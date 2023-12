Andy Murray pierde la final del Abierto de Australia ante Roberto Bautista Agut

Acosado por problemas en la cadera, el tres veces ganador de Grand Slam anunció el viernes que dejaría el deporte este año debido al dolor que experimenta.

Pero tras su derrota en primera ronda, Murray, que ha caído al puesto 229 de la clasificación mundial tras 18 meses aquejado por las lesiones, abrió la puerta a un posible regreso a Australia al afirmar que "haría todo lo posible" por volver a jugar en un torneo que nunca ha ganado.

Murray parecía encaminado a una eliminación abrupta el lunes cuando cayó dos sets abajo ante el tenaz español, pero el jugador de 31 años desafió el dolor y despertó al público de Melbourne con una extraordinaria remontada para llevar el partido a un quinto set decisivo antes de sufrir una heroica derrota por 6-4 6-4 6-7 (5-7) 6-7 (4-7) 6-2.

La remontada en el tercer y cuarto set le pasó factura al escocés, ya que Bautista Agut rompió con facilidad dos veces en el último set para asegurarse la primera victoria de su carrera sobre Murray. De hecho, el español nunca había ganado un set contra el ex número 1 del mundo.

La épica despedida de Andy Murray del Abierto de Australia

¿Aún no ha terminado?

Un Murray enfermo dijo el viernes que quería despedirse en julio en Wimbledon, donde hizo historia en 2013 al poner fin a 77 años de sequía masculina en Gran Bretaña.

Sin embargo, hablando con el entrevistador en pista Mark Petchey -uno de sus primeros entrenadores- tras el maratón del lunes, Murray no descartó volver a jugar en el Abierto de Australia, pero durante la rueda de prensa posterior al partido explicó además que tenía dos opciones.

Para que Murray volviera a Melbourne, dijo que necesitaría otra operación importante en su cadera derecha e incluso entonces no habría garantías de que pudiera competir al nivel al que ha estado acostumbrado en la última década. Dijo que tomaría una decisión "probablemente en la próxima semana o así".

"Una es tomarme los próximos cuatro meses y medio de descanso, luego acumular fuerzas, jugar Wimbledon", dijo. "Quiero decir, estoy realmente luchando. Ahora mismo no puedo andar bien".

Y continuó: "Con una operación así, no hay absolutamente ninguna garantía de que pueda volver a jugar. Soy plenamente consciente de ello. Es una operación muy importante.

"Pero existe la posibilidad, porque hay gente que lo ha hecho antes. Bob Bryan lo está haciendo ahora", añadió, refiriéndose al legendario especialista en dobles. "Algunos otros deportistas lo han intentado. Pero, como he dicho, no hay garantías. Esa es un poco la decisión que tengo que tomar, esa posibilidad de no tener un partido más al operarme...".

"Si sigo adelante con la operación, no me recupero bien de ella, entonces no vuelvo a jugar. Soy consciente de ello. Esa es la decisión que tengo que tomar.

Mejorará mi calidad de vida, tendré menos dolor al hacer cosas normales como caminar y ponerme los zapatos y los calcetines".

"Si hoy [lunes] ha sido mi último partido, ha sido una forma brillante de terminar. Es algo que probablemente tendré en cuenta.

"Fue un ambiente increíble. He dado literalmente todo lo que tenía en la pista, he luchado lo mejor que he podido y he rendido mucho mejor de lo que debería haberlo hecho sin la cantidad de entrenamientos que he podido hacer. No me importaría que fuera mi último partido".

Si el cinco veces finalista del torneo regresa en Melbourne, un homenaje en vídeo con sus compañeros del "Big Four" Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, además de ex números 1 del mundo como Caroline Wozniacki y Karolina Pliskova, resultaría un poco prematuro. Sólo el tiempo lo dirá.

"Has enorgullecido a Escocia, has enorgullecido a Gran Bretaña, eres un Sir. ¿Quién puede decir eso? dijo Federer en el homenaje, en referencia a que Murray recibió el título de caballero en 2016.

Djokovic, el hombre derrotado por Murray en la final de Wimbledon de 2013, añadió: "Gracias siempre por dejarte el corazón y hasta la última gota de energía en la pista."

LEER: Andy Murray, el campeón feminista

Preocupaciones iniciales para Murray

Pocos habrían pronosticado que este encuentro de primera ronda se prolongaría hasta las cuatro horas y nueve minutos, cuando Bautista Agut tomó una ventaja de dos sets en un combate que Murray describió como "increíble".

Físicamente, hubo signos iniciales de mejora en su condición contra Bautista Agut.

Bautista Agut, sin embargo, venció a su amigo de la infancia y número 1 del mundo Djokovic de camino a ganar su noveno título este mes en Doha.

En un primer set muy disputado, en el que el escocés tuvo problemas con su porcentaje de primeros servicios, Bautista Agut rompió por 5-4 tras salvar una bola de break en el juego anterior.

El segundo set terminó con el mismo resultado y Murray empezó a tener problemas. No conseguía levantar sus golpes de fondo, lo que se tradujo en un aluvión de errores en la red.

Murray, sin embargo, tuvo algo por lo que alegrarse -al igual que la abrumadora mayoría de aficionados que le apoyaban en el Melbourne Arena- cuando hizo gala de su gran cobertura al rematar con un revés ganador un revés angulado de Bautista Agut para romper por 2-2 en el tercero.

Fue un punto clave que dio la vuelta al encuentro.

El británico estalló, y el público -que incluía a la madre del escocés, Judy, y a su hermano Jamie- le ovacionó de pie. El segundo aire de Murray había animado a todo el mundo en un día sofocante.

Murray levantó el puño cuando salvó una oportunidad de break en el 4-4 con un revés en la línea e incluso consiguió un punto de set en el 5-4. Después de errar con una derecha tras un largo intercambio de golpes, el público gimió, pero Murray logró su objetivo en el tie-break, ayudado considerablemente por su saque.

Aunque su porcentaje de primeros saques fluctuó, Murray logró 19 aces en el partido.

En el cuarto set, la remontada de Murray continuó. Con 5-4, Bautista Agut estaba a un juego de pasar a la segunda ronda, pero el bicampeón de Wimbledon igualó la contienda con un tie-break.

Fuerza el quinto

Murray se adelantó por 4-1 y lo mantuvo, rugiendo con fuerza al salir airoso de otro desempate. Pero flaqueó en el quinto y, aunque salvó el punto de partido, estaba claramente luchando después de haber dado tanto para igualar el partido.

En el 1-5 saludó al público y pareció a punto de llorar mientras servía.

Luego prolongó temporalmente el choque salvando un punto de partido con una volea corta en un gran peloteo para mantenerse a sí mismo y al público.

Pero en su segundo punto de partido, Bautista Agut sacó una derecha en la línea para forzar un error.

"Bueno, hoy ha sido una noche increíble", dijo Bautista Agut, ahora 3-20 contra los llamados "Cuatro Grandes".

"Andy se merece el ambiente que hay aquí y toda la gente que ha venido a verle", añadió el jugador de 30 años, que volverá a tener a la mayoría del público en su contra en la segunda ronda, ya que se enfrenta al australiano John Millman.

"Quiero felicitarle por todo lo que ha hecho por el tenis".

Puede que aún queden más cosas por venir de Murray, pero si éste es el final, ha sido un broche de oro apropiado para la valiente e histórica carrera de Murray.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com