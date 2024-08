- Amenaza "muy seria": Concertos de Swift en Viena cancelados

Investigaciones de la Policía Austriaca en Pleno Apogeo Después del Arresto de Dos Sospechosos y la Cancelación de Todos los Conciertos de Taylor Swift en Viena

La policía austriaca está llevando a cabo investigaciones de alta intensidad después del arresto de dos sospechosos de terrorismo y la cancelación de todos los conciertos de Taylor Swift en Viena. Un islamista radicalizado de 19 años, según las autoridades de seguridad, había preparado ataques y tenía como objetivo los populares espectáculos de la cantante estadounidense en la capital. Como precaución, los tres eventos masivos programados para esta semana se cancelaron en menos de 24 horas del primer espectáculo planeado de Swift el jueves. El gobierno austriaco declaró que el nivel de amenaza era "muy serio".

Informes de Sospechosos en Huida

Mientras tanto, el joven de 19 años y otra persona, whose age and relation to the teenager the police did not disclose for tactical reasons, were arrested, potential accomplices were a cause for concern. Various media outlets, citing security sources, reported that further suspects were being sought. The police did not confirm this. Initially, little information was provided about the investigations.

All of Swift's concerts on her tour were sold out, including those in Vienna. Each evening, 65,000 people were expected at the Ernst-Happel-Stadion, with an additional 15,000 to 20,000 Swift fans anticipated in the stadium's vicinity.

Canciller Nehammer: "Una Tragedia Evitada"

"The cancellation of the Taylor Swift concerts by the organizers is a great disappointment for all fans in Austria," wrote Austrian Chancellor Karl Nehammer on X. "The situation surrounding the apparently planned terrorist attack in Vienna was very serious. Thanks to the intensive cooperation of our police and the newly established DSN (Directorate for State Security and Intelligence Service) with foreign services, the threat was recognized, combated, and a tragedy averted."

Investigators searched premises in Ternitz, about 75 kilometers southwest of Vienna, all day Wednesday, where the 19-year-old was arrested. Specialists were still on site in the evening. It remains unclear whether data carriers such as computers or mobile phones were seized. The second arrest was made in Vienna.

Radicalizado en Internet

El joven austriaco de 19 años estaba activo en plataformas relevantes en internet. Según la policía, se radicalizó a través de foros en línea y juró lealtad a la organización terrorista Estado Islámico en julio.

El hecho de que se encontraron sustancias químicas en las habitaciones sugiere que los planes de ataque podrían haber estado bastante avanzados. Los investigadores se vieron manipulando materiales con ropa protectora. Sin embargo, lo que el joven había planeado permaneció incierto.

No Se Programaron Conciertos de Reemplazo

"Due to confirmation by government officials of a planned terrorist attack at the Ernst-Happel-Stadion, we have no choice but to cancel the three planned shows for the safety of all," Barracuda Music, the concert promoter, stated. No replacements are scheduled. Taylor Swift is booked for further concerts in London. "All tickets will be automatically refunded within the next 10 working days," Barracuda Music announced.

Swift's management referred to the promoter's statement and did not provide further comment. It is believed that the 34-year-old was already in Austria, but this was not confirmed.

Swifties Reaccionan con Desilusión - y Comprensión

Los fans conocidos como "Swifties" reaccionaron profundamente decepcionados pero también comprensivos ante la cancelación. "No puedo creerlo", escribió uno bajo el mensaje de Instagram de Barracuda Music que anunciaba la cancelación. "Mi corazón está roto", escribió otro. Muchos fans aún consideraron la cancelación la decisión correcta dada la aparente amenaza terrorista seria.

Después de los arrestos, se le preguntó a la policía si pensaban que cancelar los conciertos era apropiado. El presidente de la policía de Viena, Gerhard Pürstl, evitó dar tales recomendaciones pero dejó en claro que mientras la amenaza inmediata se había minimizado, un "peligro abstracto" todavía remained.

