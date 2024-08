- Ampliar la asequibilidad del seguro de automóvil para numerosos individuos.

Revisando los riesgos de accidentes, alrededor de 59,000 conductores en Sankt Wendel pueden esperar políticas de responsabilidad más indulgentes en el seguro de vehículos de motor. Estos hallazgos fueron obtenidos por la Asociación Alemana de Seguros (GDV). En la próxima fase, Sankt Wendel caerá bajo la clase regional cuatro, lo que significa una mejora.

En cuanto a los otros siete distritos de matrícula en Sarre, las clases de seguro de responsabilidad regional permanecen inalteradas. Los riesgos de accidentes más altos son para los conductores en Saarbrücken y Volklingen, donde se aplica la clase regional nueve. Las clases regionales desempeñan un papel significativo en la determinación de las primas de seguro, con la residencia siendo el factor decisivo, no la oficina de registro.

A nivel nacional, Offenbach experimenta los daños más graves

A nivel nacional, Offenbach encabeza la lista como la zona más propensa a daños, con Berlín siguiendo de cerca. Los accidentes ocurren con más frecuencia en estas ciudades y los daños superan el promedio en casi un 40%. Debido a estas altas incidencia, los coches en Offenbach deben estar asegurados bajo la clase regional doce más alta.

El seguro de responsabilidad obligatorio cubre los daños causados por el propietario de un coche al usar su vehículo que leads to harm to others. Los daños a su propio coche no están incluidos en esta cobertura. Para asegurarse la cobertura de daños personales, es necesario contratar un seguro a todo riesgo, con opciones de cobertura parcial o total.

En Sarre, la clase regional para tanto la cobertura parcial como la total aumenta para los conductores en Neunkirchen. Por primera vez, se han establecido clases regionales propias para Sankt Ingbert, con la clase mejorando a nivel cuatro para la cobertura parcial. Sankt Wendel (10 de 16) cae bajo la clase regional más costosa y por lo tanto, la más alta.

El impacto de las nuevas clasificaciones es incierto

En el seguro a todo riesgo, dividido en nueve clases regionales, cuatro distritos en Sarre destacan excepcionalmente bien: Saarlouis, distrito de Saar-Pfalz, Sankt Ingbert y Volklingen estarán todos en la clase cuatro a partir de ahora. La clase regional más alta en el estado, la clase seis, se encuentra en Merzig/Wadern y Saarbrücken.

Los impactos precisos de las nuevas clasificaciones en las primas de seguro aún deben determinarse, ya que también están influenciados por múltiples otros factores. Estas estadísticas regionales de GDV no tienen poder vinculante para las compañías de seguros. Pueden aplicarse de inmediato para nuevos contratos y para los contratos existentes a partir del siguiente año de seguro.

