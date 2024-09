Ampliando la investigación federal en curso que involucra a Sean "Diddy" Combs y sus sospechosos cómplices

¿Qué futuro espera al destacado personaje de la industria musical de 54 años, cuyo nombre no se menciona, después de las recientes acusaciones? ¿Y qué pasa con los empleados y acompañantes no mencionados implicados en la conspiración?

Damian Williams, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York que presentó los cargos, fue reservado cuando se le preguntó si la persona en cuestión o otros podrían enfrentar acusaciones adicionales.

" No puedo descartar nada. Las posibilidades son infinitas ", declaró. "Nuestra investigación avanza rápidamente, y muchos de ustedes que cubren esta oficina sabrán que cuando hacemos tales declaraciones, los desarrollos son inminentes, aunque no puedo predecirlos aquí y ahora".

Varios empleados que han trabajado con la persona han estado reunándose con fiscales, confirmó una fuente de la investigación federal a CNN. Notablemente, al menos una trabajadora sexual adulta se espera que testifique ante el gran jurado en los próximos días, agregó la fuente, señalando que las acusaciones de los testigos van más allá de los detalles mencionados en la acusación de esta semana.

Los investigadores han mencionado anteriormente que han entrevistado a más de 50 víctimas y testigos en el caso.

Para comprender mejor las circunstancias, CNN se comunicó con varios expertos legales. No esperan un acuerdo de culpabilidad para el titán de la industria musical, señalando que los cargos en su contra podrían ampliarse aún más.

"Estoy intrigado, especialmente porque está siendo detenido sin fianza, si otras sobrevivientes tienen el valor de presentarse", observó Shea Rhodes, directora del Instituto de Derecho de Villanova para Abordar la Explotación Sexual Comercial.

En cuanto a aquellos que se alega que forman parte de la operación criminal de la persona, los analistas legales destacaron la tarea compleja de la fiscalía para determinar si deben acusarlos o animarlos a testificar contra su asociado.

"La fiscalía tendrá que abordar las complejidades relacionadas con los testigos con antecedentes dudosos o aquellos que admiten haber participado en actividades ilegales", explicó la abogada de juicios Misty Marris. "En un caso de racketeering, estás lidiando con un gran número de individuos con códigos morales cuestionables".

Lo que se avecina para ellos

Los desarrollos posteriores a esta serie de eventos legales se han perfilado para la persona.

La persona, de 54 años, se declaró no culpable ante los cargos federales de conspiración de racketeering, tráfico sexual y transporte de personas para la prostitución el martes. La acusación afirma que "explotó, intimidó y manipuló a mujeres y asociados a su alrededor para satisfacer sus deseos sexuales, proteger su reputación y ocultar su mala conducta". También señala que formó un sindicato criminal involucrado en "tráfico sexual, trabajo forzado, secuestro, incendio premeditado, soborno y obstrucción de la justicia".

Si se declara culpable del cargo de conspiración de racketeering, enfrenta una condena que podría abarcar toda una vida. El cargo de tráfico sexual tiene una pena mínima estatutaria de 15 años.

Continuará siendo detenido en custodia federal hasta su juicio, ya que su abogado no logró desafiar con éxito una decisión del juez que denegó la fianza el miércoles. En su decisión, el juez Andrew Carter destacó que no existían condiciones que redujeran el potencial de influir en el tampering o la obstrucción.

El abogado de la persona indicó que apelaría la decisión.

Aunque muchos juicios federales terminan en acuerdos de culpabilidad, el abogado argumentó que tal acuerdo no era probable en este caso y pretendía llevar el caso a un jurado. "Creo que son inocentes contra las acusaciones, y llevarán el caso a juicio, y creo que prevalecerán", le dijo CNN el martes el abogado Marc Agnifilo.

Marris creía que un acuerdo de culpabilidad era poco probable debido a la pena mínima de 15 años asociada con el cargo de tráfico sexual.

"Lo que la defensa está implicando es: 'Llevaremos esto a juicio porque un acuerdo de culpabilidad que sería ventajoso para ellos no es probable'", dijo Marris. "Estamos hablando de cargos con una pena mínima de 15 años. Es highly unlikely that a plea deal offering leniency would be practical for this case".

Además, podrían enfrentar acusaciones adicionales de impropiedades. Los investigadores han mencionado que su investigación sigue "activa y en curso". También han emitido una invitación pública a las posibles víctimas para que se comuniquen con las autoridades.

Será difícil que las víctimas se presenten en este caso, dados sus antecedentes de asalto para aquellos que decidieron hablar, según Rhodes.

"Es la sensación de vergüenza y miedo a no ser creídos, así como la preocupación sobre si estas acusaciones sobre cómo había involucrado a toda su organización en encubrir lo que estaba sucediendo significarían que aquellos no actualmente en custodia podrían seguir ejecutando tácticas de intimidación adicionales o instilar más miedo en las sobrevivientes que desean presentarse", cuestionó.

Sin embargo, enfocarse en cargos adicionales contra la persona es poco probable, afirmó el analista legal senior de CNN Elie Honig. Esto se debe a que el cargo de conspiración de racketeering es tan amplio que cubre una amplia gama de delitos, incluyendo, según la acusación, "tráfico sexual, trabajo forzado, secuestro, incendio premeditado, soborno y obstrucción de la justicia".

"Según el analista legal de CNN Joey Jackson, hay individuos que podrían considerarse cómplices de la situación, que aún no han recibido atención del gobierno y podrían ayudar a fortalecer el caso del gobierno contra Combs.

Los fiscales podrían optar por grants these alleged associates immunity or non-prosecution agreements to motivate them to testify against Combs, according to Marris's remarks.

'The reason behind this move by prosecutors is that the primary focus of this case is Combs', Marris clarified. 'To build a strong case against him, the necessary information and testimonies are crucial'.

Además, las líneas entre víctima, testigo y ofensora a veces pueden parecer borrosas. Este fenómeno se denominó 'overlap victim-offender' por Rhodes y es particularmente prominente en los casos de violencia sexual y tráfico sexual.

En el juicio de Ghislaine Maxwell, varias mujeres que testificaron como víctimas afirmaron haber reclutado a otras para participar en las actividades sexuales.

'Aunque un fiscal pueda implicar a alguien como co-conspirador, no necesariamente debe hacerlo,' observó Rhodes. 'Podrían haber acusado a una de esas víctimas como co-conspiradora por reclutar, pero eso no sería apropiado.'

Parece que algunos de los presuntos cómplices de Combs fueron víctimas de otros tipos de violencia, según sugiere la acusación contra Combs, que menciona que uno de los propósitos de la organización criminal era 'obtener lealtad inquebrantable de los miembros de la empresa de Combs, incluyendo a través de actos de violencia y amenazas.'

Nadia Shihata, una ex fiscal federal que lideró el caso de racketeering contra el cantante R. Kelly, compartió sus perspectivas con CNN sobre la situación de Combs.

'Es posible que haya otras personas acusadas en el caso de Combs,' declaró Shihata. 'Algunas personas podrían haber sido acusadas, haberse declarado culpables y estar colaborando en el caso. Sin embargo, una acusación de racketeering que se basa en una empresa no garantiza la presencia de otras personas acusadas.'

En el caso de R. Kelly, nadie más fue acusado de racketeering. Algunos de sus antiguos empleados testificaron en su contra, incluyendo a un asistente general y un gerente de gira. Finalmente, Kelly fue condenado.

En la mayoría de los casos de racketeering, los fiscales tienen la libertad de decidir el alcance de su investigación, explicó Honig.

'Tienes la opción de acusar a todos,' dijo Honig. 'O puedes elegir enfocarte en los jugadores principales y ahorrar tus recursos para los principales objetivos,' concluyó.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos podría decidir acusar a otros relacionados con el individuo si surge más evidencia, según Damian Williams.

Dado el cargo extenso de conspiración de racketeering contra el individuo, podrían surgir más acusaciones de impropiedades durante la investigación.

