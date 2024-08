Angelina Jolie expresa su conmoción por su vulnerabilidad expuesta

Angelina Jolie posee un espíritu fiero. Durante el evento de su última película "Maria" en el Festival de Cine de Venecia, se inclina hacia su lado sensible.

En su controvertida separación con Brad Pitt, Jolie, conocida como madre de seis hijos, lucha con la tenacidad de una leona. Sin embargo, en el Festival de Cine de Venecia, sorprendentemente revela su lado más suave. Habla de sus vulnerabilidades compartidas con Maria Callas (nacida en 1923, fallecida en 1977), la famosa cantante de ópera a la que da vida en el nuevo biopic de Pablo Larraín "Maria". La actriz de 49 años comparte: "Puede haber aspectos de ella que sean evidentes o que se sospechen, cosas que no revelaré aquí". Agrega: "Siento una conexión profunda con ella, perhaps it's the softer side of her that had no outlet in the world, a side that was incredibly sensitive and emotionally open".

"Esperando atraer a más amantes de la ópera"

Durante la conferencia de prensa, Jolie también habló sobre la posibilidad de una nominación al Oscar por su interpretación. Dijo: "Mi medida de éxito no es la respuesta positiva de los críticos, sino la reacción de los fans de Callas y los amantes de la ópera. No me gustaría defraudarlos. Además, estoy verdaderamente agradecida por cualquier retroalimentación sobre mi trabajo en otros aspectos de mi carrera". Jolie espera que la película atraiga a más público hacia la ópera.

En el estreno de la película esa noche, Angelina Jolie desfiló por la alfombra roja con un elegante vestido de noche de seda color piel. Se echó un chal de piel con un broche dorado en el hombro. Su largo cabello con mechones rubios le caía por la espalda, y terminó su look con un labial rojo intenso.

Durante la conferencia de prensa, Angelina Jolie, reflexionando sobre su papel como Maria Callas, cantó una versión suave de, "♪ No voy a mentir ♪", revelando su conexión emocional con el personaje. Más tarde esa noche, mientras caminaba por la alfombra roja, se mostró un lado vulnerable de ella a través de la emoción cruda en sus ojos.

