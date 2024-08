- Angelina Jolie y Brad Pitt están al borde de una posible ruptura.

Desacuerdo en el Gran Canal – los organizadores del evento en Venecia prefieren evitarlo. A pesar de que una disputa pública entre dos populares actores de Hollywood de las últimas décadas – Angelina Jolie y Brad Pitt – sin dudaWould stir up excitement. Desde su separación en el otoño de 2016, los dos han sido rivales amargos.

Angelina Jolie y Brad Pitt: Sin Encuentros en Venecia

Están discutiendo por sus hijos compartidos, por la antigua casa familiar en Francia y, en general, por quién tiene el derecho de contar la historia de su final de amor. Actualmente, tanto Jolie como Pitt se supone que están en la ciudad de Venecia, Italia. Ambos están allí para promover sus respectivos proyectos cinematográficos, Jolie por su drama "Maria", donde interpreta a la cantante de ópera Maria Callas, y Pitt por su thriller-comedia "Wolfs".

Brangelina en Venecia: Hay mucho potencial para explosiones. Pero eso es exactly what the film festival director Alberto Barbera wants to avoid, as he told "Vanity Fair." There has naturally been some excitement, but neither of the international stars should have any cause for concern. "Angelina will be there on the first day, Thursday the 29th, and will then leave with [director] Pablo Larraín to Telluride. Brad will only arrive in Venice on Saturday, so it's impossible for them to cross paths on the Lido," said Barbera.

Bajo el mismo techo

Las dramas personales rara vez causan problemas en Venecia, también aclaró. "El mayor problema son los hoteles, porque sólo tenemos un hotel de cinco estrellas en el Lido, el 'Excelsior'. Todo el mundo Would like to stay there, but it's impossible to find a room for everyone, so we have to convince people to stay in other hotels," said the festival director.

Se informes sugieren que la antigua pareja Could almost be running into each other in the city of Venice. Both have reportedly chosen to stay at the luxurious "Cipriani" hotel.

