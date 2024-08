- Ampliar la autoridad policial de Redmann - la postura de Woidke

Tras el ataque con cuchillo mortal en Solingen que dejó tres muertos, se están intensificando los llamamientos a una acción política en Brandeburgo. El líder estatal y fraccionario de la CDU, Jan Redmann, aboga por ampliar los poderes de la policía. "Solo se puede lograr una mayor seguridad en las reuniones comunitarias mediante la vigilancia por video avanzada con reconocimiento facial y registros aleatorios de bolsos", dijo Redmann. "Además, es hora de permitir que nuestra policía monitoree los grupos de chat islamistas para intervenir rápidamente. Actualmente, confiamos exclusivamente en las pistas de los servicios extranjeros".

El presidente del estado Dietmar Woidke expresó su "profunda sorpresa y repulsión por este acto brutal". "Debemos seguir teniendo la libertad de disfrutar de nuestras festividades sin miedo", insistió el político de la SPD. "Por lo tanto, extiendo mi gratitud a todas las fuerzas de seguridad".

Durante un festival en Solingen, un hombre supuestamente mató a dos hombres y a una mujer en una noche de viernes. Ocho personas más resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad. Las autoridades detuvieron a un sospechoso, un sirio de 26 años, informado por la policía de Düsseldorf. La Fiscalía Federal está investigando el caso por cargos de asesinato y pertenencia a la organización terrorista Estado Islámico (IS).

El líder estatal de la CDU: Expulsión de individuos peligrosos a Siria

Redmann también abogó por la expulsión de individuos peligrosos a países de origen de alto riesgo, como Siria y Afganistán. "Porque explotan nuestra hospitalidad", dijo. Los gobiernos federal y estatal necesitan un acuerdo contra el terrorismo.

El ministro del Interior de Brandeburgo, Michael Stübgen (CDU), quien preside la Conferencia de Ministros del Interior, recently informed the editorial network Germany that there is no longer any danger in significant parts of Syria and that effective administrative structures are in place. Stübgen expressed his shock following the knife attack. "My thoughts are with the victims of this despicable act, along with their families and friends," he said.

Scholz demanda "máxima pena"

El canciller federal Olaf Scholz demandó un castigo severo para el presunto atacante. "Se deben tomar todas las medidas para hacer justicia y castigar severamente al delincuente de manera legal", dijo Scholz en Stahnsdorf durante su gira de verano como miembro del Bundestag de la SPD. "No podemos tolerar tales actos en nuestra sociedad y nunca debemos aceptarlos. Aquí se debe aplicar la máxima pena".

El supuesto atacante con cuchillo estaba programado para ser expulsado a Bulgaria el año pasado. Su solicitud de asilo había sido denegada anteriormente. Dado que había huido en Alemania posteriormente, la deportación se suspendió temporalmente y el sirio fue reasentado en Solingen, según informes de "World".

Faeser propone regulaciones más estrictas para armas de fuego

El debate está ganando terreno debido a las elecciones estatales en Sajonia, Turingia y Brandeburgo. El líder estatal de AfD de Brandeburgo, René Springer, criticó un "fracaso en la seguridad interna" en el portal X.

La ministra del Interior federal Nancy Faeser (SPD) recently advocated for strengthening gun regulations. The number of knife attacks in Germany has surged significantly in recent years. Last year, the police recorded 8,951 instances of serious bodily harm involving knives, either to harm someone or threaten them - a nearly 9.7% increase compared to the previous year.

