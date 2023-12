Lo más destacado

Andy Murray se retira del Abierto de Australia

Murray se retira del primer Grand Slam de la temporada

El Abierto de Australia comienza el 15 de enero

Kei Nishikori también se retira

"Volaré a casa en breve para valorar todas las opciones".

Un 24º título de grand slam supondría para Williams empatar a la controvertida australiana Margaret Court en el liderato de todos los tiempos de grand slam, femenino u masculino.

La reticencia de la británica a operarse es comprensible. Jugadores que se han operado de la cadera en el pasado, como los ex números 1 del mundo Gustavo Kuerten y Lleyton Hewitt, han tenido problemas para recuperar su forma.

Hewitt, dos veces campeón de Grand Slam, no pudo alcanzar las últimas fases de los grandes torneos tras operarse en 2008, mientras que el mejor resultado de Kuerten tras pasar por el quirófano en 2002 fue la tercera ronda del Abierto de Australia.

¿Quiénes serán ahora las mayores amenazas de Roger Federer? Opina en nuestra página de Facebook.

"Obviamente, he estado pasando por un período realmente difícil con mi cadera durante mucho tiempo y he buscado el consejo de una serie de especialistas de la cadera", escribió Murray en Instagram a principios de esta semana.

"Después de que me recomendaran tratar mi cadera de forma conservadora desde el US Open, he hecho todo lo que se me ha pedido desde la perspectiva de la rehabilitación y he trabajado muy duro para intentar volver a la pista compitiendo".

"Habiendo jugado sets de entrenamiento aquí en Brisbane con algunos jugadores de primer nivel, desafortunadamente esto no ha funcionado todavía para ponerme al nivel que me gustaría, así que tengo que reevaluar mis opciones. Evidentemente, una opción es seguir con la rehabilitación y darle más tiempo a la cadera para que se recupere.

"La cirugía también es una opción, pero las probabilidades de éxito no son tan altas como me gustaría, lo que la ha convertido en mi segunda opción y mi esperanza ha sido evitarla. Sin embargo, es algo que puede que tenga que considerar, pero esperemos que no".

LEA: 2018 - El año de los regresos

LEA: Serena se prepara para un probable regreso al Abierto de Australia

El Abierto de Australia comienza el 15 de enero y Murray no es el único jugador de alto perfil que se retira.

Kei Nishikori se perderá su segundo Grand Slam consecutivo, ya que aún no se ha recuperado completamente de una lesión en la muñeca.

Nishikori, finalista del US Open, no compite desde agosto y ha caído hasta el puesto 22 de la clasificación mundial.

"Mi rehabilitación va bien, pero aún no estoy listo al 100% para volver en partidos al mejor de cinco sets", dijo el tenista de 28 años.

Más reportajes en CNN.com/sport

Novak Djokovic, ganador de 12 Grand Slams, dijo el miércoles que tomará una decisión sobre su participación en el Abierto de Australia después de participar en dos eventos de exhibición.

El seis veces campeón del Abierto de Australia también estuvo ausente de la segunda mitad de la gira el año pasado y ha retrasado su regreso, diciendo la semana pasada que había "empezado a sentir dolor" en el codo derecho.

Pero en su página web oficial, el serbio, de 30 años, dijo esta semana que participaría en el Kooyong Classic (del 10 al 12 de enero) y en el Tie Break Tens el 10 de enero.

El número uno del mundo, Rafael Nadal, también hará su regreso de la lesión -se retiró de las Finales del World Tour de noviembre con una lesión en la rodilla- en el Tie Break Tens en Melbourne y aumentó las esperanzas de que competiría en el Abierto de Australia al publicar en Instagram una foto de sí mismo en un aeropuerto con la leyenda: "Abierto de Australia en camino".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com