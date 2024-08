Una vez más, Pocher reaparece, reemplazando a Aly. - Amira Aly expresa satisfacción con su antiguo apodo "pudo"

Amira Aly está de vuelta en el foco! En su último episodio de podcast, habla sobre por qué decidió competir como Amira Aly en lugar de Amira Pocher contra la cantante Vanessa Mai en "Schlag den Star" el pasado fin de semana. Además, revela que nunca quiso llevar el apellido Pocher en primer lugar.

Después del drama público que rodeó su divorcio del cómico Oliver Pocher, con quien se casó en 2019, Amira decidió dejar su antiguo nombre tanto en la televisión como en las redes sociales. "He presentado una solicitud para cambiar mi nombre en la oficina de registro civil", explicó al periódico Bild antes del programa. "Aún no es oficial, solo una formalidad. Pero al participar en 'Schlag den Star' como Amira Aly, puedo empezar a acostumbrarme a mi nuevo o antiguo nombre".

Amira Aly: "Fue una sensación increíblemente intensa"

Este nuevo comienzo fue exitoso para Amira Aly. Y no solo porque derrotó a Mai y ganó 100.000 euros. "Y ahora, Amira Aly ha triunfado en 'Schlag den Star'. Fue una sensación increíblemente intensa", recuerda en el último episodio de su podcast de Podimo "Liebes Leben", que comparte con su hermano Hima.

"Quería entrar y ganar este programa como Amira Aly", admite. "Estoy emocionada de llevar mi nombre de nuevo. Simplemente se siente bien". Amira Aly siente que "Amira" es un nombre perfecto para ella, uno que realmente le sienta bien. También se siente "totalmente cómoda" con su nombre desde el programa y afirma sentirse "renovada" de nuevo. Finalmente tiene la sensación de estar haciendo algo sin la constante supervisión de su vida personal.

Además, Amira explica que aún recuerda su inicial reticencia a renunciar al apellido Aly por Pocher. Había sugerido un nombre doble en ese momento, pero "la otra parte no estaba de acuerdo con eso".

100.000 euros y una nueva casa

Cuando su hermano le pregunta sobre los 100.000 euros de premio, Amira reveals that she "definitely has a use for it." She plans to use the money to build a home for herself and her children in Cologne. Construction is scheduled to begin in October, and she wants to provide updates from the construction site then.

"I will also keep the money in this format", she had told Bild. She intends to use the money to construct a house for herself and her two sons, as well as to pay off various bills that come with being a single mother. Her ex-husband had previously made public claims that he paid child support, but Amira claims he does not. She plans to use the prize money to furnish the children's rooms and cover other related expenses. Pocher responded on Instagram, among other things, "Math has never been her strength..."

