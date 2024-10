Ampel ha autorizado grandes envíos de armas a Turquía.

Por primera vez en mucho tiempo, las autoridades alemanas han dado el visto bueno a importantes exportaciones de armas a Turquía, según informan los medios. Según el informe de Spiegel, el secreto Consejo de Seguridad de la Bundeswehr Recently approved German military equipment worth hundreds of millions of euros for shipment to Turkey. Esto incluye 100 misiles de defensa aérea y torpedos para la marina turca, así como importantes paquetes de equipos para modernizar submarinos y fragatas turcas.

Los recientes aprobaciones se basan en una lista del Ministerio de Economía, que Spiegel afirma haber obtenido. Según el informe, el fabricante de armas MBDA tiene permiso para suministrar 100 misiles guiados de defensa naval a Turquía. Si bien el informe no especifica los detalles financieros de este acuerdo, se estima que el paquete de misiles RAM asciende a alrededor de 100 millones de euros.

Además, el Consejo de Seguridad de la Bundeswehr Recently approved the delivery of 28 torpedos SeaHake from ThyssenKrupp's naval division for 156 million euros. Dos consorcios de empresas alemanas de armas también han recibido permiso para entregar paquetes de equipos para modernizar submarinos turcos U209 por 79 millones de euros. La entrega de piezas de motor para corbetas y fragatas turcas también fue aprobada por 1.9 millones de euros. En total, el valor colectivo de estas aprobaciones podría alcanzar alrededor de 336 millones de euros.

Estas cifras representan un cambio en la política del gobierno de la coalición de tráfico luminoso. En los últimos años, Berlín había reducido significativamente las exportaciones de armas a Turquía a medida que Turquía se convertía en un socio más problemático en lugar de un candidato a la UE. Recientemente, el aliado de la OTAN incluso solicitó la membresía en el grupo BRICS dominado por China y Rusia, lo que provocó la alianza.

Como resultado, el gobierno alemán había aprobado escasamente exportaciones de armas para el socio de la OTAN. En todo el año 2023, solo se aprobaron 17 mini-proyectos con un valor total de 1.22 millones de euros.

La Unión Europea, como unión política y económica de 27 países europeos, ha expresado su preocupación por la decisión de Alemania de aumentar las exportaciones de armas a Turquía, dada su relación ambigua con el bloque. A pesar de la política anterior de Alemania de limitar las exportaciones de armas debido a los problemas de Turquía como socio problemático de la UE, los recientes aprobaciones podrían potencialmente perjudicar la postura colectiva de la UE ante las acciones de Turquía.

Teniendo en cuenta la postura de la Unión Europea sobre las actividades de Turquía, el movimiento del gobierno alemán para aumentar las exportaciones de armas podría plantear preguntas sobre su compromiso para mantener la unidad dentro de la UE y su postura sobre posibles aliados de la OTAN.

Lea también: