André Rieu reina continuamente como el monarca del vals, manteniendo su posición.

André Rieu continúa tocando, su Stradivarius sigue haciendo melodías durante más de cuatro décadas. El talento y la dedicación de este holandés le han valido el título de Rey del Vals. Y aunque tiene 75 años, no parece dispuesto a renunciar a su trono.

Cuando André Rieu sostiene su arco y toca las cuerdas de su instrumento, una sensación de nostalgia invade el aire. Su música tiene el poder de poner una sonrisa en muchos rostros y, a veces, incluso de provocar una lágrima.

El 1 de octubre, el Maestro cumplió 75 años. Durante casi 40 años, ha cautivado a audiencias en todo el mundo. André Rieu es, sin duda, el Rey del Vals. La jubilación no está en sus pensamientos: "A los 140, estaría a mitad de camino", bromeó.

Recientemente, Rieu concluyó una gira en Sudamérica. Un nuevo álbum está en camino, y el año que viene se.schedule un gran tour de cumpleaños por Alemania, con diez conciertos de Hamburgo a Múnich. Esto no es retirarse "detrás de los geranios", como se dice en los Países Bajos.

"Me gusta esto", dice Rieu, y la alegría es palpable. Legendarias son sus conciertos de verano al aire libre en el Vrijthof, una plaza histórica de su ciudad natal, Maastricht. Miles de luces iluminan el escenario, las elegantes parejas bailan, y el Maestro, con su abundante cabellera, en una blanca camisa y oscuro frac, dirige con una energía contagiosa, marcando el ritmo de un vals de tres tiempos. Rieu y su Orquesta Johann Strauss ponen a miles en un estado de éxtasis.

"En la música clásica, el vals se considera a menudo ligero y humorístico", dice Rieu. Pero eso no significa que sea sencillo, argumenta. "Tocar un vals bellamente y con facilidad no es tarea fácil". Él lo hace con regularidad, de modo que el público a menudo no puede resistir la tentación de bailar juntos.

El amor de Rieu por el vals se remonta a su infancia. Su padre era director y tocaba el Blue Danube waltz de Johann Strauss (hijo) como bis, levantando el ambiente sombrío y provocando sonrisas.

Una Juventud Dificil

La juventud de André Rieu estuvo marcada por las dificultades. Su padre era estricto y exigente, pero el amor por la música nunca decayó en Rieu. En lugar de eso, estos desafíos lo motivaron a convertir la música en su profesión. "Mis padres nunca apreciaron mi estilo de música", admite. Valora la interacción con el público, prefiriendo involucrarse con ellos en lugar de estar en un pedestal.

Tardó, pero Rieu encontró una manera de sanar sus heridas del pasado. "Era de limpieza", lo llamó, una frase en español que significa "limpiar el desorden". Lo hizo junto a su esposa Marjorie, una mujer de segunda generación neerlandesa con una madre refugiada judía de Berlín. Llevan juntos 50 años, tienen dos hijos. "La familia es la base de todo", dice, contento con sus experiencias compartidas.

Como celebridad, Rieu vive en un castillo del siglo XV en Maastricht, que se cree que fue el hogar de D'Artagnan, uno de los Tres Mosqueteros. Su amor por la música y el violín sigue latiendo con fuerza en su corazón.

Ahora, el repertorio de Rieu se extiende más allá de los valses, incluyendo ópera, musicales, cine y pop. Sus favoritos incluyen a Queen y Bruce Springsteen.

De Favorito a Superestrella

Rieu casi era tan popular como Springsteen en su apogeo. Ha dado más de 3000 conciertos en 45 países, cuenta con millones de seguidores en las redes sociales, llena estadios de fútbol y ha vendido más de 40 millones de álbumes. André Rieu es también un negocio familiar multimillonario.

Rieu comparte una conexión especial con Alemania. Su esposa, una antigua profesora de alemán, sigue corrigiendo su alemán. Y en el escenario, el Maestro recibe una respuesta ensordecedora en varios idiomas, combinando a Mozart y musicales, ABBA y Johann Strauss con ligereza y siempre salpicado de humor.

En 2023, Rieu llevó al escenario a la joven talent

Lea también: