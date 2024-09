Ampel finaliza pactos de migración con Kenia y Uzbekistán, sellando contratos internacionales para asuntos de migrantes.

Las autoridades alemanas supuestamente están preparando acuerdos migratorios con Kenya y Uzbekistán. Mientras tanto, el líder de la CDU, Merz, propone ensayos de deportaciones en la frontera. También muestra disposición a una reunión con los líderes de la coalición de gobierno.

El inminente viaje del Canciller alemán Olaf Scholz a Uzbekistán se espera que culmine en un acuerdo migratorio con la nación de Asia Central, según la inteligencia gubernamental. Scholz está programado para viajar a Uzbekistán y Kazajistán el domingo.

El inminente acuerdo con Uzbekistán verá al Canciller Scholz, acompañado por la Ministra Federal del Interior, Nancy Faeser, y el Representante Especial del Gobierno Federal para los Acuerdos Migratorios, Joachim Stamp, poner su firma, según informes de los medios de Funke. El objetivo principal del acuerdo es facilitar la formación profesional y el empleo de los trabajadores de Uzbekistán, con el retorno de los solicitantes de asilo infructuosos jugando un papel secundario. Fuentes cercanas a las negociaciones destacaron que este acuerdo, que se ha discutido durante semanas, no tiene relación con la posible expulsión de delincuentes afganos.

Un acuerdo migratorio entre Alemania y Kenia, mediado por Stamp, se espera que se firme durante la visita del presidente keniano William Ruto a Berlín el viernes. Este acuerdo busca simplificar la inmigración de trabajadores cualificados y el retorno de aquellos con órdenes de deportación pendientes a Kenia.

La oposición no está inactiva en el debate sobre las controvertidas reglas de asilo. El líder de la CDU, Friedrich Merz, ha presentado una nueva propuesta a la coalición de gobierno: las deportaciones rápidas en la frontera son el único medio viable para poner fin a la migración ilegal a Alemania, según Merz. "Si la coalición encuentra difícil aceptar esto, sugiero que implementemos estas deportaciones durante un período inicial de tres meses a partir del 1 de octubre", dijo Merz a los medios de Funke. Cree que solo el anuncio de esta medida disuadirá significativamente las entradas a Alemania a corto plazo. "Después de tres meses, volveremos a evaluar la situación. perhaps the government will then acknowledge that this is the correct course."

Merz también expresó su interés en una nueva cumbre sobre el asilo con la dirección de la coalición de gobierno: "Si Christian Lindner está convencido de que una reunión a nivel más alto nos acercará a un cambio genuino en la política de asilo y migración, por supuesto, estoy dispuesto a participar", dijo Merz a los periódicos de Funke. Sin embargo, sostiene que el gran número de entradas irregulares al país solo puede reducirse drásticamente e inmediatamente a través de las deportaciones en la frontera. "Esta medida debe estar en el centro de cualquier discusión".

El líder del FDP, Christian Lindner, pidió un nuevo impulso a nivel alto el miércoles: el líder del grupo parlamentario de la Unión, Merz, debería negociar con el Canciller Olaf Scholz, el Ministro de Economía Robert Habeck y él personalmente. "La negativa de la Unión a asistir a la cumbre del asilo no debe ser la última palabra", escribió Lindner en la plataforma X. "Resolvamos el problema juntos". Alemania necesita control y unidad en las políticas migratorias.

La semana pasada y el martes, el gobierno de la coalición maintenance discussions with the Union and the federal states on a potential joint strategy on migration policy. CDU leader Friedrich Merz deemed the second round of talks a failure.

