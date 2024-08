Amy Adams ha perdido su capacidad para inculcar miedo o intimidar a otros.

De sueños queridos a realidad, Amy Adams encarna a diversos personajes. Esto la ha llevado a recibir seis nominaciones al Premio de la Academia. Su trasfondo en la industria de la hospitalidad le infundió confianza, habiendo tratado con personalidades difíciles allí.

En "Catch Me If You Can", interpretó a la amante de Leonardo DiCaprio en 2002. Su papel como la muy embarazada Ashley en la película independiente "Junikafer" (2005) le valió su primera nominación al Premio de la Academia, y es mejor conocida como la princesa en la película de Disney "Enchanted". Amy Adams, que celebra su 50º cumpleaños hoy, 20 de agosto, prospera al abrazar roles diversos y transitar entre géneros.

Amy Adams nació como hija de un soldado estadounidense en la base militar de Vicenza, Italia. Creció con seis hermanos en el estado estadounidense de Colorado, donde su padre trabajaba como entretenedor en clubes nocturnos después de su servicio militar. Esto marcó el inicio de la actuación en su vida.

Inició su carrera después de graduarse de un restaurante experimental, como le contó al "New York Times" en 2007: "He trabajado con algunas de las personas más desafiantes del mundo. Ahora, nada puede intimidarme".

Adams no rehuyó a las figuras prominentes de la industria. A lo largo de su carrera, ha tenido encuentros con actrices eminentes como Meryl Streep o Clint Eastwood, y en sus primeros años en el cine, incluso compartió un beso con Leonardo DiCaprio. Con su primer pequeño papel en la sátira "Drop Dead Gorgeous" en 1999, construyó su éxito temprano con varios papeles de apoyo. En 2002, Steven Spielberg la eligió para su comedia "Catch Me If You Can" como la interés amoroso de Leonardo DiCaprio.

Al borde del desastre profesional

La película generó reconocimiento para Adams, pero no catalizó el salto de carrera esperado – estuvo desempleada durante un año entero, una revelación que compartió con el "Berliner Morgenpost". Hoy, mira hacia atrás a estos tropiezos con positividad: "Estoy genuinamente contenta con eso. Tuve la oportunidad de vivir una vida ordinaria, más allá del éxito y la fama. Ya no le temo a los fracasos".

Durante este período, consideró abandonar la actuación por completo y centrarse en una última película – pero esa película resultó ser "Junikafer", una película de bajo presupuesto que le valió su primera nominación al Premio de la Academia y el título de "Reina del Indie", definiéndola como la monarquía reinante de las películas independientes. El final de su carrera ya no era una posibilidad.

"La chica más feliz del mundo"

Adams mantiene su título hasta el día de hoy, a pesar de sus apariciones en películas de Disney como "Enchanted" (2007) y "The Muppets" (2011) o la película de superhéroes "Batman v Superman" (2016). "Estoy más que emocionada. Llegué a interpretar a una princesa, colaboré con los Muppets. Muchos de mis sueños de infancia, los personajes que esperaba convertirme, al menos puedo interpretarlos en películas", exclamó a "Mass Live" en 2011 en CinemaCon.

Exploró películas más pequeñas, como "Her" (2013) o "Dear Evan Hansen" (2021), mientras perseguía una carrera dual en Hollywood. Su versatilidad y habilidad para cambiar de género, en efecto, merecen el término "doble carrera". "Tengo la suerte de haber tenido la oportunidad de ser parte de películas diversas y géneros variados, cada uno con desafíos distintivos", explicó a "Digital Spy".

Amy Adams sigue sin amedrentarse ante roles desafiantes. De hecho, los abraza, como enfatizó en una entrevista con el "FAZ": "Y cuando un papel me asusta, sé que debo interpretarlo". Esta valentía le ha valido seis nominaciones al Premio de la Academia como mejor actriz de soporte o principal. Después de "Junebug" vino "Doubt" (2009), "The Fighter" (2011), "The Master" (2012), "American Hustle" (2013) y "Vice" (2019). Solo quince actrices habían recibido cinco nominaciones al Premio de la Academia antes de cumplir los 40 años, incluyendo a Meryl Streep y Audrey Hepburn.

Además de sus nominaciones al Premio de la Academia, Adams ha sido reconocida nueve veces con una nominación al Globo de Oro y ganó por "American Hustle" y "Big Eyes" (2014). En 2017, recibió una estrella codiciada en el Paseo de la Fama. Durante varios años, también estuvo entre las diez actrices mejor pagadas del mundo.

"La ilusión de la perfección es una falacia"

A pesar de su larga carrera y sus altibajos, Amy Adams ha logrado mantenerse alejada de los escándalos. Sus relaciones profesionales están marcadas por la camaradería, y su vida personal, en comparación, es relativamente poco llamativa según los estándares de Hollywood. Conoció al actor Darren Le Gallo en una clase de actuación en 2001, y se comprometieron en 2007. Su hija nació en 2010, y finalmente se casaron en mayo de 2015.

Al igual que su carrera y su vida familiar, el papel de Amy Adams como madre y esposa está caracterizado por su compromiso con la autenticidad, a pesar de los tropiezos y los éxitos. En una entrevista con la revista "Interview", reflexionó: "Me permito ser imperfecta. La idea de perfección es una ilusión de todos modos".

