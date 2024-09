Alrededor de las 18:58, el Estado Mayor Militar informa de más de 90 enfrentamientos con las fuerzas rusas.

Desde el amanecer, ha habido 91 escaramuzas entre las fuerzas ucranianas y rusas. El Alto Mando Ucraniano comparte esta información en su actualización de situación, describiendo la situación en la línea del frente como difícil de navegar. "Nuestras tropas de defensa están trabajando diligentemente para frustrar los planes de infiltración hostil del adversario ruso y annihilar a sus soldados y equipo militar", indica el informe.

6:22 PM Ukrainian Colonial: Rusia pierde aproximadamente 36,810 soldados en agostoLas bajas reportadas por el ejército ruso en Ucrania durante todo agosto alcanzaron aproximadamente 36,810 individuos. Esto fue compartido por el comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania, Oleksandr Pavliuk, en Telegram, según Ukrinform. Según su declaración, las fuerzas ucranianas también eliminaron numerosos armas y equipo militar enemigo en agosto: 193 tanques, 557 vehículos blindados de combate, 1,517 sistemas de artillería, 44 lanzacohetes múltiples, 33 sistemas de defensa aérea, más de 2,000 vehículos y 278 unidades especiales. Es importante tener en cuenta que estas cifras no pueden ser autentificadas de forma independiente. Rusia no ha emitido declaraciones oficiales sobre sus pérdidas en Ucrania.

5:44 PM Londres: Tropas terrestres rusas aceleran su avance hacia PokrovskLas fuerzas terrestres rusas están acelerando su incursión hacia la ciudad altamente disputada de Pokrovsk en el este de Ucrania, según el Ministerio de Defensa del Reino Unido. "Las tropas terrestres rusas probablemente están a menos de 10 km de los límites de Pokrovsk", indicó el ministerio. Esperan que la velocidad del avance disminuya una vez que las tropas lleguen a las áreas urbanas de Pokrovsk. Pokrovsk serves como un importante centro logístico para las fuerzas ucranianas. Si cae, es probable que amplíe las líneas de suministro y agrave la situación para las fuerzas ucranianas.

5:16 PM Muertos y heridos después del bombardeo ruso de KurachoveEl ejército ruso bombardeó la ciudad de Kurachove en la óblast de Donetsk. Según el jefe de la administración militar de la región de Donetsk, Vadym Fillaschkin, al menos tres personas murieron y nueve resultaron heridas. Indicó que el ejército ruso atacó Kurachove utilizando lanzacohetes múltiples Uragan.

4:43 PM Soldados rusos afirman haber hecho más avances en DonbassSoldados rusos afirman haber hecho más progresos en la región de Donetsk del este de Ucrania, según el Ministerio de Defensa ruso. Reportan haber capturado el pueblo de Vyimka en la zona norte de Donbass cerca de la ciudad ucraniana controlada de Sieversk. El Alto Mando Ucraniano informó nueve ataques rusos en esta zona frontal desde ayer, incluyendo Vyimka, pero afirmó que fueron repelidos. Ambos reclamos están pendientes de confirmación. Soldados rusos también afirman haber hecho avances en su dirección principal de ataque en la ciudad ucraniana de Pokrovsk.

4:20 PM Vicecanciller ruso: Política nuclear se ajustará en respuesta a "camino de escalada de nuestros oponentes occidentales"Fuentes sugieren que el gobierno ruso está acelerando la ya declarada revisión de su política de armas nucleares. El vicecanciller Sergei Ryabkov le dijo a la agencia de noticias estatal rusa TASS que el trabajo en este asunto está avanzando significativamente, con un enfoque en hacer modificaciones. Esto supuestamente es en respuesta al "camino de escalada de nuestros oponentes occidentales" en relación con el conflicto de Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo en una entrevista que el Occidente "está cruzando la línea" y Rusia preservará sus intereses a cualquier costo. Estados Unidos y sus aliados afirman que las acciones en Ucrania representan una invasión rusa y que se está apoyando al gobierno ucraniano en su esfuerzo de defensa. Hasta ahora, la política de armas nucleares de Rusia permite el uso de armas nucleares si la soberanía o territorio de Rusia está bajo amenaza.

4:00 PM Número de heridos en el ataque aéreo de Kharkiv aumenta a 41El número de víctimas en un ataque aéreo ruso en Kharkiv ha aumentado a 41, incluyendo cinco niños, según la agencia de noticias estatal ucraniana Ukrinform, citando la administración militar regional. Las fuerzas rusas atacaron Kharkiv con cohetes, lo que resultó en aproximadamente diez explosiones y supuestamente dañó varias estructuras civiles, incluyendo un centro comercial.

3:31 PM Zelenskyy renueva su petición de aprobación occidental para ataques aéreos en RusiaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha reiterado su petición de aprobación occidental para utilizar armas del Occidente para ataques aéreos más profundos en territorio ruso después de los recientes ataques aéreos rusos. Para proteger y proteger adecuadamente las ciudades ucranianas, se necesita más apoyo, explicó en Telegram. Esto incluye "una decisión sobre ataques aéreos de alcance extendido en sitios de lanzamiento de misiles rusos, destrucción de la logística militar rusa y ataques aéreos combinados y lanzamientos de misiles/drones". Zelenskyy destacó que Rusia había desplegado 160 misiles, 780 bombas guiadas o aéreas y 400 drones de combate contra Ucrania en la última semana sola.

14:29 UE importa más gas de Rusia que de EE. UU. otra vezPor primera vez en casi dos años, los países de la UE importaron más gas de Rusia que de EE. UU. en un trimestre. Los datos del think tank con sede en Bruselas Bruegel revelan que la UE importó aproximadamente 12.7 billones de metros cúbicos de Rusia y 12.3 billones de EE. UU. durante el trimestre que va de abril a junio. En comparación con el primer trimestre de 2024, las entregas de gas desde Rusia disminuyeron ligeramente, mientras que las entregas desde EE. UU. experimentaron una caída más pronunciada. El periódico Welt ha informado sobre estas cifras. Noruega sigue siendo el principal proveedor de gas para la UE con 23.9 billones de metros cúbicos durante el segundo trimestre. Antes de invadir Ucrania a principios de 2022, Rusia ocupaba este primer lugar, pero muchos países de la UE redujeron drásticamente sus importaciones del país después. Según los datos de la Oficina Estadística Alemana, Alemania actualmente no importa ningún gas de Rusia. Rusia ha vuelto a subir al segundo lugar en la lista de proveedores, justo por delante de EE. UU. Sin embargo, los países receptores no se especifican en los datos.

14:10 Medios rusos: Apagado incendio en refinería de petróleo de Moscú El incendio en la refinería de petróleo de Moscú, que comenzó debido a un ataque con drones ucranianos, ha sido extinguido, según informan medios citados por la agencia de noticias estatal rusa TASS, citando a los servicios de emergencia. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, declaró que algunos fragmentos de drones impactaron en la instalación, causando un incendio en una sala técnica en particular. Los informes rusos indican que la milicia ucraniana ha lanzado ataques con drones contra plantas de energía rusas.

13:36 Rusia considera a EE. UU. como partido en la guerra El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró en la televisión rusa que los EE. UU. ya están muy involucrados en el conflicto debido a su suministro de armas a Ucrania. La relación entre Moscú y Washington nunca ha sido tan mala en décadas, agregó. Oficialmente, Peskov mantiene que Rusia no tiene preferencia en las elecciones presidenciales de EE. UU. entre Trump y la candidata demócrata Kamala Harris. Ucrania recibe ayuda militar de diversas naciones occidentales en su guerra contra Rusia, pero el apoyo no es suficiente para tener un impacto significativo en la situación militar. Todos los requisitos de Moscú para poner fin a la guerra equivalen esencialmente a la rendición de Ucrania.

13:19 Ministerio de Defensa de Rusia: Avance en Ucrania Oriental – Dos pueblos capturados Las fuerzas rusas han tomado el control de dos pueblos en el este de Ucrania, según el Ministerio de Defensa de Rusia. Las agencias de noticias estatales rusas citan al ministerio, afirmando que Ptytsche y Vuhlehirsk ahora están bajo el mando ruso. No es posible confirmar de manera independiente tales informes sobre el conflicto. Las tropas rusas han estado avanzando en el frente este durante algún tiempo, declarando regularmente ganancias territoriales.

12:48 Ucrania informa: Tropas rusas atacan convoy de granos Las tropas rusas atacaron un convoy de camiones que transportaba granos durante su asalto a Sumy, según los informes ucranianos. Los camiones se encontraban en ruta entre Sumy y Kharkiv cuando fueron atacados con cohetes, informó la oficina del fiscal local. Un conductor de 23 años falleció y un camióncaught fire while 20 others sustained damage. Initially, the Ukrainian air force claimed an attack on the agricultural sector's logistics.

12:15 Gobernador de la región de Tver: Suministro de electricidad y gas no afectado por ataque ucraniano A pesar de un ataque ucraniano con drones, el suministro de electricidad y gas en la región rusa de Tver remains unaffected, según el gobernador Igor Rudenya. Objetivos en la óblast, ubicada al noroeste de Moscú, fueron atacados por las fuerzas ucranianas.

11:50 El turismo de guerra en Ucrania gana popularidad En Ucrania, los cohetes pueden golpear en cualquier punto del día o de la noche, en cualquier lugar. Sin embargo, Dmytro Nikiforov ofrece visitas guiadas por campos de batalla anteriores en Ucrania. Antes de la guerra, trabajó como abogado. Ahora, organiza "Tours de Guerra" en Kyiv y la región de Kyiv, incluyendo Bucha e Irpin. Para Nikiforov, esto no es solo un negocio, sino también una forma de llamar la atención internacional sobre la guerra. Los participantes están impulsados por un sentido de aventura, queriendo witnesses the harsh realities of the war and understand what's happening there, explains Nikiforov.

11:22 Zelensky: Rusia lanzó más de 1,000 ataques en Ucrania en una semana Es justificado que los ucranianos respondan a la agresión rusa con todas las medidas necesarias para detenerla, afirmó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Twitter. Durante la semana pasada, Rusia disparó más de 160 misiles, alrededor de 780 bombas guiadas y alrededor de 400 vehículos aéreos no tripulados de various types in Ukraine.

10:28 Alto Mando Ucraniano: Situación en el frente este es complicada La situación en el frente este es complicada, según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi. "La situación es difícil en la dirección principal del enemigo. Pero se están tomando decisiones rápidas y decisivas en todos los niveles," stated Syrskyi on Telegram. Pasó varios días esta semana en el frente este cerca de la ciudad de Pokrovsk. Las batallas allí son "extra intense." No especificó el lugar exacto del offensive ruso, pero él y el presidente Volodymyr Zelensky han indicado que las fuerzas rusas han targeted the strategically crucial city of Pokrovsk in the Donetsk Oblast.

09:59 ISW: Tropas de Rusia en el frente este carecen de personal y herramientas "Los informes sugieren que las tropas rusas no pueden luchar plenamente en Ucrania debido a la falta de mano de obra y equipos," escribió el Institute for the Study of War (ISW) en su último informe. Esto se debe a la estrategia de guerra ineficiente de Rusia, según ISW, que cita un informe de un soldado ruso y blogger militar. En agosto, el blogger publicó en Telegram que el gobierno ruso no había establecido un sistema de conscripción efectivo para reemplazar las fuerzas de trabajo perdidas o aumentar las reservas.

09:21 Ucrania: Informados diarios de bajas rusas El Estado Mayor ucraniano ha revelado nuevas cifras de bajas para las tropas rusas en Ucrania. Según los datos, Rusia ha perdido alrededor de 616,300 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, con una pérdida diaria promedio de 1,340. Un informe de Kyiv también afirma que se han destruido diez tanques, 22 sistemas de artillería y 36 drones. Desde la invasión a gran escala, Rusia se dice que ha perdido un total de 8,592 tanques, 17,636 sistemas de artillería, 368 aviones, 328 helicópteros, 14,507 drones, 28 barcos y un submarino. Las estimaciones occidentales sugieren cifras de bajas más bajas, pero también son probable

09:00 Rusia: 158 drones ucranianos neutralizados El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado que su sistema de defensa aérea ha derribado y destruido un total de 158 drones ucranianos. Las fuerzas ucranianas lanzaron un ataque con drones a gran escala que afectó principalmente la región de Moscú y Tver, que limita con ella al norte, y que tenía como objetivo plantas de energía y refinerías.

08:32 Profundidad del Estado: Avance ruso en la región de Donetsk Según analistas del canal Profundidad del Estado, cercano al ejército ucraniano, las fuerzas rusas continúan avanzando en la región oriental ucraniana de Donetsk. Se informa que los rusos han capturado Paraskowijiwka en la región de Donetsk y han conquistado otros tres asentamientos: Kostyantynivka, Grodivka y Halytsynivka.

08:01 Alcalde de Moscú: Incendio en refinería de petróleo después del ataque Se ha desatado un incendio en la refinería de petróleo de Moscú, según el alcalde de la ciudad, Sergei Sobyanin. Esto ocurre después de un ataque con drones ucranianos. No hay más detalles disponibles por el momento.

07:28 Pueblos fantasmas: la región fronteriza ucraniana se vacía En casi todas las partes de la región fronteriza entre Rusia y Ucrania, la guerra ha cobrado auge en los últimos años. Si bien el ejército ucraniano puede avanzar con éxito justo detrás de la frontera rusa, ya no hay virtually ningún pueblo habitado en el lado ucraniano.

07:03 Rusia: "Masiva" repelida, según Moscú Rusia ha informado que ha frustrado "masivos" ataques con drones en el oeste de Rusia y un ataque a la capital, Moscú, según sus propios comunicados. El gobernador de la región fronteriza de Bryansk, Alexander Bogomaz, anunció en Telegram que más de 26 drones (ver entrada 03:45) habían sido "deteccionados y destruidos" por las fuerzas rusas.

05:40 Explosiones cerca de la planta de energía de Tver Reportes de varios canales de Telegram rusos sugieren que se escucharon explosiones fuertes cerca de la planta de energía de Konakovo en la región de Tver, al noroeste de Moscú. La planta de energía es uno de los principales proveedores de electricidad del centro de Rusia. Antes, el gobernador regional informó la destrucción de cinco drones lanzados desde Ucrania. No se han reportado heridos. Los servicios de emergencia están en el lugar.

04:54 Ziemiak: Alemania debería prestar más atención a Polonia El político de la CDU Paul Ziemiak está instando al gobierno alemán a mostrar más interés en fortalecer las relaciones con Polonia. "Una Alemania fuerte no asusta a los polacos hoy en día - una débil sí", dijo el presidente del Grupo Parlamentario Germano-Polaco a web.de. Polonia siente que Alemania no está escuchando lo suficiente en la política de defensa. "Alemania ha cometido errores en el pasado y solo ha acordado un mayor apoyo a Ucrania bajo presión de los países vecinos", dijo Ziemiak.

03:45 Rusia: más drones derribados La defensa aérea rusa ha interceptado al menos cinco drones sobre el área de Moscú, según las autoridades rusas. Veintiséis drones fueron destruidos sobre la región fronteriza de Bryansk en el sur de Rusia, más de diez sobre la región de Voronezh, y varias otras regiones, incluyendo Kursk, Lipetsk, Ryazan y Tula, informaron esto en Telegram. La información preliminar sugiere que no hubo daños ni heridos.

01:39 Países Bajos planean enviar 28 vehículos blindados a Ucrania El gobierno neerlandés enviará 28 vehículos blindados anfibios del tipo Viking Bandvagn S10 a Ucrania, como confirmó el ministro de Defensa Ruben Brekelmans en la plataforma X. Brekelmans mencionó que los soldados ucranianos habían sido entrenados previamente en el uso de estos vehículos por el Cuerpo de Marines neerlandés. El Viking Bandvagn S10, equipado con orugas de goma, pesa alrededor de 11 toneladas y puede navegar en diferentes superficies, incluidas el agua. "Ucrania necesita urgentemente nuestra ayuda para contrarrestar al agresor ruso. Nuestro apoyo a Ucrania continúa impidiendo la agresión rusa", escribió el ministro. No especificó la fecha de entrega.

00:35 General retirado de EE. UU. describe la política de Ucrania de Biden como "mediocre" El antiguo general de EE. UU. Ben Hodges criticó la política internacional de obstaculizar a Ucrania para atacar a Rusia. Hodges argumentó en el Foro Globsec de Praga, según informó el "Kyiv Independent", que el Occidente falla en establecer un "objetivo definido". Recientemente, Kyiv exigió la lifting del embargo al invadir la región rusa de Kursk. Aunque la Casa Blanca no ha cambiado su postura, ciertos políticos de EE. UU. apoyan las demandas de Kyiv. "Esta política mediocre, que protege involuntariamente los aeropuertos rusos mejor que los civiles ucranianos, es consecuencia de la falta de un objetivo definido", dijo Hodges. Según el comandante retirado de EE. UU., la administración de Biden es "insatisfactoria en el logro de la tarea principal - nuestros objetivos".

23:25 Zelensky aboga por la autorización para atacar a Rusia El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está intensificando su llamado a sus aliados para obtener el consentimiento para lanzar ataques contra Rusia. "Degradar el cielo ucraniano de misiles rusos es una medida esencial para obligar a Rusia a buscar un fin a la guerra y una paz justa", dijo en su discurso nocturno. "Necesitamos la capacidad de proteger a Ucrania y a los ucranianos por completo, incluyendo la autorización para capacidades y misiles de largo alcance". No reveló detalles específicos, señalando que los representantes ucranianos han compartido toda la información necesaria con los socios de Ucrania. El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, informó a la cadena de televisión estadounidense CNN que los aeropuertos rusos que bombardean ciudades ucranianas están dentro del alcance de las armas de largo alcance.

22:15 Estonia y Letonia conmemoran el 30º aniversario de la retirada de tropas rusas Estonia y Letonia celebraron el 30º aniversario de la retirada de tropas rusas de los dos estados bálticos con eventos conmemorativos. Casi 50 años después de la ocupación por el Ejército Rojo soviético, las tropas rusas abandonaron los presentes miembros de la UE y la OTAN, Estonia y Letonia, la noche del 31 de agosto de 1994. En Tallin y Riga, los presidentes Alar Karis (Estonia) y Edgars Rinkēvičs (Letonia) destacaron la importancia simbólica, política y legal de estos eventos hace tres décadas. La retirada de las tropas fue esencial para establecer la verdadera independencia y el camino hacia la membresía de la UE y la OTAN en 2004. Los dos líderes enfatizaron, durante reuniones con aquellos involucrados en las negociaciones de retirada de tropas con Rusia, que ni la independencia real ni la membresía de la UE y la OTAN habrían sido posibles sin la retirada de las tropas. Hoy, los estados bálticos son destacados defensores de Ucrania, luchando contra la agresión rusa. A medida que avanza el conflicto, crecen las preocupaciones en la región sobre convertirse en el próximo objetivo del ejército de Kremlin.

21:03 El campeón mundial de kickboxing ucraniano muere en el frente Roman Holovatiuk, un kickboxeador de 28 años y campeón mundial, ha muerto en acción en la línea del frente ucraniana. El Comité de Juventud y Deporte del Parlamento ucraniano lo confirmó. Nació en Kamjanez-Podilskyj, una ciudad en el oeste de Ucrania, Holovatiuk ganó reconocimiento nacional e internacional a los 22 años, ganando una medalla en los Juegos Mundiales de 2017 en Polonia. Continuó su carrera ilustre, convirtiéndose en Maestro de Deportes en kickboxing WAKO, finalista en los Juegos Mundiales, campeón del mundo y ganador múltiple de las copas del mundo y Europa, y varios títulos ucranianos. Después de la invasión rusa en febrero de 2022, se alistó voluntariamente en el ejército.

La Unión Europea evalúa continuamente sus políticas energéticas, dada la situación en Ucrania y la dependencia de los países de la UE del gas ruso.

La Unión Europea ha sido criticada por importar más gas de Rusia que los EE. UU. por primera vez en dos años, a pesar de la invasión rusa de Ucrania.

