Andy Murray dice que "perdió el respeto" por Stefanos Tsitsipas tras su derrota en el US Open

Tsitsipas se impuso por 2-6, 7-6, 3-6, 6-3 y 6-4 y pasó a la segunda ronda en Flushing Meadows.

Sin embargo, Murray se mostró decepcionado por el tiempo que su rival pasó fuera de la pista; Tsitsipas hizo dos pausas de más de siete minutos para ir al baño y también se tomó un tiempo muerto por motivos médicos.

"Es decepcionante porque creo que ha influido en el resultado del partido", declaró Murray tras el encuentro. "No digo que necesariamente ganara el partido, seguro, pero influyó en lo que sucedía tras esas pausas.

"Le aprecio mucho. Creo que es un jugador brillante. Creo que es genial para el juego, pero no tengo nada de tiempo para esas cosas y le perdí el respeto".

Tsitsipas, que no infringió ninguna regla, se tomó largos descansos para ir al baño al final del segundo y cuarto sets y recibió un tiempo muerto médico por una aparente lesión en el pie antes del cuarto set.

Se pudo oír a Murray quejarse al juez de silla Nico Helwerth y al supervisor del partido del US Open Gerry Armstrong por la cantidad de tiempo que se estaba tomando Tsitsipas.

El escocés dijo que le dijo a su equipo antes del partido que "esperaran" eso de su rival "si las cosas no iban como él quería" y reveló que ha habido discusiones sobre cambiar las reglas para evitar que se produzcan esos largos parones.

"En última instancia, ellos [los árbitros] no pueden hacer nada porque las reglas están ahí", dijo Murray. Pero yo formo parte del consejo de jugadores y hablamos de ello todo el tiempo, de cambiar estas reglas, de intentar que sea menos fácil aprovecharse de ellas, supongo".

"Algunas sugerencias son que si te tomas un tiempo médico o un descanso antes de, digamos, mi saque, pierdes el juego. Empiezo el set con un punto arriba. Eso es algo que ya se ha discutido. Un par de otras cosas son, por ejemplo, tienes dos descansos de cinco minutos durante un partido o algo así - y eso es todo. Hay varias sugerencias diferentes por ahí.

"Eso es lo que yo pienso, pero si a los demás les parece bien y no hay ningún problema con ello, quizá sea yo el que no sea razonable, pero creo que no tiene sentido, y él también lo sabe".

Murray, por su parte, se mostró claramente jovial a pesar de la derrota: "Hecho del día. Stefanos Tsitipas tarda el doble en ir al baño que Jeff Bazos en volar al espacio. Interesante".

Tras el partido, Tsitsipas insistió en que no había hecho nada malo y que no guardaba rencor a Murray.

"Si hay algo que tenga que decirme, deberíamos hablar los dos para entender un poco lo que salió mal", dijo a los periodistas. "No creo que haya roto ninguna regla. Jugué según las directrices, como es todo. Sí, definitivamente es algo que debemos hablar los dos y asegurarnos".

"No sé cómo se siente mi rival cuando estoy jugando el partido. No es mi prioridad. Mientras juegue según las reglas y me atenga a lo que la ATP dice que es justo, el resto está bien. No tengo nada contra él. Absolutamente nada".

Tsitsipas, que persigue su primer título de Grand Slam, continuó explicando por qué se tomó tanto tiempo durante esas pausas para ir al baño.

"Bueno, creo que está claro que me llevé la ropa cuando salí de la pista", dijo. "Ese es el tiempo que me lleva cambiarme de ropa y volver andando a la cancha me lleva un poco de tiempo.

"No sé cuál es la norma al respecto, si es que existe. Pero, por lo que yo sé, puedes hacer dos pausas para ir al baño y cambiarte de ropa en un partido de cinco sets y una en uno de tres.

"Lo he seguido durante toda mi carrera. Nunca he infringido ninguna regla, así que no veo razón alguna para que eso sea un problema".

Por otra parte, Naomi Osaka, defensora del título individual femenino, superó con facilidad su partido de la primera ronda con una victoria en sets corridos sobre Marie Bouzkova.

En su primera aparición en un Grand Slam desde que se retiró del Abierto de Francia en junio, Osaka se vio presionada en el primer set por su rival checa, antes de cerrar cómodamente el partido por 6-4 y 6-1 para pasar a la segunda ronda.

