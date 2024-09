Ampel se niega a confirmar el cese de los suministros de armas a Israel

Alemania es un proveedor importante de armas, incluyendo a Israel. Una investigación de la alianza BSW en el Parlamento alemán sugiere que Berlín está enviando menos armas a Israel este año en comparación con los tiempos anteriores. Sin embargo, no hay embargo de exportación de armas en vigor y el gobierno está investigando más a fondo el asunto, según lo declarado por el Ministro de Economía Habeck.

En contra de algunos informes de los medios, el gobierno alemán negó haber impuesto un embargo de exportación de armas a Israel. Un portavoz del Ministerio de Economía declaró: "No hay embargo de exportación de armas a Israel y no lo habrá". Además, un portavoz del gobierno confirmó: "No hay embargo de exportación de armas alemán contra Israel".

En respuesta a una consulta de la alianza BSW en el Parlamento alemán, el gobierno alemán anunció una disminución significativa en sus exportaciones de armas militares a Israel este año. Según fuentes, el proceso de aprobación para las exportaciones de armas a Israel se ha pausado debido a la presión legal y política.

El portavoz del Ministerio de Economía explicó: "El gobierno federal toma decisiones en función de la situación específica, las consideraciones de política exterior y de seguridad, y cumpliendo con las pautas legales y políticas. El gobierno federal tiene en cuenta el respeto del derecho internacional humanitario en la evaluación caso por caso. Factores como los ataques de Hamas y Hezbolá contra Israel, así como la situación en Gaza, se tienen en cuenta".

Habeck: Aprobación para armas defensivas

El Ministro Federal de Economía, Robert Habeck, declaró durante un diálogo ciudadano del "Neue Osnabrücker Zeitung" que se debe hacer una distinción y realizar un examen más cercano. Los sistemas de armas esenciales para la defensa de Israel, como los sistemas de defensa marítima y aérea, deben ser aprobados de manera oportuna. Los sistemas sospechosos de ser utilizados en la Franja de Gaza, donde existe la posibilidad de que se descuide el derecho internacional humanitario, deben ser tratados de manera diferente.

La Ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, había declarado anteriormente en el podcast "Lage der Nation" del 11 de septiembre que Alemania había apoyado los esfuerzos de autodefensa de Israel después del 7 de octubre. Sin embargo, Alemania no puede apoyar acciones que vulneren el derecho internacional humanitario. "Por lo tanto, no se han realizado exportaciones de armas después del 7 de octubre que puedan ser utilizadas en Gaza y violen el derecho internacional humanitario", explicó Baerbock. Según ella, las exportaciones de armas de Alemania a Israel incluyen bienes que permiten a Israel interceptar drones y misiles de Irán. "Sin embargo, los sistemas de defensa aérea no pueden destruir hospitales en Gaza", añadió Baerbock.

Alemania autorizó exportaciones de armas a Israel por valor de 326,5 millones de euros en 2023, que incluyen equipo militar y armas de guerra. Esto representa un aumento de diez veces en comparación con 2022, según datos del Ministerio de Economía, que se encarga de la aprobación de licencias. Los niveles de aprobación han disminuido a 14,5 millones de euros desde enero hasta el 21 de agosto del año en curso, con 32,449 euros para la categoría de armas de guerra, según se reveló en la consulta de la alianza BSW.

A pesar de las negativas de un embargo de exportación de armas, el proceso de aprobación para las exportaciones de armas a Israel se ha pausado debido a la presión legal y política. Sin embargo, el Ministro Federal de Economía, Robert Habeck, aboga por la aprobación oportuna de los sistemas de armas defensivas esenciales para la defensa de Israel, como los sistemas de defensa marítima y aérea.

