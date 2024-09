Ampel introduce un plan de contribución de pensiones con retraso

En un esfuerzo por impulsar el crecimiento, el gobierno ha acordado una incentivo de diferimiento de pensiones. Este incentivo busca abordar la escasez de trabajadores calificados al animar a las personas a continuar trabajando más allá de la edad de jubilación. Sin embargo, la coalición gobernante se enfrenta a desafíos informáticos durante la implementación de esta iniciativa.

El gobierno ha propuesto un nuevo bono para los jubilados que decidan continuar trabajando. Actualmente, los jubilados pueden mejorar sus futuros pagos de pensión trabajando más allá de la edad de jubilación estándar. En el futuro, los jubilados también tendrán la opción de recibir estos beneficios como una cantidad única, conocida como incentivo de diferimiento de pensiones. Esta iniciativa forma parte de la "iniciativa de crecimiento" acordada por la coalición y ahora debe ser aprobada por el parlamento.

El incentivo es exento de impuestos y se determina por la cantidad de ingresos de pensión perdidos y los ahorros en seguros médicos acumulados por el fondo de pensión durante el período de empleo continuo. Según las estimaciones del grupo social VdK, una persona que haya alcanzado una reclamación de pensión de alrededor de €1.600 brutos al llegar a la edad de jubilación y luego trabaje durante un año a un salario promedio podría recibir un pago exento de impuestos de alrededor de €22.000.

Those looking to benefit from this incentive will have to be patient, as the new regulation is set to take effect on January 1, 2028, to allow the pension insurance to prepare for it technologically and organizationally. "However, employment periods from January 1, 2025 can already be considered for the pension deferral incentive," Heil notes in a cover letter to the cabinet proposal. The Federal Ministry of Labor is also examining with the pension insurance whether and how an alternative payment method to the pension deferral incentive can be offered in cases where employment ends before December 31, 2027.

Además de este pago único, los jubilados aún tendrán la opción de aumentar su pensión mensual al continuar trabajando. Retrasar la jubilación en un año aumenta la pensión de jubilación en un seis por ciento. Además, este aumento se debe a las contribuciones continuas al fondo de pensión. Según una reciente encuesta de Xing, más de la mitad de las personas mayores de 50 años pueden imaginarse trabajando más allá de la edad de jubilación.

Los empleadores pueden pagar directamente las contribuciones de seguridad social

Otra nueva regulación propuesta por el gobierno permite a los empleadores pagar las contribuciones que realizan por los jubilados directamente a los jubilados. El objetivo de esta regulación es aumentar su ingreso y incentivarlos a quedarse en sus trabajos más tiempo. Si los empleadores no pagan las contribuciones a los jubilados, deben continuar pagando las contribuciones de los empleadores a los fondos de seguro de desempleo y pensiones.

"Those who wish to voluntarily contribute their knowledge and skills beyond retirement age will benefit from the new regulations. This is an important step in ensuring experienced skilled workers for our economy," stated Federal Minister of Labor Hubertus Heil of the SPD. His cabinet colleague, Federal Minister of Economics Robert Habeck of the Greens, added: "The measures adopted are crucial for Germany's economic development due to demographic changes, as we cannot afford to do without the knowledge, skills, and experience of those who still wish to work."

Cambios en contratos temporales y beneficios para sobrevivientes

La propuesta legislativa también incluye cambios en los contratos temporales y los beneficios para sobrevivientes para las personas que deseen continuar trabajando más allá de la edad de jubilación. Estos cambios buscan facilitar que las personas extiendan su empleo y trabajen mientras reciben un beneficio para sobrevivientes, como una pensión de viudedad. Según el Ministerio Federal de Trabajo, el empleo a tiempo completo al salario mínimo estatutario mientras se recibe un beneficio para sobrevivientes no dará lugar a una deducción de la pensión. Según el Confederación Sindical Alemana, los ingresos mensuales brutos para una semana laboral de 40 horas al salario mínimo son aproximadamente €2.150.

