Andy Murray dice estar "libre de dolor" tras su operación de cadera

El tres veces ganador del Grand Slam había insinuado su retirada antes de abandonar el Abierto de Australia en la primera ronda de enero, debido a los dolores que arrastra desde hace tiempo por un problema en la cadera.

"Quiero seguir jugando", dijo Murray a los periodistas en el Queen's Club durante una comparecencia para confirmar oficialmente un acuerdo de patrocinio con la marca deportiva Castore, con sede en Liverpool. "Ya lo dije en Australia. La cuestión es que no sé si es posible".

"Estoy mucho más contento de lo que estaba sin duda dos meses antes de la operación", añadió, refiriéndose a la cirugía de rejuvenecimiento de cadera a la que se sometió en enero. "Ya no me duele la cadera. Me dolió durante mucho tiempo.

"La rehabilitación es lenta y ha ido bastante bien, y sólo tengo que esperar a ver cómo evolucionan las cosas. Si es posible, me encantaría volver a competir".

Visita CNN.com/sport para ver más noticias, reportajes y vídeos

Felicidad

El doblista Bob Bryan es uno de los jugadores que regresó al tenis de competición tras someterse a una operación de prótesis de superficie de cadera.

En declaraciones a la CNN, Murray explicó que no tenía nada que demostrar, sino que quería prolongar su carrera por su propio placer. "Quiero intentarlo y ver si soy capaz de hacerlo", dijo. "Me hace feliz y disfruto mucho con ello.

"Si puedo, lo intentaré. No se trata de demostrar nada a nadie ni de intentar conseguir un resultado determinado o de intentar ganar Wimbledon otra vez. No se trata de eso. Se trata de hacer algo que me encanta y no sufrir mientras lo hago".

Añadió que, además del dolor constante que le causaba la cadera, había librado una batalla mental continua mientras trataba de mantener el problema alejado de la opinión pública.

"Lo más difícil para mí fue que, como deportista, cuando tienes un problema, siempre intentas ocultárselo a tus competidores y tratas de ser optimista y decirle a la gente que las cosas van bien", explicó.

LEA: "El tenis me dio la capacidad de ser alguien": Julie Heldman habla de la depresión y de reprimir los abusos

"Es sólo parte de lo que hacemos como atletas y compitiendo - no vamos a decirle a tu competidor más cercano cuando te pregunta cómo se siente tu cadera. No vas a decir: 'Es absolutamente terrible, apenas puedo moverme, y estas inyecciones duelen'.

"Aquella [rueda de prensa] fue la primera vez que le dije a todo el mundo que me había estado preguntando durante mucho tiempo, que esto había sido realmente muy duro, y que estaba luchando y se había convertido en algo".

Si completa su recuperación -una situación que parecía improbable cuando habló entre lágrimas en Melbourne antes de su derrota en primera ronda-, se convertiría en el primer jugador profesional de individuales en jugar con una cadera metálica.

Murray fue derrotado en cinco sets por Roberto Bautista Agut en Melbourne Park antes de recibir una gran ovación del público.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com