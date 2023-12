Personal

Andrew Yang Datos principales

Fecha de nacimiento: 13 de enero de 1975

Lugar de nacimiento Schenectady, Nueva York

Nombre de nacimiento: Andrew M. Yang

Padre: Kei-Hsiung Kei-Hsiung Yang, investigador en IBM y GE

Madre: Nancy L. Yang, administradora de sistemas

Matrimonio: Evelyn (Lu) Yang (2011-actualidad)

Hijos: Dos hijos

Estudios: Licenciatura en Economía por la Universidad Brown, 1996; Doctorado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, 1999.

Religión: Protestante

Otros datos

Sus padres son originarios de Taiwán.

La principal propuesta de su plataforma política era la idea de una renta básica universal (RBU). Este "Dividendo de Libertad" habría proporcionado a cada ciudadano 1.000 dólares al mes, o 12.000 al año.

Yang creó Freedom Dividend, un programa piloto para impulsar la renta básica universal, en el que financia personalmente pagos mensuales en efectivo.

Aparece en el documental de 2016 "Generation Startup".

El lema de su campaña fue "MATH", o "Make America Think Harder".

En 1992, viajó a Londres como miembro del Equipo Nacional de Debate de Estados Unidos.

Tras graduarse en Columbia, Yang ejerció la abogacía durante un breve periodo antes de cambiar el enfoque de su carrera hacia las start-ups y el emprendimiento.

Cronología

2002-2005 - Vicepresidente de una start-up del sector sanitario.

2006-2011 - Director general, y luego Consejero Delegado, de Manhattan Prep, una empresa de preparación de exámenes.

2009 - Kaplan compra Manhattan Prep por más de 10 millones de dólares.

Septiembre de 2011 - Funda Venture for America, una organización sin ánimo de lucro que pone en contacto a universitarios recién licenciados con start-ups. Deja la empresa en 2017.

2012 - Es reconocida por el Presidente Barack Obama como "Campeona del Cambio".

Abrilde 2012 - Ocupa el puesto 27 en la lista de Fast Company de las 100 personas más creativas del mundo empresarial.

4 de febrero de 2014 - Su libro "Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America".

11 de mayo de 2015 - Obama nombra a Yang embajador de la iniciativa empresarial mundial.

6 de noviembre de 2017 - Presentala documentación de la FEC para presentarse a las presidenciales de 2020.

2 de febrerode 2018 - Anuncia su candidatura a la presidencia a través de YouTube y Twitter.

3 de abrilde 2018 - Se publica su libro "La guerra contra la gente normal".

Marzode 2019 -Yangexplora la posibilidad de utilizar un holograma 3D para poder hacer campaña a distancia en dos o tres lugares a la vez.

4 de enero de 2020 -Lanza una campaña por escrito para las primarias demócratas de Ohio en marzo de 2020 tras no cumplir totalmente con las leyes de acceso a las papeletas del estado.

11 de febrerode 2020 - En New Hampshire, Yang suspende su campaña presidencial.

19 de febrero de 2020 -La CNN anuncia que Yang se unirá a la cadena como comentarista político.

5 de marzo de 2020 -LanzaHumanity Forward, un grupo sin ánimo de lucro que "respaldará y proporcionará recursos a los candidatos políticos que abracen la Renta Básica Universal, el capitalismo centrado en el ser humano y otras políticas alineadas a todos los niveles", según su página web. Yang también anuncia que lanzará un podcast.

23 dediciembre de 2020 - Presenta la documentación para participar en las elecciones a la alcaldía de Nueva York de 2021, según los registros municipales.

13 de enero de2021 - Yanganuncia su candidatura a la alcaldía de Nueva York.

22 de junio de2021 - Yang acepta la candidatura a la alcaldía de Nueva York.

4 de octubre de 2021 - Yang anuncia en un blog que "rompe" con el Partido Demócrata y se registra como independiente.

27 de juliode 2022 - Yang, junto con la ex gobernadora de Nueva Jersey Christine Todd Whitman, y un grupo de ex cargos republicanos y demócratas forman un nuevo partido político llamado Forward.

12 de septiembre de 2023 - Se publica el thriller político de Yang "La última elección", coescrito con Stephen Marche.

Fuente: edition.cnn.com