Amal y George Clooney están ganando una gran atención

Amal y George Clooney tenían mucho que celebrar en Venecia: más allá de presentar su última película, "The Tender Bar", la superestrella de Hollywood también estaba conmemorando su 10º aniversario de boda con su esposa, Amal. En la alfombra roja, la pareja irradiaba brillo.

La poderosa pareja hizo su gran entrada en el Festival de Cine de Venecia la noche del domingo para el estreno de la película de George, vestidos para impresionar. El aclamado actor lució un clásico traje negro, acompañado de una pajarita a juego y zapatos elegantes.

Por otro lado, Amal, renowned human rights lawyer, turned heads in a vibrant, trendy yellow dress. The stunning floor-length gown, featuring a fitted bodice and a voluminous, ruffled skirt, was adorned with plenty of lace. She accessorized with glamorous teardrop earrings and carried a sparkling clutch bag.

Together, the couple posed on the red carpet with George's "The Tender Bar" co-star, Brad Pitt, with whom he previously collaborated in films such as "Ocean's" trilogy, "Burn After Reading," and "Confessions of a Dangerous Mind." Pitt's girlfriend, Ines de Ramon, was also in attendance. As per People magazine, the group hit the red carpet after a shared dinner at Ristorante Da Ivo in Venice.

Conexiones personales con Venecia

Más allá de la película, los Clooney tienen sus propias razones para celebrar su tiempo en Venecia. Los orgullosos padres de gemelos, nacidos en 2017, celebrarán su 10º aniversario de matrimonio el 27 de septiembre. Amal deslumbraba con un vestido de novia de encaje francés a medida de Oscar de la Renta mientras caminaba por el pasillo en las famosas aguas de la ciudad italiana.

Venecia ha tenido una especial significación para los Clooney incluso antes de su boda. En 2017, hicieron su primera aparición pública juntos en la ciudad desde el nacimiento de sus hijos, Alexander y Ella, en el estreno de "Suburbicon". Más recientemente, la pareja asistió a los premios anuales DVF en agosto de 2023, con Amal recibiendo el premio DVF Leadership Award de la diseñadora Diane von Fürstenberg.

