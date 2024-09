Ampel está retrasando la aplicación de la nueva contribución diferida a la pensión.

En el contexto de sus esfuerzos para abordar la escasez de mano de obra, la administración ha acordado una recompensa por el retraso de la pensión. Lamentablemente, el lanzamiento de esta incentivo se ha retrasado.

Según un borrador del gabinete del Ministro Federal del Trabajo Hubertus Heil, la recompensa por el retraso de la pensión, propuesta por la coalición de semáforo, ahora comenzará el 1 de enero de 2028, un año después de lo inicialmente planeado. Este retraso se atribuye a los "gastos informáticos sustanciales" necesarios para la implementación. No obstante, los periodos de empleo que comiencen a partir del 1 de enero de 2025 podrían calificar para esta recompensa por el retraso de la pensión.

Esta bonificación sigue estando exenta de impuestos y se calcula en función de la pensión renunciada y los ahorros en las contribuciones a la seguridad social para el fondo de pensiones durante el período de empleo continuado. Según los cálculos de la organización social VdK, una persona que reaches a claim of around 1,600 euros gross at the typical retirement age, and continues to work for an additional year at the average wage, could receive an approximate tax-free reward of around 22,000 euros.

Una alternativa es la oportunidad de mejorar ligeramente la pensión mensual hasta el final de la vida trabajando más tiempo. Una extensión de un año en la edad de jubilación aumenta la pensión en un seis por ciento y también se ve aumentada debido a las contribuciones continuadas al fondo de pensiones.

Las tácticas adicionales de la coalición

En resumen, la administración ha introducido cuatro estrategias para reforzar los incentivos para trabajar más allá de la edad de jubilación a través del proyecto de ley. Estos métodos se acordaron como parte de la llamada iniciativa de crecimiento, adoptada por el gabinete el 17 de julio. El gobierno espera que estas 49 medidas en various sectors estimulen la economía y promuevan el crecimiento económico.

Además de la recompensa por el retraso de la pensión, también hay una propuesta de aumento salarial para los empleados que decidan seguir trabajando más allá de la edad de jubilación estándar. Los empleadores podrían estar autorizados a pagar sus contribuciones a la seguridad de desempleo y pensiones directamente a los empleados jubilados. Esto podría traducirse en un aumento del 10,6 por ciento en el salario bruto a partir del 1 de julio de 2025.

Además, los empleos se volverán más atractivos para los viudos/as. El umbral de ingresos mensuales hasta el cual la pensión de sobreviviente está exenta de reducción se incrementará. Además, se relajará la anterior prohibición de empleo para empleados sénior para permitir la ejecución de un contrato de empleo fijo sin causa con el empleador anterior.

