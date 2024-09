Alrededor de las 19:25, la OTAN establece un centro de mando situado a apenas 200 kilómetros de la frontera de Rusia.

18:51 Trump después de reunirse con Zelensky: "Es un enigma complicado"Tras una reunión entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el candidato presidencial republicano Donald Trump en Nueva York, el republicano muestra un optimismo mesurado sobre poner fin al conflicto. "Es un enigma complicado", señala, "pero lo resolveremos". Trump mantiene su postura bien establecida de que tiene una solución para el conflicto ucraniano. El expresidente es un crítico acérrimo de los fondos de miles de millones de dólares de EE. UU. a Kiev y podría modificar sustancialmente la política ucraniana de EE. UU. después de una reelección. Trump ha defendido consistentemente que los líderes en Kiev lleguen a un acuerdo con Rusia y ha criticado duramente a Zelensky. Antes de la reunión de hoy, Trump mencionó sobre su relación con Zelensky: "Tenemos una fuerte conexión, y como saben, también tengo una poderosa conexión con el presidente Putin". Zelensky reaccionó, algo sorprendido, "Espero que la nuestra sea la mejor".

17:56 Más refugiados ucranianos en Alemania encuentran empleoLa búsqueda de empleo para los refugiados ucranianos en Alemania está siendo más exitosa en la actualidad. En septiembre, 8.500 nacionales ucranianos encontraron empleo en el mercado laboral principal, formación o trabajo por cuenta propia, según el ministro federal del Trabajo, Hubertus Heil (SPD). Esto es más del doble que en septiembre de 2023: "Estas cifras demuestran que el estímulo laboral está funcionando claramente", señala Heil. El "estímulo laboral" ayuda a los refugiados a encontrar empleo después de completar un curso de integración y adquirir habilidades lingüísticas básicas en alemán. Hasta julio de 2024, alrededor de 266.000 de los aproximadamente 700.000 ucranianos que han llegado a Alemania tienen empleo; 213.000 de ellos están sujetos a contribuciones a la seguridad social, y 53.000 trabajan en empleos a tiempo parcial. Persisten desafíos con la validación de las cualificaciones profesionales extranjeras, según la Agencia Federal para el Empleo.

17:20 Rusia informa sobre la captura de pueblos en DonbassEl ejército ruso está avanzando en el frente en el este de Ucrania y, aparentemente, ha tomado otros dos asentamientos en la región industrial de Donbass. Los pueblos de Marynivka y el pueblo de Ukrajinske han sido aparentemente ocupados, anunció el Ministerio de Defensa ruso en Moscú. Esto no ha sido verificado por el mando militar en Kiev. El informe del Estado Mayor ucraniano del viernes por la mañana describe Marynivka como disputada. La situación está más clara con Ukrajinske, que ha sido identificado como controlado por Rusia por observadores militares ucranianos durante varios días. Ambos lugares están en la región de Donetsk en el sección del frente entre las ciudades principales de Pokrovsk, Kurakhove y Vuhledar. Las tropas rusas han ganado terreno allí en los últimos meses. A los defensores les faltan soldados y material.

16:43 Zelensky se reúne con Trump en Nueva York: "Compartiendo un objetivo común"Durante su visita a EE. UU., el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reúne con el candidato presidencial republicano Donald Trump para una discusión en Nueva York. "Compartimos la creencia de que el conflicto en Ucrania debe cesar", dice Zelensky antes de la reunión. Zelensky y el expresidente se encuentran en la Torre Trump en Manhattan. Trump es un crítico acérrimo de la financiación de miles de millones de dólares de EE. UU. a Ucrania y ejerce presión sobre los líderes en Kiev para firmar un tratado con Rusia. Críticos acusan al expresidente de estar efectivamente entregando Ucrania, adoptando la posición del presidente ruso Vladimir Putin. La última reunión de los dos fue hace unos cinco años. Zelensky ya había maintenance con el presidente de EE. UU. Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris en Washington el jueves.

16:02 Kiev obligado a imponer impuestos de guerra más altos a sus ciudadanosEl ministro de Finanzas ucraniano, Serhiy Marchenko, describe los aumentos de impuestos considerados en el parlamento como un "paso obligado". Kiev propone aumentar un impuesto de guerra del 1,5 al 5 por ciento. Esto se espera que genere alrededor de 1.200 millones de euros este año y alrededor de 3.000 millones de euros el siguiente. "Esta decisión afectará la economía, pero todas las demás alternativas están virtually agotadas", dice el ministro. Los ingresos de los bonos domésticos emitidos recientemente solo cubrirían las deudas de los bonos existentes. La ayuda financiera extranjera está disminuyendo en seguridad. En el primer trimestre, Ucrania solo obtuvo alrededor del 10 por ciento de la ayuda extranjera necesaria. La obstrucción republicana en el Congreso de EE. UU. retrasó su provisión. A pesar de recibir más de 37.000 millones de euros este año, Kiev aún espera más de 34.500 millones de euros del extranjero el próximo año. "Pero eso no significa que estos pagos serán estables", advierte Marchenko.

15:24 Noruega restringe el asilo para refugiados ucranianosNoruega ya no concederá automáticamente el asilo a los refugiados de Ucrania. El gobierno noruego menciona que ahora evaluará cada caso individualmente para los ucranianos que proceden del oeste del país. La parte occidental de Ucrania, que está lejos del frente, se considera segura por las autoridades noruegas. Después de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, las autoridades noruegas concedieron a los refugiados ucranianos "protección colectiva" y les otorgaron el asilo automáticamente. Desde entonces, el país de 5,6 millones de habitantes ha recibido a alrededor de 85.000 ucranianos, superando a cualquier otro país nórdico.

14:22 Ramstein acoge reunión sobre Ucrania durante la visita de BidenLa reunión de naciones que respaldan a Ucrania durante la visita del presidente de EE. UU., Joe Biden, a Alemania tendrá lugar el 12 de octubre en la base de la Fuerza Aérea de EE. UU. en Ramstein, Renania-Palatinado. Así lo ha anunciado el portavoz del gobierno, Steffen Hebestreit. Según él, Alemania tiene la intención de facilitar la reunión del llamado Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania junto con EE. UU. En este marco, más de 50 naciones se reúnen para coordinar la asistencia a Ucrania, según Hebestreit. La asistencia del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, al evento sigue siendo incierta.

13:56 Lituania planea adquirir tanques alemanes Leopard 2Lituania busca adquirir tanques principales Leopard 2 para una nueva división en su ejército. El contrato se espera que se concrete en noviembre, tras la decisión final del Consejo de Seguridad Nacional, según ha declarado el ministro de Defensa, Laurynas Kasciunas. No ha revelado el número de unidades ni la variante del tanque alemán que Lituania, miembro de la OTAN y la UE, adquirirá. Este país comparte frontera con el enclave de Kaliningrad de Rusia y su aliado, Bielorrusia. El conflicto ucraniano se considera una amenaza inmediata para la seguridad nacional, lo que ha llevado al gobierno lituano a armar extensivamente su ejército. Se está construyendo una nueva división militar, que incluye un batallón de tanques. En el futuro, se prevé que una brigada mecanizada permanente de las Fuerzas Armadas alemanas se establezca en Lituania.

13:20 Posible bloqueo de Discord en RusiaLa plataforma de comunicación Discord podría ser completamente bloqueada en Rusia en un futuro próximo. Así lo ha informado el diario ruso "Kommersant" y una fuente de la industria del juego. La autoridad rusa de monitoreo de medios está considerando esta medida debido a presuntas infracciones de la ley rusa, según dijeron. No se mencionan acusaciones específicas en el informe del periódico. A principios de mes, los usuarios rusos informaron de interrupciones en Discord. Según "Moscow Times", entre 29 y 40 millones de personas en Rusia utilizan activamente Discord. La plataforma es especialmente popular entre los gamers, estudiantes y traders de criptomonedas.

13:04 No se aprueba armas de largo alcance: "Biden fue advertido por los servicios de inteligencia antes de la decisión"El presidente de EE. UU., Biden, ha acordado conceder otro paquete de ayuda de mil millones de dólares a Ucrania. Sin embargo, EE. UU. no cumplirá con el pedido de Zelenskyy de levantar las restricciones a las armas occidentales para atacar objetivos en lo profundo de Rusia. Esto lo corrobora el político Thomas Jäger.

12:36 Ciudadano estadounidense acusado de 'actividades mercenarias' en RusiaSegún un informe de la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti, un ciudadano estadounidense ha sido acusado de presuntas 'actividades mercenarias' en Rusia desde el viernes pasado. El sospechoso es identificado como Stefan Hubbard, de 72 años, de Michigan, quien se trasladó a Ucrania en 2014. No se aclara en el informe cuándo y dónde fue arrestado el ciudadano estadounidense. Según RIA Novosti, fue escoltado a un juicio en un tribunal de Moscú por la policía militar.

12:01 Kryvyj Rih: ataque con cohetes rusos a estación de policíaLos informes de Ucrania suroriental y central indican nuevos ataques rusos. Esta mañana, un cohete impactó en una estación de policía en Kryvyj Rih, según las autoridades locales. Se encontró el cuerpo de una mujer bajo los escombros y al menos cinco personas resultaron heridas. Las brigadas de rescate aún buscan supervivientes. También se dañaron edificios residenciales. La Fiscalía Regional de Dnipropetrovsk ha publicado imágenes de los ataques con cohetes en Kryvyj Rih.

Según los informes ucranianos, hubo otro ataque con cohetes en la ciudad de Dnipro la noche anterior, que impactó en una instalación industrial. En la región de Jersón, al menos ocho personas resultaron heridas en ataques aéreos rusos, según informaron las autoridades locales.

11:27 Posible intrusión de drone ruso en el espacio aéreo de la OTANUn drone ruso pudo haber entrado momentáneamente en el espacio aéreo del miembro de la OTAN Rumania anoche, según el Ministerio de Defensa de Rumania. Se especula que el drone "cruzó brevemente el espacio aéreo rumano en la zona fronteriza durante menos de tres minutos". Se cree que el drone fue utilizado en un ataque contra la ciudad ucraniana del sur de Izmail. Según las autoridades ucranianas, Izmail fue atacado por un drone temprano esta mañana, lo que resultó en tres muertos y unas doce personas heridas. La Fuerza Aérea ucraniana afirma haber derribado 24 de los 32 drones de ataque rusos la noche anterior.

10:57 EE. UU. envía primeras bombas planeadoras a UcraniaEl presidente Zelenskyy viaja a EE. UU. para presentar su "plan de victoria" y solicitar más ayuda militar. Biden promete un paquete de armas valorado en casi 8.000 millones de dólares a Ucrania. En comparación con las entregas anteriores, "eso es un aumento significativo", dice el reportero de ntv Gordian Fritz.

10:20 Informe: agencias de inteligencia estadounidenses temen represalias duras si Ucrania se permite disparar misiles de largo alcanceSegún un informe del "New York Times", las agencias de inteligencia estadounidenses han expresado sus preocupaciones sobre las posibles consecuencias si Ucrania se permite por el Occidente lanzar misiles de largo alcance contra objetivos en el territorio ruso. Esto podría provocar una respuesta dura de Rusia, possibly involving lethal attacks on US and European military support bases. Las agencias sospechan que Rusia podría llevar a cabo tales represalias encubiertamente a través de operaciones de inteligencia encubiertas. Además, el informe indica que las agencias de inteligencia estadounidenses creen que Ucrania no posee suficientes misiles de largo alcance para cambiar significativamente el rumbo de la guerra. La decisión del presidente de EE. UU., Biden, se presenta como un desafío debido al alto riesgo y al resultado incierto.

09:57 Munz sobre la nueva amenaza de Putin: prohibir exportaciones de recursos "no afectará mucho al Occidente"Rusia ha amenazado a EE. UU. con consecuencias si autoriza el uso de armas de largo alcance contra objetivos en territorio ruso. El presidente Putin está considerando imponer restricciones a la exportación de recursos estratégicos como el uranio como represalia contra el Occidente. La reportera de ntv, Munz, analiza el contexto y las implicaciones.

08:40 La Armada ucraniana desconcertada por la estructura rusa cerca del puente de CrimeaUna estructura rusa sin identificar cerca del puente de Crimea ha desconcertado a la Armada ucraniana. El portavoz de la Armada ucraniana, Dmytro Pletenchuk, según informó "The Kyiv Independent" en la televisión ucraniana, indica que se está construyendo la estructura, pero su propósito sigue siendo incierto. "Podría ser una instalación defensiva, otro cruce o otra estructura hidrotécnica, pero es prematuro sacar conclusiones", especula Pletenchuk. Duda que los rusos logren completar el proyecto debido a las condiciones meteorológicas cada vez peores. "Regularmente intentan colocar algo nuevo en el estrecho de Kerch para construir diversas estructuras hidrotécnicas o barreras, pero después de cada tormenta, quedan varadas en la orilla". El puente conecta Rusia con la península de Crimea, que Rusia annexó.

08:08 Ciudad ucraniana cerca de la frontera con Rumanía es atacada, varios muertosLa ciudad de Ismajil en el sur de Ucrania fue atacada. Tres personas murieron en un ataque con drones rusos esta mañana, según el gobernador de la óblast de Odessa, Oleh Kiper. Todos los víctimas eran mayores, incluyendo una mujer mayor de 90 años. Once personas más, incluyendo un niño, resultaron heridas. La ciudad de Ismajil se encuentra cerca de la frontera con Rumanía, en el borde norte del río Danubio. [Leer más aquí.]

07:40 Roth aboga por más ayuda militar europea para Ucrania para fomentar negociacionesEl experto en política exterior del SPD, Michael Roth, aboga por un mayor apoyo militar europeo a Ucrania. "Para garantizar que Ucrania siga siendo un país libre y democrático, los principales países europeos deben fortalecer significativamente su compromiso militar", dijo Roth al "Tagesspiegel". "Ahora es el momento de movilizar todos los recursos disponibles para colocar a Ucrania en la mejor posición posible para posibles negociaciones". El presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Bundestag argumenta que "aquellos que buscan poner fin a la guerra lo antes posible deben suministrar a Ucrania lo que necesita". La capacidad militar y la diplomacia están entrelazadas. "Rusia solo estará dispuesta a negociar si Putin está convencido de que una victoria sobre Ucrania es un sueño imposible".

07:09 Baerbock advierte contra el apoyo disminuido a Ucrania y sus hospitales indefensosLa canciller Baerbock defiende las transferencias de armas del Occidente a Ucrania y advierte contra el apoyo disminuido a Kyiv. "La idea de que la guerra y las muertes en Ucrania cesarían si Ucrania dejara de usar armas defensivas es tan falaz como sencilla", dijo Baerbock durante el Debate General de la ONU en Nueva York el jueves. "Si Rusia detiene su asalto, el conflicto termina. Si Ucrania deja de defenderse, entonces Ucrania desaparece". El presidente Putin respondió a una invitación para una conferencia de paz en junio con el bombardeo de un hospital de niños. Con la negativa de Putin a sentarse en la mesa de negociaciones, dejar de apoyar a Ucrania significaría que "los hospitales ucranianos y sus niños están indefensos. Podría llevar a más crímenes de guerra, incluso en otros países". Baerbock destaca que Rusia "ha desafiado repetidamente la inviolabilidad de los estados bálticos y las fronteras de Polonia".

06:45 Eslovenia aconseja contra decisiones prematuras sobre misiles de largo alcance para UcraniaEl gobierno esloveno advierte contra decisiones precipitadas sobre el uso de misiles occidentales de largo alcance en territorio ruso, dada la skeptic

Durante su visita a Washington, la candidata demócrata a la presidencia de EE. UU., Kamala Harris, prometió un apoyo inquebrantable al presidente ucraniano Zelensky. Aunque no mencionó directamente a Trump, su declaración pareció advertir contra una posible victoria de Trump. "Mi compromiso con Ucrania sigue siendo firme. (...) Seré una aliada inquebrantable de Ucrania, trabajando incansablemente para asegurar que emerja victoriosa y viva en estabilidad y prosperidad", declaró Harris. Sugirió que ciertos individuos en EE. UU. estaban inclinados a concluir rápidamente el conflicto, exigiendo a Ucrania que renunciara a una parte significativa de su territorio, adoptara la neutralidad y dejara a un lado las garantías de seguridad de otros países. Estas propuestas se asemejan mucho a las del presidente ruso Putin, representando una llamada a la capitulación.

02:08: Ucrania informa sobre bombardeos en Tomyna Balka

El jueves, las fuerzas rusas atacaron repetidamente el asentamiento de Tomyna Balka, ubicado al oeste de la ciudad ucraniana de Kherson controlada por Ucrania. Según el gobernador local Prokrudin, una mujer murió y otra persona resultó herida como resultado de este ataque, según se informó en Telegram.

00:55: Reino Unido envía más sistemas de artillería AS90 a Ucrania

El Reino Unido ha anunciado planes para enviar un nuevo lote de sistemas de artillería autopropulsados AS90 a las fuerzas armadas ucranianas. Ya se han entregado diez de estos sistemas a Ucrania, y otros seis están previstos para su entrega en las próximas semanas, según el Ministerio de Defensa británico.

23:33: La ONU advierte sobre la falta de financiación para los ucranianos este invierno

La ONU dice que no tiene suficiente financiación para ayudar a quienes han sido afectados por el conflicto en Ucrania este invierno. "Nuestros niveles de financiación están muy por debajo de lo necesario para este período", comenta la representante de la ACNUR en Ucrania, Karolina Lindholm Billing. Según la ACNUR, solo tienen el 47% de los fondos necesarios para apoyar a los millones de ucranianos desplazados o afectados por el conflicto dentro de su propio país. El año pasado, estaban financiados en un 70%.

22:13: Biden promete aumentar la ayuda a Ucrania

El presidente de EE. UU., Joe Biden, ha anunciado planes para fortalecer la ayuda a Ucrania durante el resto de su mandato. Esto fortalecerá la posición de negociación del gobierno de Kyiv, dice Biden. Su reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington sirve como telón de fondo para este anuncio. El mandato de Biden termina en enero, con la posibilidad de que le sucedan tanto la vicepresidenta Kamala Harris como el republicano Donald Trump.

21:34: Ucrania advierte sobre ataques rusos intensificados en la región de Saporizhzhia

La inteligencia ucraniana sugiere una escalada inminente de ataques en la región de Saporizhzhia, según un portavoz de las fuerzas de tropas del sur de Ucrania. "La situación en la zona de combate de la región de Saporizhzhia muestra una tendencia hacia la escalada", declaró el portavoz en la televisión nacional. En las últimas 24 horas, ha habido cinco ataques rusos, y el número podría aumentar potencialmente, ya que el enemigo está movilizando grupos de ataque cerca del asentamiento de Pryiutne, añade. También se han introducido vehículos blindados en el lado ruso, según el portavoz. "Esto implica que se están preparando para una nueva ofensiva".

21:00: La reunión de Biden y Zelensky: Ucrania no cederá ante Rusia

Al comenzar su reunión en Washington, el presidente de EE. UU., Joe Biden, aseguró al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el apoyo inquebrantable de EE. UU. "Rusia no emergerá victoriosa, Ucrania sí", dijo Biden mientras recibía a Zelensky en el Despacho Oval de la Casa Blanca: "Estamos comprometidos a apoyarle en cada paso del camino". Lea más aquí.

Después de su reunión con Donald Trump, Volodymyr Zelensky y Trump expresan optimismo sobre resolver el conflicto ucraniano, con Trump describiéndolo como un "rompecabezas intrincado" que "desentrañaremos".

En otro contexto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reúne con diversos líderes internacionales durante su visita a EE. UU., incl

