de años anteriores, este año la NFL amplía a tres el número de partidos que suele celebrar el día de Navidad.

El domingo 25 de diciembre, los Miami Dolphins recibirán a los Packers, los Rams a los Denver Broncos y los Arizona Cardinals a los Tampa Bay Buccaneers.

El calendario completo de la NFL para la temporada 2022 puede consultarse aquí.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com