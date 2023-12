Andy Murray jugará los dobles de Wimbledon tras una operación que le ha salvado la carrera

Junto a Feliciano López en Queen's Club, el escocés ganó su primer partido de dobles desde la operación de cadera a la que se sometió hace seis meses y ahora tiene la vista puesta en Wimbledon.

Murray confirmó que formará pareja con el francés Pierre-Hugues Herbert en el torneo sobre hierba y se mostró ilusionado ante el reto.

Herbert ha ganado los cuatro títulos de dobles del Grand Slam y, al igual que Murray en individuales en 2016, logró la victoria en Wimbledon ese año, formando pareja con Nicolas Mahut.

"Él (Herbert) le había dicho a mi entrenador que no iba a jugar dobles en Wimbledon. Iba a concentrarse en individuales en el Abierto de Francia y Wimbledon", dijo Murray.

"Y entonces, no puedo recordar exactamente cuánto tiempo, pero hace un par de semanas, [él] se puso en contacto. Supongo que habló con su equipo y pensó que sería algo bonito".

Rechazo de Barty

A pesar de tener muchas posibilidades de éxito en los dobles, Murray también quiere participar en los dobles mixtos.

Sin embargo, a pesar de ser un ex número 1 del mundo, encontrar pareja está resultando difícil.

"He hablado con un par de jugadores. De momento me han rechazado un par de veces", bromeó Murray.

"Pregunté a jugadores de individuales que ya se habían comprometido a jugar dobles, y no querían comprometerse a jugar en tres eventos, lo que entiendo perfectamente porque es mucho.

"Si tienes ambiciones de llegar lejos en los individuales, quizá no quieras comprometerte a jugar los tres".

En su columna para BBC Sport, Murray reveló que la recién coronada campeona del Abierto de Francia , Ashleigh Barty, fue una de esas mujeres que rechazó su petición, ya que la australiana optó por centrarse en los individuales.

"Por supuesto, lo entendí", escribió Murray. "Es una pena que no podamos jugar juntas porque quiero tener la mejor compañera posible".

La presencia de Murray en Wimbledon es en cierto modo un extra después de que el escocés pareciera cerca de decir adiós al tenis en el Abierto de Australia en enero.

Había estado luchando para lidiar con el dolor continuo de un problema de cadera de larga data, pero dijo que ahora estaba libre de dolor por primera vez en mucho tiempo.

"Ya no me duele la cadera. Me dolió durante mucho tiempo", declaró a CNN Sport en marzo.

