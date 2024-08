Alrededor de las 10:44 AM, el Comandante de la Fuerza Aérea informó que casi todos los aviones no tripulados rusos Shahed fueron interceptados y aniquilados con éxito durante la noche.

22:20 Ucrania: Hotel de Kramatorsk Attackado - Varios Periodistas Heridos

En la ciudad oriental ucraniana de Kramatorsk, varios periodistas resultaron heridos en un ataque ruso a un hotel. Dos personas fueron rescatadas, mientras que una sigue atrapada bajo los escombros. Los informes indican que los tres víctimas son ciudadanos de Ucrania, Estados Unidos y Reino Unido. El ataque fue confirmado en fuentes pro-rusas, que afirmaron que la ciudad fue objetivo de bombas pesadas del tipo FAB-1500. Sin embargo, también afirmaron que una fábrica de maquinaria y varios objetivos militares fueron alcanzados.

09:54 China Critica a EE. UU. por Restringir Control de Exportaciones

China ha criticado a EE. UU. por endurecer los controles de exportación a numerosos exportadores chinos, alegando que perturba el orden comercial internacional y obstaculiza el intercambio comercial normal, como ha señalado el Ministerio de Comercio en Beijing. China implementará medidas adecuadas para proteger los derechos legítimos de sus empresas en respuesta a la decisión de EE. UU. de agregar 105 empresas -42 chinas, 63 rusas y 18 de otros países- a la lista de restricciones de exportación, debido a razones como el suministro de electrónica estadounidense a la militar rusa y la producción de drones para Rusia durante su invasión de Ucrania.

09:29 ISW Pide Uso Ilimitado de Misiles de Largo Alcance por Ucrania

El Instituto de Investigación de la Guerra (ISW) con sede en EE. UU. aboga por la autorización completa de strikes con armas de largo alcance en territorio ruso por parte de Ucrania. Aunque la fuerza aérea rusa ha sido reubicada en áreas más profundas en la retaguardia, aún quedan numerosos objetivos militares dentro del alcance de los misiles ATACMS de EE. UU. actualmente poseídos por Ucrania, pero restringidos para atacar territorio ruso por Washington. Según el ISW, al menos 250 objetivos militares y paramilitares en Rusia están dentro del alcance de los misiles ATACMS. Sin embargo, solo se autorizan strikes con lanzadores múltiples HIMARS y cohetes GLMRS, lo que dificulta que Ucrania objetivo más de 20 de los 250 objetivos.

09:06 Ucrania Informa sobre Graves Pérdidas Rusas

Las cifras oficiales de Ucrania informan sobre importantes pérdidas en el lado ruso: se informes que 1190 soldados rusos fueron muertos o heridos en un día. El Ministerio de Defensa de Ucrania informó que un total de 607,680 soldados rusos han sido eliminados desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. El informe diario del ministerio sobre las pérdidas rusas reveló que el enemigo perdió cinco tanques adicionales (8547), lo que indica una continua pérdida de vehículos blindados durante la invasión rusa de Ucrania. Ucrania ha informado la captura o destrucción de más de 16.600 vehículos blindados y alrededor de 14.000 drones que fueron capturados o neutralizados por la militar rusa durante la invasión. A pesar de estos informes públicamente compartidos, Moscú remains silent regarding its own losses in Ukraine.

08:39 Defensa Aérea de Ucrania Intercepta la Mayoría de Misiles y Drones Rusos

Ucrania informó que varios misiles y drones fueron lanzados contra las partes norte y este del país durante la noche. Según la fuerza aérea, la mayoría de los misiles fallaron en sus objetivos, y Rusia utilizó misiles balísticos del tipo Iskander-M, misiles crucero del tipo Iskander-K y seis misiles guiados. Sin embargo, no se divulgaron las cifras de los destruidos. Simultáneamente, ocho de nueve drones de ataque rusos fueron derribados durante el incidente.

08:08 Seis Personas Heridas en el Ataque Ruso a Kharkiv

El número de heridos en el ataque con cohetes de Rusia en el distrito de Slobidsky de la óblast de Kharkiv ha aumentado a seis, según un mensaje del alcalde de Kharkiv, Ihor Terekhov, en Telegram, según lo informado por la agencia de noticias del estado ucraniano.

07:32 Zelensky Celebrates Ukrainian Palianytsia Rocket Drone Production

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aplaudió el exitoso despliegue de los drones de cohetes ucranianos Palianytsia en el país. Zelensky destacó que estos drones y otros avances militares son esenciales para Ucrania durante los retrasos en la toma de decisiones de algunos de sus socios internacionales. "Hoy tuvo lugar el primer y exitoso despliegue de combate de nuestra nueva arma", dijo. "Una clase completamente nueva de drone de cohetes ucraniano, Palianytsia".

06:55 Comandante de Azov Critica Intercambio de Prisioneros

Según los informes ucranianos, no se liberó ningún soldado de Azov durante el acuerdo de intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania del día anterior. El comandante del Regimiento Azov, Denys Prokopenko, expresó su descontento con el intercambio de prisioneros y expresó su preocupación de que no se incluyeron en el intercambio ningún combatiente de Azov que ha estado cautivo durante más de dos años.

06:14 Gobernador: Cinco Personas Muertas en el Raid Aéreo Ucraniano en la Ciudad Fronteriza Rusa de Belgorod En un ataque aéreo ucraniano tardío en la ciudad rusa fronteriza de Belgorod, las autoridades locales informaron que cinco civiles perdieron la vida. Doce personas resultaron heridas, cuatro de ellas gravemente, según el gobernador Vyacheslav Gladkov. Entre los heridos hay tres menores, dos de los cuales fueron hospitalizados. A medida que el territorio ruso ha sido objeto de ataques ucranianos cada vez más intensos, Ucrania Recently launched an offensive into the Kursk region adjacent to Belgorod in early August. Belgorod has often been targeted by Ukrainian aerial and drone strikes in response to adversarial actions from the Russian side.

05:47 Rusia: Muertos Civiles en Ataque de Artillería de Ucrania Cinco civiles perdieron la vida y doce más resultaron heridos en una lluvia de artillería en la ciudad de Rakitnoe en el suroeste de Rusia, según el gobernador regional Vyacheslav Gladkov a través del servicio de mensajería Telegram. La información no ha sido confirmada de forma independiente y las autoridades ucranianas han mantenido silencio.

04:26 Ciudad de Sumy Informe de Impactos de Cohetes y Víctimas La ciudad de Sumy ha sufrido impactos de cohetes, según la administración militar local. Se han informado dos impactos de cohetes, lo que ha resultado en siete personas heridas, dos de ellas de gravedad. La administración de la ciudad afirma que las fuerzas rusas atacaron la infraestructura civil de Sumy el sábado por la noche.

03:35 Kharkiv: Lanzamientos de Cohetes en Dos Ciudades El gobernador de la región de Kharkiv, Oleh Synyehubov, advierte que el ejército ruso ha lanzado ataques con cohetes en las ciudades de Kharkiv y Chuhuiv. Una persona resulta herida en este momento, mientras que se ha informado de una explosión mayor en Kharkiv. El alcalde de Chuhuiv, Ihor Terechov, confirmó una explosión masiva en Telegram, instando a la precaución. La causa de la explosión sigue sin estar clara.

03:06 Defensa Aérea de Ucrania Advierte sobre Drones de Combate Se activa una alerta en el este y sur de Ucrania en plena noche. La fuerza aérea ucraniana emite una advertencia, entre otras cosas, sobre un grupo de drones de combate Shahed que migran sobre el Mar Negro con rumbo a la región ucraniana de Mykolaiv. Se esperan ataques rusos intensificados alrededor del Día de la Independencia de Ucrania, que se celebró el sábado. Hasta el momento, no se ha materializado una gran oleada de ataques.

01:32 Hungría Acusa a Bruselas de Obstaculizar Suministros de Petróleo Hungría sospecha que la Comisión Europea está detrás del cese de los suministros de petróleo ruso. "La afirmación de la Comisión Europea de que no están dispuestos a ayudar a Hungría y Eslovaquia a garantizar su suministro de energía sugiere que la orden partió de Bruselas, instruyendo a Kiev para que cause dificultades en el suministro de energía de Hungría y Eslovaquia", dice el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto. La Comisión Europea no ha emitido inicialmente ningún comentario. En junio, Ucrania añadió la compañía petrolera rusa Lukoil a la lista de sanciones y bloqueó el oleoducto Druzhba, que atraviesa territorio ucraniano, lo que dejó a países como Hungría y Eslovaquia principalmente cortados de su principal proveedor de petróleo.

22:12 Tropas Rusas Hieren a Cuatro Mujeres en Ataque a Pueblo en Kupyansk Las tropas rusas atacaron el pueblo de Novoosynove en el distrito de Kupyansk de la región de Kharkiv, dejando heridas a cuatro mujeres, según Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar de la región de Kharkiv. "Las fuerzas de ocupación atacaron el pueblo de Novoosynove en el distrito de Kupyansk alrededor del mediodía. Como resultado del asalto, se incendió un edificio privado", dijo Syniehubov. Las heridas fueron trasladadas a un centro médico. Se están llevando a cabo investigaciones sobre la situación posterior al asalto.

21:03 Ministro de Defensa Británico: "Ucrania ha desafiado consistentemente la mayor presencia militar de Rusia" John Healey, secretario de Defensa del Reino Unido, felicita a Ucrania en un artículo invitado en el portal "European Pravda" con motivo de su Día de la Independencia. "Hoy hace 33 años, Ucrania declaró su independencia, comprometida a perseguir un futuro más brillante y próspero como una democracia soberana, liberada del control de Rusia soviética", dijo Healey. Hoy, los ucranianos celebran su Día de la Independencia en medio de una guerra. La lucha es existencial para Ucrania para mantenerse como una nación libre e independiente frente a la invasión brutal e ilegal de Putin. "Ucrania ha desafiado consistentemente la fuerza militar y los recursos significativamente mayores de Rusia", escribió Healey. Perseveran con una resistencia notable, tanto el ejército como la población civil. Los británicos deben a sus amigos ucranianos un compromiso inquebrantable de estar a su lado todo el tiempo que sea necesario. En consecuencia, el Reino Unido lanza hoy una campaña, instando a las personas de todo el Reino Unido y más allá a demostrar su apoyo a Ucrania. "En las redes sociales, pedimos que 'Hagan Ruido por Ucrania' y compartan las publicaciones relevantes. Además de la ayuda militar y económica, extendemos nuestra amistad y solidaridad a Ucrania", dijo Healey.

20:05 Zelensky Promueve a Syrsky al Rango de General El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha ascendido a Oleksandr Syrsky, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, al rango de general, según un decreto emitido por Zelensky. Anteriormente, Syrsky ostentaba el rango de coronel general. El ascenso se atribuye al exitoso avance de las tropas ucranianas en la región de Kursk de la frontera rusa.

Puedes revisar eventos anteriores aquí.

La situación en Ucrania continúa siendo una fuente de tensión, con informes recientes de un ataque ruso a un hotel en Kramatorsk que ha dejado heridos a varios periodistas, dos de los cuales han sido rescatados mientras que otro sigue atrapado bajo los escombros. Estas víctimas son ciudadanos de Ucrania, Estados Unidos y Reino Unido.

Dado el conflicto ucraniano-ruso en curso, el Instituto de Investigación de la Guerra (ISW) con sede en Estados Unidos ha abogado por la autorización completa de strikes con armas de alcance

Lea también: