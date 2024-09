Alrededor de las 18:22, un líder militar ucraniano declaró que aproximadamente 37.000 soldados rusos habían sufrido bajas en agosto.

Fallecidos rusos en Ucrania superan los 36,810 en agosto, según comandante de las fuerzas terrestres ucranianas

Las bajas sufridas por el ejército ruso en Ucrania durante agosto ascendieron a aproximadamente 36,810 soldados, según el comandante de las fuerzas terrestres ucranianas, Oleksandr Pavliuk, según informó Ukrinform. Según su informe, las fuerzas ucranianas también infligieron daños significativos en las armas y equipos militares del enemigo el mes pasado, con la pérdida de 193 tanques, 557 vehículos de combate blindados, 1,517 sistemas de artillería, 44 lanzacohetes múltiples, 33 sistemas de defensa aérea, más de 2,000 vehículos y 278 unidades especiales. Sin embargo, estas cifras aún no han sido verificadas de forma independiente. El Kremlin mantiene silencio sobre sus propias pérdidas en Ucrania.

Fuerzas terrestres rusas aceleran ataque en la ciudad disputada de Pokrovsk en el este de Ucrania

Según un informe de situación elaborado por expertos británicos en inteligencia, las fuerzas terrestres rusas están ganando terreno en su avance hacia Pokrovsk, una ciudad fuertemente disputada en el este de Ucrania. El informe sugiere que las tropas rusas están a solo diez kilómetros de la frontera de la ciudad. Los expertos esperan que el ritmo se ralentice una vez que las tropas lleguen a las áreas urbanas que rodean la ciudad. Pokrovsk serves como un importante centro logístico para las fuerzas ucranianas, y su captura probablemente prolongaría las rutas de suministro existentes y complicaría la situación para las fuerzas ucranianas. El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha estado publicando actualizaciones diarias sobre la guerra basadas en información de inteligencia desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

Tres muertos y nueve heridos en Kurachove como resultado de un ataque con misiles rusos

El ejército ruso bombardeó la ciudad de Kurachove en la óblast de Donetsk con lanzacohetes múltiples, según el jefe de la administración militar de Donetsk, Vadym Fillaschkin. Como resultado, al menos tres personas murieron y nueve resultaron heridas. Los ataques aún no han sido verificados de forma independiente.

Fuerzas rusas informan de nuevo avance en la región de Donetsk en el este de Ucrania

Las fuerzas rusas afirman haber avanzado en la región de Donetsk en el este de Ucrania, según anunció el Ministerio de Defensa ruso. Informaron haber capturado el pueblo de Wyjimka en el norte de Donbass, cerca de la ciudad ucraniana controlada de Siwersk. Sin embargo, el Estado Mayor ucraniano informó nueve ataques rusos en este sector en las últimas 24 horas, todos ellos infructuosos. La situación aún no ha sido verificada de forma independiente.

Vicecanciller ruso propone revisión de la doctrina nuclear en respuesta a la "agresión occidental"

Rusia está avanzando en la revisión de su doctrina de armas nucleares, según el vicecanciller Sergei Ryabkov. El trabajo en curso es en respuesta a la "carrera de escalada de nuestros adversarios occidentales" en relación con el conflicto de Ucrania, afirmó. Esta decisión forma parte de los esfuerzos de Rusia para proteger sus intereses ante las acciones occidentales, que el Kremlin considera excesivas.

Cuarenta y un heridos en un ataque aéreo en Kharkiv, incluyendo cinco niños

El número de heridos en un ataque aéreo ruso en Kharkiv ha ascendido a 41, incluyendo cinco niños, según la agencia de noticias ucraniana Ukrinform, citando a líderes militares regionales. El ataque provocó aproximadamente diez explosiones, dañando varios edificios civiles, incluyendo un centro comercial.

El presidente Zelenskyy insta al Occidente a autorizar ataques más allá de las fronteras de Rusia

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha instado al Occidente a autorizar ataques sobre objetivos rusos más allá de las fronteras del país, tras los recientes ataques aéreos rusos sobre ciudades ucranianas. Zelenskyy destacó la necesidad de apoyo occidental para defender y proteger plenamente las ciudades ucranianas, incluyendo decisiones sobre ataques de largo alcance en sitios de lanzamiento de cohetes rusos, la destrucción de la logística militar rusa y lanzamientos conjuntos de cohetes y drones. Según Zelenskyy, Rusia lanzó 160 cohetes, 780 bombas guiadas o aéreas y 400 drones de combate contra Ucrania en la última semana.

Fuerza Aérea Ucraniana Derriba Ocho de Once Drones Shahed

La fuerza aérea ucraniana informó haber derribado ocho de los once drones Shahed lanzados por las fuerzas rusas. El ataque involucró el uso de un misil balístico del tipo Iskander-M desde la región de Kursk y 11 drones Shahed-131/136 desde el cabo de Chauda en Crimea, targeting territories ucranianas en Mykolaiv y Sumy. Los objetivos principales del ataque siguen bajo investigación.

14:29 Los países de la UE compran más gas a Rusia que a EE. UU. por primera vez en casi dos años

Por primera vez en casi dos años, los países de la UE compraron más gas a Rusia que a EE. UU. durante un trimestre. Los datos de Bruegel indican que los países de la UE compraron alrededor de 12,7 mil millones de metros cúbicos a Rusia y 12,3 mil millones a EE. UU. entre abril y junio. Aunque las importaciones de Rusia disminuyeron ligeramente en comparación con el primer trimestre de 2024, las importaciones de EE. UU. disminuyeron aún más. El periódico Welt informa sobre estas estadísticas. Noruega sigue siendo el principal proveedor de gas a la UE, proporcionando 23,9 metros cúbicos en el segundo trimestre. Antes de invadir Ucrania a principios de 2022, Rusia ocupaba este puesto, pero numerosos países de la UE disminuyeron sus importaciones del país después de la invasión. Según la Oficina Estadística Alemana, Alemania ya no importa gas de Rusia. Rusia ha pasado a ser el segundo proveedor en la lista, justo por delante de EE. UU. Los destinos específicos de las importaciones de gas no se revelan en los datos.

14:10 TASS: Apagado incendio en refinería de petróleo de MoscúEl incendio que se desató en la refinería de petróleo de Moscú tras un ataque con drones ucranianos (ver entrada a las 08:01) ha sido extinguido, según informó la agencia de noticias estatal rusa TASS. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, declaró que varios fragmentos de drones impactaron la instalación, causando un incendio en una "sala técnica separada". La milicia ucraniana ha atacado plantas de energía en Rusia con numerosos drones, según informan los medios rusos.

13:36 Moscú ve a EE. UU. como combatiente en la guerraEl Kremlin ha afirmado que EE. UU. se ha involucrado en el conflicto a través de su suministro de armas a Ucrania, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en la televisión rusa. La relación entre Moscú y Washington está en su peor momento en décadas, agregó. Oficialmente, Peskov mantuvo la postura de que Rusia no tiene preferencia en las elecciones presidenciales de EE. UU. entre Trump y la candidata demócrata Kamala Harris. Ucrania recibe ayuda militar de varios países occidentales, pero no es suficiente para cambiar significativamente la situación militar. Todas las demandas de Moscú para poner fin a la guerra se reducen esencialmente a la rendición de Ucrania.

13:19 Rusia: Progreso en Ucrania oriental – Dos pueblos capturadosLas fuerzas rusas han capturado dos pueblos en el este de Ucrania, según el Ministerio de Defensa ruso. Ptytsche y Vuhledar ahora están bajo control ruso, informan las agencias de noticias estatales rusas, citando al ministerio. Tales afirmaciones sobre los combates no pueden ser verificadas de forma independiente. Las tropas rusas han avanzado en el frente oriental durante algún tiempo, informando regularmente sobre ganancias territoriales.

12:48 Ucrania: Tropas rusas atacan convoy de granosLas tropas rusas atacaron un convoy de camiones que transportaban granos durante su ataque a Sumy (ver entrada a las 11:04), según informes ucranianos. Los camiones viajaban entre Sumy y Kharkiv cuando fueron alcanzados por cohetes, informó la oficina del fiscal local. Un conductor de camión de 23 años murió. Un camióncaught fire, and 20 others were damaged. The Ukrainian air force initially suggested a strike against the logistics of the agricultural sector.

12:15 Gobernador de Tver: Suministro de electricidad y gas sin cambios después del ataqueA pesar de un ataque con drones ucranianos, el suministro de electricidad y gas en la región de Tver remains unchanged, according to Tver region governor Igor Rudenya. Targets in the oblast located northwest of Moscow were hit by Ukrainian forces.

11:50 Aventura y riesgo: el turismo de guerra crece en UcraniaEn Ucrania, los cohetes pueden golpear en cualquier momento del día o de la noche, en cualquier lugar. Sin embargo, Dmytro Nikiforov ofrece tours guiados por zonas de combate anteriores en Ucrania. Anteriormente, trabajó como abogado. Ahora, organiza "Tours de Guerra" en Kyiv y la región de Kyiv, incluyendo Bucha e Irpin. Sin embargo, Nikiforov ve su trabajo como más que una simple empresa comercial, con el objetivo de "atraer la atención del mundo a la guerra", como le dijo al autor de ntv.de Thomas Schmoll en una entrevista. Los participantes están motivados por un sentido de aventura, deseando ver la realidad brutal de la guerra y entender lo que está sucediendo, explica Nikiforov.

11:22 Zelenskyy: Rusia disparó 780 bombas guiadas en Ucrania en una semanaEs completamente justificado que los ucranianos respondan al terror ruso con todos los medios necesarios para ponerle fin, escribió el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en X. En la última semana, Rusia disparó más de 160 misiles, aproximadamente 780 bombas guiadas y alrededor de 400 vehículos aéreos no tripulados de diversos tipos en Ucrania.

11:04 Ucrania: Una persona muerta y cuatro heridas en el ataque a SumyEl fuego de artillería ruso en la región de Sumy, en el noreste de Ucrania, dejó un muerto y cuatro heridos, según las autoridades ucranianas. "Los rusos llevaron a cabo 18 ataques en áreas fronterizas y asentamientos de la región de Sumy durante la noche y esta mañana, lo que provocó 47 explosiones", informaron las autoridades locales en Telegram. Sumy limita con el óblast de Kursk, en Rusia, donde miles de soldados ucranianos ingresaron el 6 de agosto.

10:28 Comandante militar ucraniano: el frente este es desafianteEl comandante militar ucraniano Olexander Syrsky describe la situación en el frente este como desafiante. Mencionó que la situación es difícil en el área principal de ataque del enemigo. Sin embargo, se están tomando decisiones rápidas en todos los niveles sin demora, informó Syrsky en Telegram. Durante esta semana, pasó tiempo en el frente este cerca de Pokrovsk, donde los combates son particularmente intensos. No se reveló el lugar preciso del asalto ruso, pero tanto Syrsky como el presidente Volodymyr Zelenskyy confirmaron que las fuerzas rusas atacaron la ciudad estratégicamente vital de Pokrovsk en el óblast de Donetsk.

09:59 ISW: Tropas rusas luchan con escasez de personal y equipo en UcraniaSegún el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las fuerzas rusas no pueden luchar a plena capacidad en Ucrania debido a la escasez de personal y equipo. ISW atribuye este problema a la estrategia de guerra ineficiente del Kremlin, citando un informe de un soldado ruso mobilizado y bloguero militar que afirmó en Telegram en agosto que el gobierno ruso no había establecido un sistema eficiente para reemplazar las pérdidas y aumentar las reservas.

09:21 Ucrania Publica Nuevas Figuras de Pérdidas de Tropas RusasEl Estado Mayor ucraniano ha publicado nuevas cifras de las pérdidas de tropas rusas en Ucrania. Desde el 24 de febrero de 2022, Rusia ha perdido aparentemente alrededor de 616,300 soldados en Ucrania, con una pérdida diaria de 1,340. Según el informe de Kiev, se han destruido diez tanques, 22 sistemas de artillería y 36 drones. Desde el inicio de la gran operación, Rusia ha perdido aparentemente un total de 8,592 tanques, 17,636 sistemas de artillería, 368 aviones, 328 helicópteros, 14,507 drones, 28 barcos y un submarino. Las estimaciones occidentales sugieren cifras de bajas más bajas, pero probablemente sean valores mínimos.

09:00 Rusia: 158 Drones Ucranianos DerribadosEl Ministerio de Defensa de Rusia en Moscú informó que 158 drones ucranianos habían sido interceptados y destruidos. Las tropas ucranianas lanzaron un ataque generalizado con drones contra plantas de energía y refinerías, afectando principalmente la región de Moscú y Tver, que limita al norte con Moscú.

08:32 DeepState: Avance Ruso en la Región Oriental de DonetskLas fuerzas rusas habrían avanzado en la zona oriental ucraniana de Donetsk, según analistas del canal DeepState, cercano al ejército ucraniano. Los rusos tomaron Paraskowijiwka en Donetsk y avanzaron en tres asentamientos más: Kostyantynivka, Grodivka y Halytsynivka.

08:01 Alcalde de Moscú: Incendio en Refinería de Petróleo después del AtaqueSe desató un incendio en la refinería de petróleo de Moscú, según informó el alcalde de la capital rusa, Sergei Sobyanin, tras un ataque con drones ucranianos. No hay detalles disponibles en este momento.

07:28 Región Fronteriza Desierta de UcraniaEn casi todos los rincones de la región fronteriza ruso-ucraniana, el conflicto ha dejado su huella en los últimos años. Aunque el ejército ucraniano ha logrado recuperar territorio más allá de la frontera rusa, apenas quedan pueblos habitados en el lado ucraniano.

07:03 Rusia: Detiene 'Amplios' Ataques con DronesLas autoridades rusas afirmaron haber repelido 'amplios' ataques con drones en el oeste de Rusia y un ataque contra Moscú, según sus propios informes. El gobernador de la región de Bryansk, que limita con Ucrania, Alexander Bogomaz, dijo que 26 drones (ver entrada 03:45) habían sido "rastreados y destruidos" por las fuerzas rusas en Telegram.

06:23 Rusia: Ataque con Drones a Planta de Energía en la Región de MoscúUna planta de energía en Kaschirskaja, un distrito de la región de Moscú, fue atacada por drones ucranianos, según informó el jefe del distrito, Mikhail Shvyalov, en Telegram. No hubo heridos ni destrucción. No hubo incendio. Antes se informaron ataques a una planta de energía en Konakovo en la región de Tver, al noroeste de Moscú.

05:40 Explosiones Cerca de la Planta de Energía de KonakovoInforme de varios canales de Telegram rusos sugieren que se escucharon explosiones cerca de la planta de energía de Konakovo en la región de Tver, al noroeste de Moscú. La planta de energía es uno de los principales productores de electricidad del centro de Rusia. El gobernador de la región confirmó que cinco drones lanzados desde Ucrania habían sido destruidos anteriormente, sin informes de heridos o incendios. Los servicios de emergencia estaban en el lugar.

04:54 Ziemiak: El Gobierno Federal Alemán Debe Escuchar Más a PoloniaEl político de la CDU Paul Ziemiak instó al gobierno federal alemán a mostrar más compromiso para fortalecer las relaciones con Polonia. En su opinión, "una Alemania débil" causa miedo y aprensión entre los polacos hoy en día, en lugar de una fuerte. Polonia se siente desatendida por Alemania en la política de defensa, señaló. El gobierno alemán solo fortaleció el apoyo a Ucrania bajo presión de los países vecinos, señaló Ziemiak.

03:45 Rusia: Drones Interceptados y DerribadosSegún los informes de las autoridades rusas, su defensa aérea ha interceptado y derribado al menos cinco drones sobre el área de Moscú. En la región fronteriza de Bryansk, en el suroeste de Rusia, se destruyeron 26 drones. Más de diez drones fueron eliminados sobre la región de Voronezh, y se derribaron drones en las regiones de Kursk, Lipetsk, Ryazan y Tula. La noticia fue compartida en Telegram por los gobernadores de las regiones afectadas. No se mencionaron daños o heridos initially.

02:39 Rusia: Ataque con Drones a Moscú FallidoLa defensa aérea rusa logró destruir un drone que se acercaba a Moscú, informó el alcalde Sergei Sobyanin en Telegram. Los hallazgos preliminares sugieren que no hubo heridos ni daños por el ataque con drones.

01:39 Holanda Enviará Vehículos Blindados Anfibios a KievLa Holanda enviará 28 vehículos blindados anfibios del tipo Viking Bandvagn S10 a Ucrania, anunció el ministro de Defensa Ruben Brekelmans en la plataforma X. Según Brekelmans, el Cuerpo de Marines de los Países Bajos ha entrenado a soldados ucranianos para operar estos vehículos. El Viking Bandvagn S10, con pistas de goma, pesa alrededor de 11 toneladas y puede transitar por todos los terrenos, incluidas el agua. "Ukraine necesita urgentemente nuestra ayuda en su lucha contra el agresor ruso. Nuestra asistencia a Ucrania continúa obstaculizando a Rusia", escribió el ministro, sin especificar la fecha de entrega.

00:35 Crítica de un general estadounidense a la política de Biden sobre UcraniaEl antiguo general estadounidense Ben Hodges criticó la política del Oeste de prohibir a Ucrania atacar a Rusia. En el Foro Globsec de Praga, Hodges afirmó que el Oeste carecía de un "objetivo bien definido". Recientemente, Kiev ha intensificado las demandas de levantar la prohibición al invadir la región rusa de Kursk. Sin embargo, la Casa Blanca ha mantenido su postura, a pesar de que algunos políticos estadounidenses apoyan las peticiones de Kiev. "Esta política perjudicial, que fortalece los aeródromos rusos mejor que a los civiles ucranianos, es consecuencia de la ausencia de un objetivo claro", afirmó Hodges. Según el antiguo comandante estadounidense, la administración de Biden "está fallando" en su tarea principal: establecer objetivos.

23:25 Zelensky solicita autorización para attaques contra RusiaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está presionando a sus aliados para que permitan attaques contra Rusia. "Limpiar el cielo ucraniano de misiles crucero rusos es esencial para obligar a Rusia a buscar un fin a la guerra y una paz justa", dijo en su discurso nocturno. "Necesitamos la autorización para proteger completamente a Ucrania y a los ucranianos. Necesitamos tanto la autorización para capacidades de largo alcance como para misiles y cohetes de largo alcance". Sin entrar en detalles, mencionó que sus emisarios transmitieron información relevante a los socios de Ucrania. El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, informó a la red estadounidense CNN que las ciudades ucranianas atacadas desde los aeródromos rusos estaban al alcance de las armas de largo alcance.

22:15 Estonia y Letonia celebran el aniversario del retiro de las tropas rusasEstonia y Letonia honraron el 30º aniversario del retiro de las tropas rusas de los dos estados bálticos con eventos conmemorativos. Más de 50 años después de la ocupación del Ejército Rojo soviético, las últimas tropas rusas salieron de los actuales estados miembros de la UE y la OTAN en la noche del 31 de agosto de 1994. Los presidentes Alar Karis (Estonia) y Edgars Rinkēvičs (Letonia) honraron la importancia simbólica, política y legal de los eventos de hace tres décadas en Tallin y Riga. Se reunieron con aquellos que participaron en las negociaciones del retiro en ese momento, enfatizando que sin el retiro, la independencia genuina o el camino hacia la membresía de la UE y la OTAN en 2004 no habría sido posible. Hoy, los estados bálticos son uno de los aliados más fuertes de Ucrania en su lucha defensiva contra Rusia. A medida que el conflicto continúa, aumentan las preocupaciones sobre convertirse en el próximo objetivo del ejército del Kremlin.

21:03 El campeón mundial de kickboxing ucraniano muere en acciónRoman Holovatiuk, un campeón mundial de kickboxing de 28 años, ha sido reportado como muerto en acción en Ucrania. El Comité para la Juventud y el Deporte del Parlamento ucraniano lo confirmó. Holovatiuk, originario de Kamjanez-Podilskyj en el oeste de Ucrania, ganó reconocimiento nacional e internacional a los 22 años cuando ganó una medalla en los Juegos Mundiales en Polonia en 2017. Después de eso, continuó con su carrera victoriosa, convirtiéndose en Maestro de Deportes en kickboxing WAKO, finalista de los Juegos Mundiales, campeón del mundo, ganador múltiple de la Copa del Mundo y de Europa, y campeón múltiple de Ucrania. Después de la invasión rusa en febrero de 2022, se alistó voluntariamente en el ejército.

