Cada vez más distritos y ciudades independientes en Sajonia ofrecen servicios especiales para profesionales altamente cualificados que se necesitan urgentemente. Recientemente se ha abierto el décimo centro de bienvenida en el estado libre en Zittau. Según el Centro Sajón para la Seguridad de Personal Especializado y el Buen Trabajo (ZEFAS), estos lugares sirven como puntos de contacto cruciales para recién llegados y empleadores, facilitando la integración profesional. El distrito de Meißen ha lanzado una aplicación de bienvenida para facilitar la instalación con información y ofertas de apoyo.

"Nosotros no solo brindamos asistencia en la llegada, sino que creamos un ambiente en el que los recién llegados puedan quedarse a largo plazo y sentirse como en casa", explicó el administrador del distrito de Görlitz, Stephan Meyer (CDU), en la apertura del Centro de Bienvenida en Zittau. Este punto de contacto en la zona tripartita con Polonia y la República Checa actúa como una "guía de bienvenida", ayudando en tareas como encontrar alojamiento o empleo, asegurar un lugar en guardería, organizar actividades de ocio adecuadas, facilitar la integración y cursos de idiomas, y tramitar asuntos administrativos.

El distrito en el este de Sajonia está significativamente afectado por la escasez de profesionales altamente cualificados. En 2022, las vacantes de empleo aquí remained sin cubrir durante un promedio de 199 días, en comparación con los 144 días a nivel nacional - una tendencia que está en aumento.

Proyecto piloto en el Hospital de Görlitz

La ciudad europea de Görlitz-Zgorzelec ha tenido un equipo de bienvenida desde esta primavera, ayudando a las empresas a reclutar profesionales altamente cualificados extranjeros. Several companies and institutions with an international focus are located in this German-Polish border town.

This spring, a pilot project for the training of international nursing staff was initiated at the Municipal Hospital in Görlitz. According to its own claims, the East Saxon hospital already employs individuals from 27 nations. The Swiss plant builder Skan settled on the former power plant site in Hagenwerder, where more than 320 people from eleven nations are currently employed.

