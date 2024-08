- Angelina Jolie hace referencia a Venecia de una manera enigmática.

Angelina Jolie está a punto de interpretar a la cantante de ópera Maria Callas en una próxima película. Al ser preguntada sobre los aspectos de Callas con los que se podía identificar, la actriz de 49 años compartió en Venecia: "Hay muchas cosas que estoy manteniendo en secreto en este momento que tal vez ya sepas o hayas sospechado".

La película, titulada "Maria" por Pablo Larraín, se centra en los últimos días de Callas (1923-1977), incluyendo su relación tumultuosa con Aristóteles Onassis en flashbacks. Los comentarios de Jolie podrían hacer referencia a su propio pasado romántico, ya que su ex esposo Brad Pitt también se espera en Venecia con su nueva película.

Jolie: Se identifica con la vulnerabilidad de Callas

Al hablar de su conexión con Callas, Jolie mencionó: "Lo que realmente me atrajo -y esto podría sorprenderte- es probablemente la parte de ella que era increíblemente sensible. Ser tan delicada y emocionalmente expuesta, no podía permitir que el mundo viera ese lado de ella. Esa vulnerabilidad es el aspecto con el que más me identifico".

Para prepararse para el papel, Jolie reveló que pasó siete largos meses preparándose. "Cuando canté por primera vez, estaba muy nerviosa. Mis hijos estaban allí y me ayudaron a cerrar la puerta para que nadie más pudiera entrar, y estaba temblando".

No fue hasta más tarde en la vida que se introdujo a la ópera. "Estaba más metida en la música punk antes", admitió. "Me gustaba una variedad de géneros, pero escuchaba a The Clash más que la mayoría. Aún los adoro".

"Pero si has pasado por mucho en la vida, si has experimentado cierta cantidad de desesperación, dolor, amor, sólo hay ciertos sonidos que resuenan con esa emoción. Para mí, nada encaja con esa emoción como las poderosas emociones contenidas en los tonos de la ópera".

El Festival de Venecia asegura que Jolie y Pitt no se crucen

Esta noche marca el estreno de "Maria". Tres días después, la nueva película de Brad Pitt "Bullet Train" está programada para estrenarse en Venecia. El director del festival, Alberto Barbera, informó a la revista "Vanity Fair" que se han tomado medidas para evitar que los dos se encuentren en el Lido. "Angelina estará presente el primer día, el jueves 29, y luego partirá con Pablo Larraín para Telluride. Brad llegará a Venecia el sábado. Es físicamente imposible que se encuentren en el Lido".

