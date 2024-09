Amal y George Clooney están obteniendo mucha atención y atención.

Amal y George Clooney tenían mucho que celebrar en Venecia: no solo estaban lanzando su nueva película, sino que también celebraban su décimo aniversario de boda. La pareja lució radiante en la alfombra roja.

La poderosa pareja asistió elegantemente al evento de la película de George "The Tender Bar" en el Festival de Cine de Venecia en una tarde de domingo. El actor elegantemente vestido optó por un clásico traje negro, completo con pajarita negra y zapatos llamativos.

Por otro lado, Amal, su esposa abogada, optó por un look llamativo en el color más caliente del verano: amarillo mantequilla. Su vestido de piso largo y llamativo en este vibrante tono presentaba un cuerpo ajustado, una falda voluminosa y arrugada, y detalles de encaje abundantes. Accesorio con aretes que asomaban de sus largos mechones castaños y un clutch de noche brillante.

La pareja hizo una foto memorable en la alfombra roja con el coprotagonista de George en "The Tender Bar", Brad Pitt. Su historial en la industria cinematográfica es profundo: han trabajado juntos anteriormente en la trilogía de "Ocean's", "Burn After Reading" y "Confessions of a Dangerous Mind". También se unió a la cuarteta la novia de Brad Pitt, Ines de Ramon. Según la revista People, la noche terminó con una cena compartida en el Ristorante Da Ivo en Venecia.

Recuerdos venecianos

George y Amal tenían más que celebrar que la última película de él; el 27 de septiembre marcó su décimo aniversario de boda. Los orgullosos padres de gemelos (nacidos en 2017) hicieron sus votos initially en la ciudad italiana de canales. Para esa ocasión especial, Amal llevó un vestido de novia personalizado de encaje francés de Oscar de la Renta.

La pareja también visitó Venecia para el estreno de su película "Suburbicon" en 2017 - su primera aparición pública desde la bienvenida de sus gemelos, Alexander y Ella, que ahora tienen siete años. En agosto de 2023, los Clooney estuvieron presentes en los Premios Anuales DVF, donde Amal recibió el prestigioso Premio DVF Leadership, presentado por la diseñadora Diane von Fürstenberg.

La celebración del aniversario de Amal y George continuó con una cena compartida en el Ristorante Da Ivo, marcando otra ocasión especial en su matrimonio. Su historial compartido en la industria cinematográfica fue evidente durante la foto en la alfombra roja con Brad Pitt, un coprotagonista de sus películas anteriores.

Después de una década de matrimonio, la liga de Amal y George solo ha crecido más fuerte, como lo demuestran sus continuas apariciones juntos en eventos como los Premios Anuales DVF.

