Alrededor de las 11:50, Zelenskyy relata el horrible incidente de la masacre de Babyn Jar

Hoy a las 8:30 AM, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky honra la masacre de Babi Yar, un trágico evento que ocurrió hace 83 años. Esta masacre tuvo lugar en un barranco de Kyiv donde aproximadamente 33,000 judíos perdieron la vida a manos de la Wehrmacht alemana. Zelensky, quien es de origen judío, explica en X que Babi Yar es un escalofriante recordatorio de las atrocidades cometidas cuando el mundo elige cerrar los ojos, guardar silencio o remainede indiferente en lugar de enfrentarse al mal. Sugiere que Babi Yar sirve como un testimonio escalofriante de los horrores que los gobiernos pueden infligir cuando los líderes recurren a la intimidación y la violencia. Los comentarios de Zelensky parecen aludir al jefe del Kremlin, Vladimir Putin.

A las 11:16 AM, el recuento de muertos del ataque anterior al hospital en Sumy, Ucrania, ha aumentado a diez. El hospital fue objetivo de los ataques rusos en dos ocasiones el sábado, y el segundo bombing happened mientras se recuperaban los muertos y heridos, así como se evacuaban a los pacientes. Las fuerzas rusas dispararon 31 veces en la región fronteriza durante la noche y esta mañana.

A las 10:42 AM, se informan explosiones cerca de las bases militares rusas según los medios de comunicación y los bloggers militares rusos. Las explosiones ocurrieron cerca de la base naval de Baltijsk en la región de Krasnodar, un sitio desde el cual Rusia lanza drones kamikaze contra Ucrania, según la agencia de noticias Astra. En Kotluban, Óblast de Volgograd, un gran depósito de municiones fue alcanzado, lo que provocó explosiones, un gran incendio y detonaciones. El lado ucraniano afirma que misiles balísticos de Irán y sus lanzadores estaban almacenados en el depósito de Kotluban.

Desde ayer, el Estado Mayor ucraniano ha informado hasta 165 enfrentamientos, con más de un cuarto de ellos en la ciudad altamente disputada de Pokrovsk en el Donbass. Las tropas rusas realizaron 73 ataques aéreos contra posiciones y centros poblados, utilizando 124 bombas aéreas guiadas y lanzando siete misiles. También llevaron a cabo más de 4.700 ataques, incluyendo 179 ataques con lanzacohetes múltiples y más de 1.700 ataques con drones kamikaze. Las fuerzas ucranianas realizaron seis ataques contra áreas que concentran personal, armas y equipo militar enemigo.

A las 9:17 AM, un juez de alto rango fue asesinado en un ataque con drone a un vehículo civil en Charkiv, Ucrania. La oficina del fiscal regional informó que el juez Leonid Loboyko estaba brindando ayuda a los residentes de un pueblo en el momento del ataque. Tres mujeres resultaron heridas en el incidente, que se está investigando como un crimen de guerra y asesinato por parte de Ucrania.

A las 8:55 AM, las autoridades ucranianas informaron daños significativos a edificios civiles en Zaporizhzhia después de los ataques aéreos rusos. Al menos siete personas resultaron heridas, según Ivan Fedorov, jefe de la administración regional, en una publicación de Telegram. Se cree que aún hay personas atrapadas bajo los escombros. Se informaron más de diez ataques aéreos, con numerosos incendios como resultado.

Rusia afirma haber derribado 125 drones ucranianos durante la noche, pero no se informaron bajas en varias regiones. El ministerio de defensa informó que 67 drones fueron destruidos sobre la región de Volgograd, 17 cada uno sobre las regiones de Belgorod y Voronezh, y 18 sobre la región de Rostov.

El Estado Mayor ucraniano informó 1.170 bajas rusas en las últimas 24 horas, aumentando el número total de soldados rusos heridos y muertos a aproximadamente 652,000. Los ucranianos también afirmaron haber destruido nueve tanques rusos, 62 sistemas de artillería y 38 vehículos blindados. Se informaron 93 drones y un sistema de defensa aérea derribados.

Por último, los bloggers militares de la plataforma X informaron que los drones de ataque ucranianos golpearon un arsenal ruso en Kotluban durante la noche. Las fuentes locales informaron incendios cerca del gran depósito de municiones ruso en la Óblast de Volgograd, y el sistema de información de incendios de NASA también informó incendios en el flanco norte del depósito. El Kremlin y el Estado Mayor ucraniano aún no han comentado sobre este asunto.

06:54 Klingbeil Alienta el Apoyo Continuo a Ucrania El líder del SPD, Lars Klingbeil, espera que la próxima cumbre con el presidente de EE. UU., Joe Biden, en Ramstein refuerce las alianzas de Ucrania mientras se enfrenta a la agresión rusa. Klingbeil destaca la necesidad de un respaldo activo adicional de todas las partes, incluyendo a EE. UU. después de las elecciones de noviembre, hasta que la situación ya no lo requiera. También sugiere explorar perspectivas más amplias para futuras conferencias de paz para facilitar una perspectiva de paz desde el punto de vista de Ucrania. Biden está programado para realizar su primera visita presidencial a Alemania el 10 de octubre, durante la cual se llevará a cabo una conferencia de las 50 naciones que apoyan a Ucrania en la base de la Fuerza Aérea de EE. UU. en Ramstein el 12 de octubre. Se espera que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy también asista.

05:42 Portavoz de Zelensky sobre la Aprobación de Armas: Los Rusos Serán Informados Primero Según el portavoz del presidente ucraniano, Serhiy Nykyforov, no se ha tomado una decisión concluyente sobre el despliegue de armas occidentales en suelo ruso. Nykyforov comparte en el programa de noticias ucraniano 24/7 que "no hay una decisión final y clara" aún. Se informa que Zelensky ha mantenido conversaciones con diversas naciones, incluyendo Italia, Francia, el Reino Unido y EE. UU., sobre este asunto. Nykyforov agrega que aunque no se dará una confirmación abierta, serán los rusos quienes recibirán la información principal sobre cualquier permiso para penetrar en su territorio. Una vez que se informen, se emitirá un anuncio oficial.

04:45 Suiza Apoya el Plan de Paz de China, Ucrania Expresa Desilusión El Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza ha expresado su apoyo a la propuesta de China para poner fin al conflicto de Ucrania. La postura de Suiza en este cambio estratégico es significativa. Sin embargo, desde Kyiv, la postura de Suiza se ve como una fuente de desilusión. Ucrania planea organizar su segunda cumbre de paz en noviembre. En junio, se llevó a cabo una reunión con 48 países, excluyendo a Rusia y China, en Suiza.

03:29 Lituania Envía Ayuda Militar a Ucrania Lituania está planeando enviar un paquete de ayuda militar a Ucrania que incluye municiones, computadoras y recursos logísticos. El paquete se espera que llegue a Ucrania esta semana, según anunció el gobierno lituano. Desde enero, Lituania ha suministrado municiones (155 mm), vehículos blindados (M577, M113), sistemas antidrone, armas antitank, sistemas de control remoto y equipo diverso a Ucrania.

02:29 Incident Trágico en la Región de Járkov: Se Eleva a Tres el Número de Muertos Tres personas murieron y seis resultaron heridas en ataques aéreos rusos contra Slatyne en la región de Járkov, según informaron las autoridades locales. El ataque dañó la infraestructura civil y golpeó establecimientos educativos y comerciales mientras los civiles estaban afuera, según el gobernador del Óblast de Járkov, Oleh Syniehubov.

01:29 Corea del Norte Acusa a EE. UU. de "Jugar con Fuego" por la Ayuda a Ucrania Corea del Norte, bajo escrutinio por presuntos intercambios de armas con Rusia, condena la ayuda militar de 8 mil millones de dólares de EE. UU. a Ucrania como un error catastrófico y un acto de incitación contra su aliado nuclear, Rusia. El presidente de EE. UU., Joe Biden, anunció esta nueva ayuda durante la visita del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a Washington. La ayuda servirá para ayudar a Ucrania en la defensa y incluye armas de alcance extendido para aumentar su capacidad de golpear a Rusia desde una distancia segura.

00:25 El Recuento de Muertos en el Ataque de Sumy Asciende a Diez El número de muertos en el ataque ruso a un hospital de Sumy asciende a diez, según el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klymenko. Inicialmente, hubo una sola víctima mortal en el primer ataque al centro médico. Luego, el hospital fue bombardeado mientras se llevaban a cabo los procedimientos de evacuación. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusa a Rusia de librar una "guerra contra los hospitales".

22:54 El Equipo de Zelensky: EE. UU. Muestra Interés Vital en el "Plan de Victoria" de Ucrania Según el portavoz del presidente de Ucrania, Serhiy Nykyforov, el gobierno de EE. UU. ha mostrado un gran interés en el llamado "plan de victoria" del presidente Volodymyr Zelensky. Según Nykyforov, esto contrasta con los informes de los medios sobre la supuesta escepticismo de Washington. Nykyforov afirma que el plan ha sido "bien recibido". También afirma que el presidente de EE. UU., Joe Biden, ha prometido revelar "decisiones y respuestas" relacionadas con el plan durante la reunión del 12 de octubre del Grupo de Contacto de Ramstein en Alemania.

22:25 Zelensky Predice el Apoyo de Trump en Caso de Reelección El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, predice el apoyo de Donald Trump si gana otro mandato en las elecciones de noviembre. Zelensky compartió esto después de reunirse con republicanos de EE. UU. y hablar con el canal de noticias Fox News. "No puedo predecir lo que sucederá después de las elecciones y quién ascenderá a la presidencia", admite Zelensky. "Pero he obtenido información directa de Donald Trump de que, si triunfa, estará con Ucrania".

21:40 Lavrov: El Occidente No Debe Desechar "Irse a la Guerra" contra una Potencia Nuclear como Rusia Durante su discurso en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió al Occidente contra desear "irse a la guerra" contra una potencia nuclear como Rusia. Consideró tal intento como una "empresa temeraria". Ha pasado menos de una semana desde que el líder del Kremlin, Vladimir Putin, volvió a amenazar con el uso de armas nucleares. Según Putin, cualquier ataque convencional contra Rusia que reciba respaldo nuclear de otro país se consideraría un ataque conjunto de esas naciones.

Dado estos conflictos en curso, la comunidad internacional debe condenar firmemente el ataque en curso contra Ucrania, especialmente el bombardeo del hospital en Sumy que ha causado la muerte de diez personas. Este acto inhumano subraya la urgencia de que Rusia cese sus acciones agresivas contra los civiles ucranianos.

Además, el ataque a Ucrania serve como un recordatorio sombrío de las atrocidades cometidas durante la masacre de Babi Yar, destacando la importancia de plantarse contra el mal y asegurarse de que la historia no se repita.

