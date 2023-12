Lo más destacado

Andy Murray se opera de la cadera y apunta a su regreso a Wimbledon

Murray no juega desde el verano pasado

El escocés se ha retirado del Abierto de Australia

El ex número 1 del mundo ha ganado tres Grand Slam

El británico, de 30 años, dijo que es optimista sobre su futuro y que aspira a jugar en Wimbledon este mes de julio tras la operación de su cadera derecha realizada por el doctor John O'Donnell, uno de los principales cirujanos de cadera del mundo.

"Hoy me han operado con éxito de la cadera derecha en el hospital St Vincent de Melbourne", ha declarado el tres veces campeón de Grand Slam en su página de Facebook .

"Estoy deseando volver al tenis de competición durante la temporada de hierba. Gracias a todos por los buenos deseos y el apoyo de los últimos días. Volveré de esto".

Murray, ahora en el puesto 19 del mundo, no ha jugado competitivamente desde julio de 2017. El escocés intentó un regreso en el Abierto de Estados Unidos en agosto, pero se retiró dos días antes del inicio del torneo y la semana pasada se retiró del Abierto de Australia, que comienza el 15 de enero.

El dos veces campeón de Wimbledon escribió en Instagram la semana pasada que la cirugía era su "opción secundaria" porque "las posibilidades de un resultado exitoso no son tan altas como me gustaría."

Su reticencia a operarse era comprensible. Jugadores que se han operado de la cadera en el pasado, como los ex número 1 del mundo Gustavo Kuerten y Lleyton Hewitt, han tenido dificultades para recuperar su forma anterior.

Hewitt, dos veces campeón de Grand Slam, no pudo alcanzar las últimas rondas de Grand Slam tras operarse en 2008, mientras que el mejor resultado de Kuerten tras pasar por el quirófano en 2002 fue la tercera ronda del Abierto de Australia.

Pero Murray, hablando desde su cama de hospital a los periodistas de tenis británicos, dijo que "no había terminado de jugar al tenis todavía".

"Voy a volver a competir al más alto nivel", añadió, revelando que ha estado en contacto con O'Donnell desde 2008, cuando su cadera empezó a molestarle.

"Soy muy optimista de cara al futuro; el cirujano está muy contento de cómo ha ido".

El británico dijo que debería estar lo suficientemente en forma como para volar de vuelta a Gran Bretaña dentro de quince días y se le ha dado una pauta de 14 semanas para su regreso.

"Mi plan es volver a jugar alrededor de la temporada de hierba - potencialmente antes. Voy a tomarme mi tiempo para asegurarme de que la rehabilitación se hace correctamente, y asegurarme de que la cirugía es todo lo exitosa que puede ser."

Para el Wimbledon de esta temporada, Murray habrá estado apartado durante casi un año, habiendo jugado por última vez el 12 de julio de 2017, cuando fue eliminado de Wimbledon en cuartos de final por Sam Querrey.

El padre de dos hijos dijo a los periodistas que el deseo de que su hija mayor, que cumplirá dos años el próximo mes, le viera jugar fue su motivación para volver a la cima de su deporte.

"Una de las cosas que me gustaría hacer es jugar hasta que mi hija mayor pueda verme y tenga una pequeña idea de lo que he hecho para ganarme la vida", dijo, según The Independent.

"Eso es algo que realmente quería hacer. Es una de las cosas que me ha motivado para seguir jugando".

Fuente: edition.cnn.com