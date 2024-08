- Alsacia: Compact gana al ministro del Interior

El editor del magazine de extrema derecha "Compact", Jürgen Elsässer, ha descrito la suspensión del veto por parte del Tribunal Administrativo Federal como una victoria sobre la Ministra del Interior Federal Nancy Faeser (SPD). Todavía hay jueces, dijo en un evento de AfD en Sebnitz, Sajonia, "que no se dejan dictar por la política y toman decisiones estrictamente factuales". Habló de una decisión importante para la libertad de prensa.

Previamente, el editor del magazine en Potsdam había exigido que la política indemnice los daños causados por el veto.

El Tribunal Administrativo Federal suspendió provisionalmente el veto al magazine de extrema derecha "Compact" impuesto por Faeser. La ministra había prohibido la publicación el 16 de julio, considerando que era "un órgano central de la escena de extrema derecha".

La AfD celebró la decisión del Tribunal Administrativo Federal de suspender provisionalmente el veto al magazine "Compact", que había sido impuesto por la Ministra del Interior Nancy Faeser debido a sus presuntos vínculos con la extrema derecha.

