- Análisis: Las empresas Dax reducen las emisiones de gases de efecto invernadero

Los pesos pesados del mercado de valores alemán habrían reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero el año pasado, según una evaluación reciente. Medidos en comparación con 2022, las emisiones directas de las empresas del DAX cayeron de 218 a 189 millones de toneladas de CO2 equivalentes, una disminución de alrededor del 14 por ciento. Esto se muestra en el análisis realizado por la firma de auditoría y consultoría EY, que evaluó los informes de sostenibilidad de las 40 empresas. En estos informes, documentan sus esfuerzos hacia la neutralidad climática.

Disminución de casi 30 millones de toneladas

En efecto, la reducción de las empresas del DAX asciende a casi 30 millones de toneladas de CO2 equivalentes, lo que corresponde a las emisiones anuales de 17,4 millones de vehículos nuevos promedio con una distancia anual de 15.000 kilómetros, según los datos de EY.

En total, 32 empresas del DAX redujeron sus emisiones. Siete emitieron más gases de efecto invernadero que en 2022, y una empresa no proporcionó datos. El fabricante de chips Infineon y el asegurador Allianz registraron la mayor disminución porcentual, mientras que el fabricante de automóviles deportivos Porsche AG registró el mayor aumento. En 2023, el mayor emisor fue la compañía de materiales de construcción Heidelberg Materials, seguida de la empresa energética RWE y la compañía química BASF.

Estas cifras incluyen las emisiones generadas por procesos durante la operación, como por maquinaria, propias plantas de energía o la flota de vehículos de la empresa. Sin embargo, también incluyen los gases de efecto invernadero emitidos durante la producción de energía comprada, por ejemplo, cuando una empresa compra electricidad o calefacción distribuida de un proveedor con centrales eléctricas fósiles.

El jefe de consultoría de sostenibilidad de EY, Simon Fahrenholz, elogia el progreso de la economía alemana en la reducción de emisiones, con las empresas líderes a la cabeza. Sin embargo, no espera que el ritmo actual se mantenga, ya que muchas empresas han enfocado hasta ahora en medidas individuales, como cambiar a fuentes de energía renovable. Si bien esto es relativamente fácil de implementar y tiene un fuerte efecto inicial, no conduce a una reducción sostenida. El consumo de energía de las empresas del DAX ha disminuido menos en comparación con sus emisiones, lo que indica que se debe hacer más.

Fahrenholz advierte contra la complacencia, stating that further reduction of the CO2 footprint will not happen automatically. Many companies are currently under pressure due to uncertain business prospects, and the sustainable transformation of business models may not receive sufficient attention. To tackle this challenge, companies need to integrate decarbonization into their overall business strategy.

Las emisiones indirectas son significativamente más altas

El análisis también considera otra categoría de emisiones: aquellas no atribuibles directamente a las empresas, ya que ocurren en cadenas de suministro ascendentes y descendentes, como el transporte, el uso del producto y su eliminación. Incluyendo estas, las emisiones de las empresas del DAX ascienden a casi 3.500 millones de toneladas, lo que representa el 9 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial en 2022. Luego, la reducción en comparación con 2022 disminuye al 4 por ciento.

Según Fahrenholz, la capacidad de las empresas para obtener información sobre sus emisiones indirectas es limitada: para aumentar la transparencia y reducir estas emisiones, se requieren esfuerzos comprehensivos. Por ejemplo, las corporaciones deben negociar con proveedores y empresas de gestión de residuos. También son necesarias cambios en el desarrollo de productos. "Este proceso lleva tiempo, y los éxitos pueden no ser aparentes hasta después de varios años".

