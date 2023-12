Andy Murray: La gran deportista que se convirtió en campeona feminista

A cuatro meses de cumplir 32 años, el escocés, posiblemente el mejor deportista británico, ha admitido entre lágrimas que el incesante y punzante dolor en la cadera, que ha hecho que incluso ponerse los calcetines sea un calvario, pondrá fin prematuramente a sus días como jugador. El partido de primera ronda del Abierto de Australia del lunes contra el español Roberto Bautista Agut podría ser el último.

"El dolor es demasiado", dijo el viernes en una emotiva rueda de prensa en Melbourne el británico, que ha caído hasta el puesto 230 de la clasificación mundial.

Tuvo que salir de la sala para serenarse antes de volver para admitir que llevaba luchando "mucho tiempo". Al parecer, el jugador de 31 años no era el único que lloraba en la sala. Algunos periodistas también derramaron una lágrima salada, porque ante ellos estaba un hombre que había alcanzado la grandeza, pero que no había cambiado como persona desde que apareció por primera vez en el Tour masculino como un adolescente desgarbado, dotado e hirsuto.

Ingenioso, honesto, asiduo, decente... todos son adjetivos que se han utilizado en las últimas horas para describir a este padre de dos hijos.

El mayor impacto está aún por llegar

Su carrera es extraordinaria: tres títulos de Grand Slam, primer británico en ganar Wimbledon en 77 años, nombrado caballero por la reina Isabel II en 2016, 45 títulos, dos oros olímpicos, más de 61 millones de dólares en premios y ganador de la Copa Davis. Un campeón indiscutible en la pista, pero quizás uno más grande fuera de ella.

Porque Murray también será recordado como la solitaria voz masculina que defendió la igualdad en un deporte donde las broncas por sexismo son casi tan frecuentes como las salidas de la administración Trump.

"Tu mayor impacto en el mundo puede estar aún por llegar", tuiteó la gran tenista Billie Jean King al escocés. "Tu voz por la igualdad inspirará a las generaciones futuras".

Para vislumbrar qué influencia podría ejercer Murray una vez que el dolor se haya aliviado, es necesario echar un vistazo a lo que el ex número 1 del mundo dijo e hizo mientras estaba en la cima de la montaña del tenis durante una era dorada para el juego masculino.

A principios de 2012, el británico se convirtió en el primer jugador en emplear a un ex grande del tenis como entrenador, añadiendo a Ivan Lendl a su personal. Otros le siguieron: Novak Djokovic contrató a Boris Becker, luego a Andre Agassi; Roger Federer recurrió a Stefan Edberg.

Después de anunciar la era de los superentrenadores, Murray recurrió a la francesa Amelie Mauresmo, ex número 1 del mundo, convirtiéndose en el primer tenista de alto nivel en contratar a una mujer como entrenadora.

Aunque la contratación de Mauresmo no inició una tendencia, sí iluminó a la jugadora. El escrutinio al que se sometió a la ex campeona de Wimbledon durante los dos años que duró su colaboración fue una sorpresa. Me abrió la mente", afirma.

"La criticaban cada vez que perdía, algo que mis antiguos entrenadores nunca habían experimentado", dijo Murray sobre su etapa con Mauresmo, dos veces campeona de Grand Slam.

En otra entrevista, comentó: "La cantidad de críticas que recibió en comparación con cualquier otro entrenador con el que he trabajado, no es comparable en absoluto. Sin duda puso de relieve algunas cosas en las que no había pensado mucho".

Luchar por la igualdad en todos los deportes

Consciente de la insidia de la misoginia, Murray empezó a hablar, a criticar y a reclamar igualdad. Escribió un ensayo para la BBC sobre la importancia de la igualdad de género en todos los deportes. Se hizo feminista.

El hecho de que fuera el único jugador masculino de élite dispuesto a participar en el debate, de que fuera necesario que un hombre famoso pusiera de relieve los prejuicios para que el mensaje se hiciera más fuerte, subraya lo mucho que queda por hacer en el deporte, y en la sociedad, antes de que se alcance la igualdad.

"Un poco", respondió Murray cuando le preguntaron en una entrevista el año pasado si se sentía el único jugador masculino que defendía a las mujeres.

King, que ha estado a la vanguardia de la libertad y la igualdad, dijo en una ocasión sobre el líder del tenis en materia de igualdad de derechos: "Andy ha estado genial, y sin darse cuenta, probablemente".

En 2016, Murray criticó a Novak Djokovic, a quien conoce desde los 11 años, después de que el serbio argumentara que los jugadores masculinos merecían más dinero en premios que las mujeres porque atraían a más espectadores y generaban mayores ingresos.

Djokovic se ha disculpado desde entonces pero, no obstante, Murray sacó la cabeza por encima del parapeto, diciendo que las opiniones del 14 veces campeón de Grand Slam "no se sostienen".

"El tenis masculino ha tenido suerte en los últimos nueve o diez años con los jugadores que ha tenido. Eso está muy bien, pero todo el tenis debería aprovecharlo, no sólo el masculino", dijo.

Unos meses después, en los Juegos Olímpicos de Río, un sonriente Murray corrigió a John Inverdale, de la BBC, cuando el presentador felicitó al jugador por ser la primera persona en ganar dos oros en tenis. Era, de hecho, el primer hombre en conseguir dos oros consecutivos en individuales.

"Es usted la primera persona que gana dos medallas de oro olímpicas en tenis, es una hazaña extraordinaria", preguntó Inverdale, a lo que Murray respondió: "Creo que Venus y Serena han ganado unas cuatro cada una...".

El año pasado, tras perder contra Sam Querrey en Wimbledon, volvió a ser franco con los medios de comunicación. Cuando un periodista describió a Querrey como el primer jugador estadounidense en alcanzar la semifinal de un Grand Slam desde 2009, Murray replicó rápidamente: "Jugador masculino". Serena Williams y Sloane Stevens, por supuesto, habían ganado grandes títulos en ese tiempo.

Tampoco Murray se ha mantenido únicamente dentro de los límites del tenis. En respuesta a la petición de Ada Hegerberg de hacer twerking en el escenario tras convertirse en la primera mujer en ganar el Balón de Oro de fútbol, el escocés publicó en Instagram: "Otro ejemplo del ridículo sexismo que todavía existe en el deporte. ¿Por qué las mujeres siguen teniendo que aguantar esa mierda? He estado involucrado en el deporte toda mi vida y el nivel de sexismo es irreal".

Ha hablado de la igualdad salarial, de crecer rodeado de mujeres -su madre, Judy, entrenadora de tenis, es la persona que le guió en su camino hacia la gloria- y del feminismo.

"¿Me he convertido en feminista? Bueno, si ser feminista es luchar para que una mujer sea tratada como un hombre, entonces sí, supongo que sí", escribió Murray en su página web en 2015.

Murray será recordado como un campeón brillante, un deportista excepcional que alcanzó su potencial, pero también deja tras de sí un legado como defensor de las mujeres. Cuando sus compañeros guardaban silencio, Murray se puso en primera línea en la lucha contra el sexismo en el deporte.

