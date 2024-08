"Amorrosa" mala decisión "Vomits" Schalke 04 está encendida

Miroslav Klose celebra su primera victoria como entrenador del 1. FC Nürnberg. El oponente Schalke 04 se sintió estafado. Un momento clave fue la tarjeta roja para Ron Schallenberg. El director deportivo Wilmots está muy molesto porque el árbitro asistente de video no pudo intervenir.

Miroslav Klose estaba furioso. Realmente furioso. El entrenador del 1. FC Nürnberg hizo sentir a su equipo después de un primer tiempo decepcionante en el enfrentamiento de veteranos contra Schalke 04. "Mi charla en el entretiempo se volvió un poco más alta. Afortunadamente, funcionó", dijo el campeón del mundo de 2014. Al final, Klose celebró una victoria de 3:1 (0:1) sobre su ambicioso equipo de segunda división. "Estoy especialmente feliz por los fans", dijo después de su manera modesta habitual.

Pero hasta el entretiempo, parecía una segunda derrota en dos partidos. Los visitantes dominaban y creaban oportunidades. Después de un error del campeón del mundo sub-17 Finn Jeltsch, Schalke lideraba merecidamente gracias a Ibrahima Cisse (45.+1). "En la primera mitad, vimos muchas cosas que no nos gustaron. No fuimos lo suficientemente valientes, no jugamos tres pases limpios y no encontramos nuestra posición lo suficientemente a menudo", criticó Klose.

"Una decisión así me enferma"

Sus jugadores lo escucharon bien. Después del descanso, Lukas Schleimer (47.), Caspar Jander (56.) y Rafael Lubach (77.) dieron la vuelta al partido. "Miro encontró palabras claras. Puede ser ruidoso", confirmó Schleimer después del pitido final en Sky. La controvertida tarjeta roja contra Ron Schallenberg (45.+4) también jugó a favor del club. La expulsión también fue el momento clave para Schalke, que estaba furioso. Kenan Karaman llamó la decisión del árbitro Nicolas Winter "absolutamente amarga" y tuvo palabras claras: "Una decisión así me enferma".

Schallenberg tampoco entendió la tarjeta roja después del duelo con Jander, ya que él mismo sufrió una herida en el proceso. "Definitivamente no fue una falta mía", dijo Schallenberg y agregó: "Esa acción cambió significativamente el juego". La tarjeta roja para Jander (67.) no cambió eso. Las esperanzas de Schalke de comenzar perfectamente después de la impresionante victoria inaugural contra Eintracht Braunschweig (5:1) no se cumplieron.

"Sería sensato ajustar las reglas"

El director deportivo Marc Wilmots quisiera que el VAR pudiera intervenir en situaciones así en el futuro. "Sería sensato ajustar las reglas en consecuencia", dijo el belga. Todo el mundo comete errores, incluyendo árbitros. "Por eso habría sido bueno si pudiera haber sido apoyado en esta situación", dijo Wilmots.

Pero eso no fue posible según las reglas. Entonces, los fanáticos de Nürnberg celebraron. Klose, sin embargo, calmó el entusiasmo. "Tenemos que tomarlo paso a paso y no pensar demasiado grande", dijo el máximo goleador de la Copa del Mundo. Pero quiere convertir el Max-Morlock-Stadion en una "fortaleza". De lo contrario, el Sr. Klose también puede ponerse realmente enojado y ruidoso.

