Amir Malik quiere que el golf sea más inclusivo para los musulmanes

Aficionado al deporte desde su infancia en Kingston upon Thames (Londres), le fascinaba el golf mucho antes de hacer su primer swing. Pero como no conocía a nadie que jugara, Malik se conformaba con ver el campo desde fuera.

Todo cambió en 2012, cuando su antiguo jefe le invitó a probar suerte en un campo de prácticas.

"Desde la primera bola pensé: 'Esto es. Este juego es increíble'", dijo Malik, que ahora tiene 38 años, a la CNN.

"He practicado muchos deportes, pero no hay muchos en los que te vayas a la cama pensando en ello y no puedas esperar a levantarte para volver a jugar".

Con el tiempo, Malik estaba listo para llevar su juego al siguiente nivel. Al unirse a un club municipal en 2017, comenzó a competir en torneos los domingos por la mañana.

Fue en estos eventos donde el "lado feo" del juego se reveló rápidamente a Malik, que se sentía aislado por el choque discordante de la cultura del club y su fe musulmana.

La incomodidad empezaba antes de que se golpeara una bola, ya que Malik cuenta que se le cuestionaba su negativa a participar en las apuestas de las competiciones internas, ya que el juego está prohibido en el Islam. En el campo, apartarse para observar el salat -la oración ritual islámica que se realiza cinco veces al día- aumentaba aún más su ansiedad.

"Te sientes asustado, intimidado. ¿Cómo va a reaccionar la gente?", recuerda.

"Siempre nos asegurábamos de no estorbar, pero te hacían sentir muy, muy incómodo".

Su malestar se veía exacerbado por la habitual tradición de beber en el club después de las competiciones. Como Malik no bebe alcohol, no le quedó más remedio que entregar su tarjeta de puntuación y marcharse antes de tiempo.

A medida que mejoraba y jugaba en campos más prestigiosos, la incomodidad se convertía en hostilidad. Malik, de ascendencia pakistaní, afirma haber sufrido racismo en el campo de golf.

"Llegas e inmediatamente notas el ambiente, cómo te hablan, cómo te tratan", explica.

"Y piensas: 'Vaya, sólo porque tengo barba, soy moreno y no me parezco a ti, probablemente piensas que no sé jugar o que no conozco la etiqueta'.

"Me frustraba mucho porque lo percibes, lo sientes, creces en él, sabes lo que se siente. Y no es hasta que pegas un golpe recto en medio de la calle -cuando te has fumado un drive- cuando la gente piensa: 'Oh, sabe jugar', y entonces ya es demasiado tarde".

Despegue

La pasión de Malik por el golf no se vio afectada por sus experiencias. Al contrario, le animaron a buscar a otros musulmanes británicos que compartieran su afición.

Animado por los "focos" de interés que había visto en sus viajes, en diciembre de 2019 Malik puso nombre a su nueva aventura -la Asociación Musulmana de Golf (MGA)- y envió invitaciones a una jornada de golf benéfica en The Grove, un prestigioso lugar a las afueras de Londres.

El evento inaugural de la MGA estaría abierto a todas las religiones; se proporcionarían instalaciones para la oración y no habría alcohol ni apuestas. Malik se quedó atónito ante la respuesta. En 24 horas se habían reservado las 72 plazas, y a finales de semana había más de 100 personas en lista de espera.

El acto, celebrado en agosto de 2020, recaudó 18.000 libras esterlinas con fines benéficos, y la visión de más de 60 jugadores rezando juntos en el patio del Grove marcó un antes y un después para Malik.

"Para mí fue increíble", afirmó. "Que pudiéramos reunir a los chicos, sintiéndonos seguros y cómodos y simplemente estar en nuestra propia plataforma".

Desde entonces, la MGA se ha asociado con la cadena hotelera Marriott para organizar un torneo de tres series a partir de 2021, y los ganadores de la edición de este año se aseguran un viaje con todos los gastos pagados al paraíso turco del golf de Belek.

"Miré al golf y pensé: es un deporte que practican hombres blancos, viejos y ricos, y punto", dijo Malik. "Ahora tenemos la oportunidad de demostrar al mundo que los no blancos podemos jugar a este deporte y que lo hacemos muy bien".

La abrumadora respuesta a los eventos de MGA entre las mujeres musulmanas ha sido igualmente emocionante para Malik. Tras el lanzamiento de un trío de sesiones piloto en Birmingham el año pasado, 1.000 jugadoras ya se han apuntado a la serie de eventos de prueba sólo para mujeres programados por todo el país durante los próximos dos meses.

Malik cree que las mujeres musulmanas del Reino Unido no pueden practicar más deportes por falta de instalaciones y sesiones exclusivamente femeninas.

La MGA no tiene código de vestimenta, lo que significa que las mujeres pueden jugar con niqab (velo facial) y abaya (túnica larga) si lo desean, y alquila secciones de campos para su uso exclusivo en eventos de prueba, con el fin de garantizar una experiencia cómoda a las nuevas jugadoras.

"La respuesta ha sido absolutamente increíble, alucinante", afirma Malik. "Les digo a las mujeres: 'No me importa lo que lleves puesto, ni tu aspecto, sólo tienes que venir con una sonrisa y un par de zapatillas, y nosotros nos ocuparemos de todo lo demás'. No hemos hecho nada revolucionario, sólo lo hemos hecho accesible, y la demanda es increíble".

'El campo de golf no discrimina'

Hasta la fecha, los eventos de la MGA han atraído a más de 1.300 participantes. De cara al futuro, la organización aspira a globalizar sus esfuerzos para llegar al mayor número posible de nuevos jugadores.

Al crecer, Malik tuvo que buscar modelos musulmanes en otros deportes, como el jugador de críquet inglés Moeen Ali. De Muhammad Ali a Kareem Abdul-Jabaar, pasando por Mohamed Salah, innumerables atletas musulmanes se han labrado brillantes carreras en toda una serie de deportes, pero el golf profesional ofrece una escasez comparativa de ejemplos.

Según una encuesta citada por England Golf, el organismo que rige el golf amateur en el país, sólo el 5% de los golfistas de Inglaterra pertenecen a grupos étnicamente diversos.

Al establecer relaciones con grupos como la MGA, el director de operaciones de England Golf, Richard Flint, cree que se pueden entender y derribar las barreras que han contribuido a la falta de diversidad en el juego.

"Nadie debería sentirse incómodo al cruzar las puertas de un club o instalación de golf simplemente por su edad, raza, etnia o sexo", declaró Flint a la CNN.

"Como organización moderna y con visión de futuro, queremos que el golf esté abierto a todo el mundo y cambiar las percepciones negativas en torno al juego que pertenecen al pasado".

Aunque Malik espera ver pronto a jugadores musulmanes compitiendo en los circuitos profesionales, afirma que no creó la MGA para que surgiera un Tiger Woods musulmán.

"Si eso ocurre como un subproducto, estupendo", afirma. Pero si conseguimos que la industria del golf se mire a sí misma y se haga accesible, abierta y diversa, entonces será un gran logro".

"El campo de golf no discrimina. La bola no pregunta de qué color, raza o sexo eres... sin embargo, ha sido un club muy cerrado que ha estado abierto a muy poca gente".

Malik cree que es hora de cambiar. "El golf tiene un montón de valores y tradiciones excepcionales, que sigo pensando que debe mantener firmes, pero tiene que evolucionar ... si se abriera y dejara que otras culturas y tradiciones aportaran todo ese gran material a este juego, podría ser absolutamente maravilloso".

Esta noticia se ha actualizado para aclarar la relación de England Golf con la MGA.

Fuente: edition.cnn.com