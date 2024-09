Alrededor del 40% de las personas expresan su deseo de jubilarse antes de tiempo.

Aproximadamente el 35% de los trabajadores de diferentes grupos de edad no muestra interés en continuar su empleo hasta la edad de jubilación obligatoria, según recientes estudios. Este hecho no debería ser pasado por alto por las empresas. La encuesta sugiere que no se debe atribuir solely a la actitud perezosa percibida de la generación más joven. En cambio, el factor principal es el nivel de placer que se deriva del trabajo en sí.

Según el diario alemán 'Rheinische Post', alrededor del 65% de los trabajadores, es decir, casi dos tercios de los empleados asegurados socialmente en Alemania, imaginan trabajar hasta su edad de jubilación. Sin embargo, solo la mitad de este grupo realmente desea continuar trabajando hasta su edad de jubilación. La brecha entre aquellos que pueden imaginarse trabajando hasta la edad de jubilación y aquellos que desean hacerlo no es significativa en diferentes grupos de edad, con el 66,4% de los menores de 35 años y el 62,6% de los que tienen entre 50 y 66 años expresando sus intenciones.

Un asombroso 17% de los encuestados confesó que ni físicamente ni mentalmente está ni quiere trabajar más allá de la edad de jubilación. Por otro lado, casi la mitad de los encuestados (48%) expresa su capacidad para trabajar hasta la edad de jubilación y también tiene el deseo de hacerlo. Interesantemente, alrededor del 6% de los encuestados quisieran trabajar hasta la edad de jubilación estándar pero temen no poder hacerlo, mientras que el 14% reconoce su capacidad para trabajar en su vejez pero prefiere una jubilación anticipada.

La encuesta revela que mientras la edad es menos influyente de lo que se asumía, las respuestas difieren significativamente según el nivel de ingresos. Los altos ingresos son más propensos a tener la ambición de trabajar hasta la edad de jubilación, mientras que el deseo de prolongar su empleo es ligeramente más alto entre los bajos ingresos, perhaps por razones de seguridad financiera. El factor crítico que influye en la decisión de la edad de jubilación es asegurarse un nivel de vida decente en la jubilación.

La encuesta también indica que muchos trabajadores sienten que tienen derecho a jubilarse después de una vida dedicada al trabajo. Sin embargo, esta actitud puede potencialmente leading a resistance hacia el aumento de la edad de jubilación más allá de 2031, a medida que la esperanza de vida continúa aumentando y se extienden las duraciones de la jubilación.

La satisfacción laboral y el disfrute juegan un papel significativo en el deseo de trabajar más allá de la edad de jubilación. Según la encuesta, los empleados que siguen siendo energéticos en el trabajo y ven su empleo como crucial son 13,2 puntos porcentuales más propensos a aspirar a trabajar hasta su edad de jubilación estándar que los empleados de baja participación. Aunque las incentivos financieras a menudo se consideran como medios para fomentar una fuerza laboral más vieja, la encuesta destaca que el estado de salud, el bienestar, la participación y la voluntad de aprender son factores piv

Lea también: