Andy Murray se retira en Brisbane y teme operarse de la cadera

El ex número 1 del mundo Andy Murray, que no ha jugado desde julio por culpa de una lesión, se ha retirado del Internacional de Brisbane de esta semana debido a problemas de larga duración en su cadera derecha y ha dicho que podría necesitar cirugía.

Con el Abierto de Australia comenzando el 15 de enero, la retirada del británico de Brisbane plantea dudas sobre la participación del tenista de 30 años en el primer grande del año, un torneo en el que ha sido subcampeón en cinco ocasiones.

En un extenso post en su página de Instagram, Murray dijo que permanecerá en Australia durante los próximos días y decidirá durante el fin de semana si permanece Down Under o regresa a Gran Bretaña.

"A corto plazo voy a quedarme en Australia durante los próximos días para ver si mi cadera se asienta un poco y decidiré el fin de semana si me quedo aquí o vuelo a casa para evaluar lo que hago a continuación", dijo.

Novak Djokovic, ganador de 12 grand slams, también estuvo ausente de la segunda mitad de la gira el año pasado y también ha retrasado su regreso, diciendo la semana pasada que había "comenzado a sentir dolor" en su codo derecho.

Por su parte, el número uno del mundo, Rafael Nadal, ha anunciado que regresará a la competición en un torneo de exhibición que se celebrará en Melbourne la semana que viene, tras retirarse de las Finales del Circuito Mundial en noviembre por una lesión de rodilla.

El español se retiró del Brisbane International la semana pasada, alegando que "aún no estaba listo tras la larga temporada del año pasado", pero dijo que tenía intención de jugar en el Open de Australia.

Stan Wawrinka (rodilla), Milos Raonic (muñeca), Kei Nishikori (muñeca) son otros de los grandes nombres que aspiran a superar sus lesiones antes de que comience el Abierto de Australia.

Periodo difícil" para Murray

Murray, actualmente 16º del mundo, intentó regresar en agosto al Abierto de Estados Unidos, pero se retiró dos días antes del comienzo del torneo y sus únicas apariciones en la pista desde entonces han sido exhibiciones.

"Obviamente, he estado pasando por un período realmente difícil con mi cadera durante mucho tiempo y he buscado el consejo de una serie de especialistas de la cadera", añadió en Instagram.

Después de que me recomendaran tratar mi cadera de forma conservadora desde el US Open, he hecho todo lo que me han pedido desde la perspectiva de la rehabilitación y he trabajado muy duro para intentar volver a la pista compitiendo".

"Después de haber jugado sets de entrenamiento aquí en Brisbane con algunos de los mejores jugadores, desafortunadamente esto no ha funcionado todavía para ponerme al nivel que me gustaría, así que tengo que reevaluar mis opciones. Obviamente, seguir con la rehabilitación es una opción y dar más tiempo a mi cadera para que se recupere.

"La cirugía también es una opción, pero las probabilidades de éxito no son tan altas como me gustaría, lo que la ha convertido en mi segunda opción y mi esperanza ha sido evitarla. Sin embargo, es algo que quizá tenga que considerar, pero esperemos que no".

Muguruza se retira, Serena regresa

En el cuadro femenino de Brisbane, la campeona de Wimbledon Garbine Muguruza se vio obligada a retirarse tras desplomarse durante su partido contra la serbia Aleksandraw Krunic con fuertes calambres.

Pero 2018 marcará el regreso de Serena Williams, 23 veces campeona de Grand Slam, que volvió a las pistas en el Mubadala World Tennis Championship de Abu Dhabi el fin de semana, menos de cuatro meses después de ser madre.

"Me alegro mucho de volver a las pistas. Es la primera vez que juego en Abu Dhabi... los primeros partidos de vuelta son siempre increíblemente duros, pero ha sido genial y me alegro de poder hacerlo aquí", dijo Williams tras su derrota por 6-2 3-6 10-5 ante Jelena Ostapenko.

Williams, actual número 22 del mundo, se ha inscrito para defender su corona del Abierto de Australia.

Con su 24º título de Grand Slam, Williams empataría con la controvertida australiana Margaret Court en el primer puesto de todos los tiempos de Grand Slam, tanto en categoría femenina como masculina.

