Alrededor de las 18:50, las acusaciones sugieren que algunos adolescentes rusos lanzaron artefactos incendiarios, como cócteles Molotov, a helicópteros militares.

18:17 Tensiones entre Chad y Rusia tras el arresto de un propagandista

La detención de tres rusos en Chad ha causado tensiones entre Chad y Rusia. Dos de los detenidos son Maxim Shugaley, un propagandista sancionado por la UE para el grupo de mercenarios Wagner, y su empleado Samer Sueifan, descrito como sociólogo y su traductor. Según cuentas rusas, los dos habían sido detenidos en Libia por cargos de manipulación electoral antes de su captura en el aeropuerto de Chad el 19 de septiembre. El 21 de septiembre, otro ruso y un ciudadano bielorruso también fueron detenidos. Según el embajador de Chad en Moscú, estos individuos deben ser devueltos a las autoridades rusas lo antes posible, de acuerdo con apelaciones anteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Las razones de su detención remain unclear.

17:40 Peseschkian asistirá a la cumbre de Rusia y se reunirá con Putin

El presidente de Irán, Massoud Peseschkian, asistirá a una cumbre en Rusia en octubre. Durante su visita, participará en las reuniones del grupo de naciones BRICS y Maintenance en conversaciones bilaterales con el presidente ruso, Vladimir Putin, según informó una portavoz de Teherán, Fatemeh Mohadscherani. Se cree que un acuerdo de asociación estratégica entre Irán y Rusia está a punto de completarse, agregó la portavoz sin proporcionar más detalles.

17:07 Strack-Zimmermann sobre la política de Ucrania

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, presidenta del Comité de Defensa en el Parlamento Europeo (FDP), rechazó enfáticamente un posible cambio en la política de su partido hacia Ucrania a pesar de las recientes elecciones. En un programa especial de RTL Nachtjournal, destacó la importancia de educar a los ciudadanos sobre cómo apoyar a Ucrania les beneficia, explicando: "Si Putin tiene éxito aquí (...), si se lo permitimos, no será la última guerra".

16:44 Biden a la ONU: "Persistiremos en nuestro apoyo a Ucrania"

El presidente de EE. UU., Joe Biden, instó a la Asamblea General de la ONU a mantener su respaldo a Ucrania mientras enfrenta la agresión rusa. "Apoyaremos firmemente a Ucrania", afirmó. La invasión liderada por el presidente ruso, Vladimir Putin, ha fracasado, agregó.

16:25 Ley de registro de vehículos para refugiados ucranianos en Alemania

A partir de octubre, los refugiados ucranianos deberán registrar sus vehículos importados en Alemania. Siempre y cuando el vehículo haya residido en el país durante más de un año, el gobierno federal ha establecido el marco legal necesario. Hasta el 30 de septiembre, los vehículos ucranianos están exentos de estas reglas gracias a excepciones otorgadas por el estado. El nuevo proceso de registro se explica en un cuestionario creado por el Ministerio Federal de Transporte y los estados colaboradores. La documentación necesaria para la presentación incluye un documento personal que muestre nombres enscript Latin, el certificado de registro ucraniano y la prueba de seguro. No se pueden utilizar registros ucranianos digitales. Después del registro, las placas de matrícula del vehículo deben cambiarse.

15:40 Muertes civiles por ataques con misiles rusos en el este de Ucrania

Varios ataques con misiles rusos en la ciudad ucraniana oriental de Kharkiv han provocado víctimas civiles. Según un mensaje de Telegram del gobernador Oleh Synyehubov, el número de muertos ha aumentado a tres. Más de una docena de personas han resultado heridas. Un misil guiado por Rusia supuestamente golpeó directamente un edificio de apartamentos residencial, según informes. Previamente, el alcalde Ihor Terechov había aludido a ataques con misiles que afectaban a cuatro distritos de la ciudad y dañaban dos edificios de apartamentos de gran altura.

15:15 Ejército alemán ejercita estrategia de defensa en el puerto de Hamburgo

Del 22 al 24 de septiembre, el Ejército alemán llevará a cabo un ejercicio de defensa a gran escala llamado "Red Storm Alpha" en el puerto de Hamburgo. El Landeskommando Hamburg asegurará una sección del puerto con fuerzas de protección local, incluyendo la instalación de un punto de control, según informó el Ejército alemán. El objetivo del ejercicio es proteger la infraestructura clave, obtener una visión de la situación consistente y comunicarse eficientemente y de forma segura con todos los participantes. El tráfico civil no se verá afectado por el ejercicio. Después de la violación de Rusia de la ley internacional al atacar Ucrania, se considera una posible guerra convencional en Europa en los próximos cinco años, lo que lleva a la OTAN a colaborar en el despliegue rápido de tropas aliadas en el este. "Alemania, debido a su posición geoestratégica, actúa como un centro. Como consecuencia, el transporte militar, el apoyo logístico y la garantía de convoyes de vehículos deben practicarse para desarrollar un impacto disuasorio creíble", concluye el comunicado.

14:30 Zelenskyy insta a la inversión estadounidense en la restauración del sector energético de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, animó a los líderes empresariales estadounidenses a invertir en el sector energético dañado de Ucrania durante su visita. Destacó la necesidad de preparar el sistema energético ucraniano para el invierno próximo, ya que el país teme otra temporada de cortes de energía debido a los daños causados por la guerra de Rusia. Zelenskyy propuso incentivos especiales. "Este es nuestro proposal. Este es uno de los puntos de nuestra estrategia de victoria", dijo en un video publicado. La reunión en Nueva York fue asistida por representantes de empresas de energía, finanzas e seguros, así como por la jefa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power.

13:55 Experto Militar Alaba Operación Ucraniana en Kursk como Triunfo

Las opiniones están divididas sobre si la operación ucraniana en la ciudad rusa de Kursk puede considerarse un triunfo o un fracaso para Kiev. El experto militar Nico Lange la ve positivamente, escribiendo: "Mientras Zelensky lleva a cabo conversaciones sobre el plan de paz ucraniano en Nueva York, imagina si tuviera que hacerlo sin la operación de Kursk. Eso solo subraya la importancia y el éxito de la operación de Kursk".

13:17 "Estrategia de Victoria" de Zelensky Incluye Invitación a la OTAN

Una invitación para que Ucrania se una a la OTAN forma parte de la "estrategia de victoria" del presidente Volodymyr Zelensky para Kiev, según Andriy Yermak, jefe del equipo de Zelensky. Hablando en Nueva York, Yermak sugirió que los socios de la OTAN de Ucrania emitan una invitación para unirse al alianza militar occidental, ignorando las amenazas de escalada de Rusia. La estrategia incluye componentes militares y diplomáticos. Rusia invadió Ucrania en parte debido a las aspiraciones de Kiev de unirse a la OTAN.

12:42 A pesar de los Mensajes de Paz de Zelensky, Rusia Se Atiene a Objetivos de Guerra

A pesar de la búsqueda de negociaciones de Kiev, Moscú sigue comprometido con sus objetivos de guerra en Ucrania. "Tan pronto como estos objetivos se logren de alguna manera u otra, la operación militar especial concluirá", dijo el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov, refiriéndose a la invasión rusa de 2,5 años. Él reaccionó a declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien mencionó durante su gira por EE. UU. que el final de la guerra podría estar más cerca de lo anticipated. Zelensky está presentando su así llamada estrategia de victoria en EE. UU. para aplicar presión sobre Moscú para que inicie negociaciones. Los objetivos de Rusia incluyen controlar las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia, evitar la membresía de Ucrania en la OTAN y derrocar al gobierno de Kiev. Muchos expertos creen que el objetivo final de Rusia es dominar todo Ucrania.

11:59 Situación en Wuhledar Se Agrava - Tropas Rusas Podrían Utilizar Métodos Desleales

La situación alrededor de la ciudad de Wuhledar es crítica y está empeorando, según el canal afín al ejército ucraniano Deepstate. "Los rusos están intentando rodear el asentamiento al mismo tiempo que lo destruyen con artillería y otras armas". Deepstate informa que no ha habido invasión de tropas rusas ("entrada" a las 09:27 AM). "Durante estas circunstancias desesperadas, rendirse es inaceptable para los soldados del 72º Batallón. Siguen luchando a pesar de todo". El medio de comunicación centroeuropeo Nexta reporta que Rusia vuelve a emplear la táctica de "tierra quemada", bombardeando pesadamente Wuhledar desde el aire.

11:15 Daños Masivos en Depósitos de Municiones Rusas Mostrados en Imágenes Satélite

Ucrania ha llevado a cabo recientemente varios ataques significativos contra depósitos de municiones, lo que ha provocado una destrucción masiva de cohetes, obuses y otros suministros rusos. Imágenes satelitales de alta resolución de Maxar muestran la magnitud de los últimos ataques en Oktyabrsky y Toropez.

10:46 Ataques Devastadores en Mariupol: Un Muerto, Varios Heridos y Extensos Destrucciones

Los ataques rusos en la ciudad ucraniana oriental de Mariupol han resultado en una muerte y seis heridos, según informes oficiales. El área fue objetivo de "masivos ataques aéreos" en el transcurso de dos horas tarde en la noche del lunes, según la agencia estatal de defensa civil. "Una persona murió y otras seis resultaron heridas, incluyendo a una niña de 13 años y un niño de 15", escribió el gobernador regional Ivan Fedorov en el servicio de mensajería Telegram. También se incendiaron instalaciones de infraestructura y edificios residenciales. Según un empleado de la administración de la ciudad, 74 edificios de apartamentos y 24 casas privadas resultaron dañadas en diferentes partes de la ciudad.

10:07 Munz sobre la Tripulación del Portaviones Ruso: "Es Probable que el Portaviones No Vuelva a Navegar"

La tripulación del portaaviones ruso "Almirante Kuznetsov" está siendo desplegada en la línea del frente, según un informe de Forbes. El barco es conocido por su serie de problemas, señala el corresponsal de ntv Rainer Munz desde Moscú. El despliegue de la tripulación podría ser otra señal de las dificultades financieras de Rusia:

09:27 Fortaleza de Resistencia: Wuhledar al Bordo? Intrusión Rusa Allegada

Se rumorea que las fuerzas rusas han entrado en la ciudad ucraniana oriental de Wuhledar, según informes de los medios de estado y blogueros. Yuri Podolyaka, un bloguero militar pro-ruso de origen ucraniano, escribió: "Las unidades rusas han irrumpido en Wuhledar - ha comenzado el asalto a la ciudad". Otros blogueros militares pro-rusos hicieron eco de estas afirmaciones. Los medios de comunicación estatales rusos informaron que Wuhledar, ubicada en la región de Donetsk, está siendo sitiada y se están produciendo escaramuzas en el sector este de la ciudad. El experto militar coronel Reisner informó a ntv.de que las tropas rusas se están moviendo hacia la ciudad desde múltiples direcciones, pareciendo una tenaza. "Wuhledar corre el riesgo de ser rodeada. Parece razonable suponer que el 72º batallón mecanizado, armado con tanques y vehículos de combate, no podrá proteger la zona".

08:17 Dinamarca Aboga por Ataques de Alcance Largo contra Rusia en Defensa de Ucrania

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha instado a los aliados occidentales a permitir el despliegue de armas de alcance extendido contra Rusia. "Propongo que ponemos fin al debate sobre líneas rojas", declaró en una entrevista con Bloomberg. "La línea roja más importante ya ha sido cruzada - cuando los rusos invadieron Ucrania". Subrayó que nunca permitiría que los rusos dictaran lo que es permisible para la OTAN, Europa o Ucrania.

07:38 Estrategia Financiera de Rusia para Afrontar las Pérdidas

Según una conversación publicada por la inteligencia militar ucraniana, se informa que los soldados rusos que mueren en combate están siendo enterrados en el campo de batalla y declarados desaparecidos para eludir pagos costosos a sus familias. "Los matan, la lucha continúa, hace calor, empiezan a descomponerse, así que los enterramos allí y luego se reportan como desaparecidos. Y si están desaparecidos, la familia no recibe compensación", explica un hombre a su compañero de conversación, un ciudadano de la región rusa de Belgorod, en la conversación informada por Kyiv Independent. Se estima que la compensación por cada soldado muerto oscila entre $67,500 y $116,000.

06:59 Líderes Rusos No Ofrecen Esperanza para la Resolución de la Guerra

Aunque el presidente ucraniano Zelenskyy avanza su "plan de victoria" en EE. UU., no hay señales de que Rusia tenga intención de resolver el conflicto. "El Kremlin persiste en señalar su falta de interés en una solución que no implique la rendición total y la desmantelación de Ucrania", escribe el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Recientemente, altos cargos rusos han manifestado su desacuerdo en participar en la próxima negociación de paz, y el portavoz del Kremlin, Peskov, ha reiterado que Rusia no negociará bajo ninguna condición que no sea la rendición de Ucrania y la destrucción de su estado, también haciendo referencia a la OTAN y el Oeste como un "enemigo común".

06:27 Zelenskyy: Una Colaboración más Fuerte con EE. UU. Podría Acelerar el Fin de la Hostilidad Rusa

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, cree que acciones decididas del gobierno de EE. UU. podrían acelerar el cese de la agresión rusa contra Ucrania para fines del próximo año. "Ahora, al final del año, tenemos una oportunidad real para fortalecer la cooperación entre Ucrania y EE. UU.", escribió en su canal de Telegram después de una reunión con una delegación bipartita del Congreso de EE. UU. Zelenskyy se encuentra actualmente en EE. UU. para participar en las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y presentar su "plan de victoria" al gobierno de EE. UU.

05:44 Adolescentes Queman Helicóptero Mi-8 en Omsk

Según informes, dos adolescentes incendiaron un helicóptero Mi-8 en una base aérea rusa en Omsk el sábado pasado utilizando una bomba molotov, según informó el canal de Telegram Baza. Los adolescentes de 16 años fueron posteriormente arrestados y, presuntamente, confesaron haber recibido $20,000 a través de Telegram para llevar a cabo el ataque. El helicóptero Mi-8 sufrió daños significativos, según los medios rusos. Este incidente sigue a un ataque similar del 11 de septiembre, en el que dos adolescentes incendiaron un helicóptero Mi-8 en el aeropuerto de Noyabrsk en la región de Tyumen. Ha habido varios actos de sabotaje en diversas regiones de Rusia, incluidas las descarrilamientos de trenes. En enero, la inteligencia militar ucraniana (HUR) afirmó que algunos sistemas ferroviarios rusos habían sido objetivo de "enemigos del régimen de Putin".

04:44 El G7 Discutirá la Posibilidad de Entregas de Misiles a Kyiv que Lleguen a Territorio Ruso

Los ministros de Relaciones Exteriores de los países del G7 discutirán la entrega de misiles de largo alcance a Ucrania, que podrían llegar a territorio ruso, el lunes, según anunció el jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. También está claro que Rusia está adquiriendo nuevas armas, incluidas misiles iraníes, a pesar de las negaciones de Teherán.

03:50 Zelenskyy: "La Paz es Más Alcanzable de lo que se Cree"

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy transmite optimismo sobre un pronto fin del conflicto con Rusia. "Creo que estamos más cerca de la paz de lo que la mayoría cree", dice en una entrevista con el broadcaster estadounidense ABC News. El final de la guerra se acerca. En la entrevista, anima a EE. UU. y a otros aliados a mantener su apoyo a Ucrania.

02:50 Muertes en los Asaltos Rusos a Zaporizhzhia

El ejército ruso llevó a cabo el último de una serie de asaltos a la ciudad ucraniana del sureste de Zaporizhzhia el martes por la noche. Según el gobernador regional Ivan Fedorov, una persona murió en el incidente. Un funcionario de la ciudad, citando Suspilne, informes cinco heridos, incluidos un niña de 13 años. Al menos 23 personas resultaron heridas en ataques anteriores a la ciudad, y otras seis resultaron heridas en ataques durante el día y la noche anterior. Fedorov señala en Telegram que dos casas fueron destruidas en el asalto, aunque el tipo de arma utilizada sigue sin estar claro. Las fuerzas rusas también atacaron la infraestructura de Zaporizhzhia, lo que provocó un incendio que fue rápidamente apagado por los servicios de emergencia sin heridos.

01:29 La militar Ukrainian bajo presión en Pokrovsk La militar ukrainiana enfrenta una presión continua en el este de Ucrania, según informan fuentes ucranianas. "La situación en la región de Pokrovsk y Kurachove sigue siendo volátil", reporta el Estado Mayor en Kyiv en su informe vespertino. De un total de 125 ataques rusos a lo largo del frente, más de 50 ocurrieron en este sector. "Esfuerzos importantes se han dirigido hacia Pokrovsk" por la militar rusa, menciona la liderazgo ucraniano. Aunque analistas independientes elogian a los ucranianos por haber ralentizado el avance ruso en Pokrovsk, la situación sigue siendo peligrosa para los defensores cerca de Kurachove. El progreso de las tropas rusas cerca de la ciudad minera de Hirnyk representa una amenaza para rodear varias unidades allí. Se sospecha de una maniobra similar para flanquear posiciones defensivas más al sur, cerca de la ciudad de Vuhledar, que los rusos no han podido capturar mediante ataques directos.

00:28 Ciudadano estadounidense detenido en Rusia por intento de secuestro Un ciudadano estadounidense ha sido condenado a seis años de prisión en Rusia por intentar salir del país con su hijo ruso sin el consentimiento de la madre, según fuentes judiciales. Un tribunal de Kaliningrado encontró al hombre culpable de intento de "secuestro" y ordenó que cumpla su condena en un campo de trabajo. La sentencia revela que el ciudadano estadounidense intentó salir hacia Polonia con su hijo de cuatro años en julio de 2023 sin obtener el consentimiento de la madre. Intentó cruzar la frontera con Polonia a través de un área boscosa, acompañado del niño, antes de ser detenido por guardias fronterizos. Las tensiones entre EE. UU. y Rusia son particularmente altas en general, especialmente debido al conflicto en Ucrania.

23:14 Rusia reporta bajas después del asalto a Belgorod Tres personas han muerto en un asalto a un pueblo ruso cerca de la frontera con Ucrania, según funcionarios locales. El pueblo de Archangelskoe, ubicado a cinco kilómetros de la frontera, fue "atacado por el ejército ucraniano" el lunes, según el gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, en Telegram. Dos adultos y un adolescente murieron, y otros dos, incluyendo a un niño, resultaron heridos, informó Gladkov.

22:13 Zelensky agradece a Scholz por la asistencia alemana después de la reunión en Nueva York Después de reunirse con el canciller alemán Olaf Scholz en Nueva York, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó su gratitud por el apoyo de Alemania. "Estamos profundamente agradecidos con Alemania por su asistencia", tuiteó Zelensky. "Juntos, hemos salvado incontables vidas, y podemos hacer seguramente más para fortalecer la seguridad en todo el continente europeo". Sin embargo, Scholz reiteró la postura del gobierno alemán en contra de proporcionar a Ucrania armas sofisticadas.

21:35 Forbes: Mientras el único portaaviones ruso se hunde, la tripulación se despliega a la guerra Rusia tiene solo un portaaviones, llamado "Almirante Kuznetsov", que ha llamado la atención por sus frecuentes averías desde su lanzamiento en la década de 1980, a pesar de tener pocas misiones. Ahora, la revista Forbes reporta que soldados del batallón de 15,000 hombres del Almirante Kuznetsov están siendo enviados cada vez más al conflicto en Ucrania, no a bordo de su portaaviones, sino como parte de su propio batallón. Según Forbes, esto es una de las medidas que se están tomando para cumplir con los requisitos mensuales de reclutamiento de Rusia, que la revista estima en 30,000 nuevos combatientes por mes. Mientras el Almirante Kuznetsov yace en la costa de Murmansk, habiendo estado allí durante algún tiempo, el buque parece estar deteriorándose y parece poco probable que vuelva a desplegarse nunca más.

